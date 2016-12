Hevosten huoltamo

Yrittäjä Jyrki Pyykkö ehti luotsata Ekohepoa viisi vuotta. Tuttu hevosten hoitola teki komean come backin viime viikon torstaina, kun se aloitti toimintansa uudelleen.

Tieto Ekohevon paluusta on saanut hevosväen liikkeelle.

Ennakkomarkkinointi sosiaalisessa mediassa kertoo omaa vahvaa kieltään siitä, että hevosten hoitopalveluita tarjoavalle yritykselle on tilausta.

Hieman yli toista tuhatta tykkäystä firman Facebook-sivulla kertoo, että hevosväki on varsin mielissään Ekohevon tulosta Teivon tallinmäellä.

Yritys palasi sorvin ääreen toissa viikon torstaina.

Ekohevon selkeä ykköslaite on vesikävelymatto, jolla voidaan hoitaa hevosen vammoja kokonaisvaltaisesti.

– Vesikävelymatto on meidän ylivoimaisesti suosituin laitteemme. Tämän välineen edut tulevat näkyville heti ensimmäisestä hoitokerrasta lähtien.

– Hevonen suoristuu, selkä notkistuu ja lisäksi laite kohentaa selkänikamien välisten pienten nivelten liikkuvuutta ja elastisuutta, Jyrki Pyykkö listaa laitteen etuja.

Kun hevonen askeltaa vesikävelymatolla, veden täytyy ulottua yli hevosen polven korkeuden, jotta hoidon hyöty olisi maksimaalinen.

– Hollantilaisen tutkimuksen mukaan näin täytyy tapahtua, koska muutoin hevonen tekee työn pelkillä jaloilla eikä selällään.

Erityisen mielenkiintoista on se, että hevoset yleensä ihastuvat vesikävelymattoon ensimmäisen hoitokerran myötä.

– Hevonen saattaa ennen ensimmäistä hoitokertaa olla epäluuloinen, kun sitä laitetaan vesikävelymatolle.

– Kun polle tulee toista kertaa vesikävelymattoon, se suorastaan juoksee sinne.

– Eläin huomaa itsekin, kuinka vesikävelymatto kohentaa sen tehokkaasti kropan toimintaa, Jyrki Pyykkö selventää positiivisia vaikutuksia.

Vesikävelymaton suosiosta kertoo tietenkin myös se, että alan muut toimijat tarjoavat saman laitteen palveluita.

– Tietojeni mukaan Suomessa on noin kymmenkunta vesikävelymattoa, Jyrki Pyykkö vahvistaa.

Suolahuone sopii kaikille

Jos vesikävelymatto on Ekohevon suosikkilaite, niin vähintään mitalisijoille yltää myös suolahuone. Hevonen hyötyy suolahuoneen käytöstä usealla eri tavalla.

– Suolahuone vaikuttaa hevosen hapenottokykyyn, mahdollisiin hengitysongelmiin ja lisäksi myös iho-ongelmiin, Jyrki Pyykkö kertoo.

Aiempi toimintahistoria osoittaa, että kesäihottumasta kärsivät hevoset hyötyvät suolahuoneen käytöstä.

– Tilastoni kertovat tästä hyvän esimerkin. Vuosina 2013 ja 2014 vastaanotollani kävi sellaisia hevosia, joilla oli kesäihottumaa.

– Ne tulivat hoidettavaksi suolahuoneeseen.

– Hoidot aloitettiin huhtikuun alussa, ja ne päättyivät heinäkuun lopussa. Parhaimmillaan kahdeksan hevosta yhdeksästä sai avun kesäihottumaansa, Jyrki Pyykkö havainnollistaa.

Hankkari yleisin ongelma

Jyrki Pyykön asiakaskuntaan lukeutuu niin ratsu- kuin ravihevosia. Näillä hevostyypeillä on omat erityiset alttiudensa vammoihin.

– Ratsuhevosiin pystytään vaikuttamaan enemmän selän kautta kuin ravureihin. Ratsuhevosta hoidettaessa voidaan mennä esimerkiksi laukkaa selästä. Se aukaisee näiden hevosten paikkoja paljon enemmän kuin esimerkiksi ravureiden.

– Ratsuhevosten suurimmat ongelmat keskittyvät lannerangan alueelle.

Ravihevosilla on Ekohevon luotsin mukaan ongelmia kolmella keskeisellä alueella.

– Hankoside eli hankkari on varmasti se osa ravihevosesta, josta löytyy eniten hoidettavaa. Sen lisäksi ravurit tarvitsevat apua selän ja kavioiden ongelmiin, Jyrki Pyykkö tiivistää.

Ekohevon toiminnan käynnistyminen uudelleen tietää Jyrki Pyykölle pitkiä päiviä.

– Hoitola on nyt auki aamuyhdeksästä iltaseitsemään seitsemänä päivänä viikossa.

– On totta, että päivät ovat pitkiä, mutta niinhän ne ovat hevosihmisellä muutenkin, Pyykkö naurahtaa.

Tammikuussa hevoshoitolan yrittäjä saa hiukan apuvoimia verstaalleen.

– Yksi työntekijä aloittaa silloin leivissäni.

Mitä sitten lysti Ekohevossa maksaa hevosen omistajalle?

– Jos otetaan esimerkiksi vesikävelymatto, niin se kustantaa 40 euroa kerta.

– Sen sijaan jos ostaa kymmenen kerran kortin 300 eurolla, tähän satsaukseen saa siten myös alennuksen, Jyrki Pyykkö vinkkaa.