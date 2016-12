Tähen Toivomus säväytti

Ylöjärveläinen ravivalmentaja Ari-Pekka Pakkanen kokee, että raviurheilun harjoittaminen Suomessa tarjoaa vielä kohtuullisen leipäpuun. Mies jaksaa uskoa tulevaan, vaikka toimialan näkymät eivät ole juuri nyt ruusuisia.

Ravitreenari Ari-Pekka Pakkanen on alun perin Keski-Suomen miehiä.

– Olen kaupunkilaispoika Jyväskylästä. Nuoruuden kaverini houkuttelivat minut aikoinaan raviurheilun pariin. Oikeastaan he veivät minut raveihin puoliväkisin, hän hymähtää.

– Kosketukseni lajiin tuli aluksi totopelien välityksellä. Melko pian kampesin tallialueen puolelle ja ryhdyin harjaamaan hevosia. Siihen sitten jämähdin, Pakkanen konkretisoi ravivalmentajan uransa käynnistymistä.

Ylöjärveläinen ammensi oppia useilta ravivalmentajilta, ennen kuin hän aloitti oman tallinsa pyörittämisen.

– Aivan ensimmäiset askeleeni ravivalmentajana otin Jorma Pesosen tallilla Jyväskylässä. Seuraavaksi sain oppia Jorma Heiskaselta Kuopiossa. Kolmas kisällin pestini oli jo pitkään Ruotsissa valmentaneen Veijo Heiskasen tallissa Teivossa, Pakkanen listaa.

Unohtaa ei tietenkään saa yhtä kaikkien aikojen suomalaista ravivalmentajaa.

– Olin myös Korven Pekan opissa, ylöjärveläinen lisää.

Märsta ja Ylöjärvi

Ari-Pekka Pakkanen on treenannut hevosia Hopeatien maisemissa jo 13 vuotta. Ylöjärven tallin lisäksi Pakkasella on valmennusyksikkö myös Tukholman liepeillä, josta hän voi kilpailuttaa menevimpiä kilpureitaan Ruotsin rahakkaissa lähdöissä. Valmennuspaikka on ollut Pakkasen vastuulla noin puoli vuosikymmentä.

– Ruotsin yksikkömme sijaitsee varttitunnin ajomatkan päässä Arlandan lentokentältä. Tarkkaan ottaen talli on Märstan taajamassa, Pakkanen selventää.

Ylöjärveläinen ei vielä varmuudella tiedä, millaisella satsauksella hän jatkaa toimintaansa Svea-mamman maalla.

– Märstassa on ollut välillä paljonkin hevosia. Nyt siellä on viisi kauranpurijaa. Tarkoitus on jatkaa toimintaa siellä ainakin jossakin mitassa. Paikka on kaikella tavalla mukava – vuokraisäntiä myöten. Niinpä en kovin mielelläni haluaisi jättää tallipaikkaani Märstassa.

Vaikka Pakkasella on talli myös Ruotsissa, hän ei sukkuloi jatkuvalla syötöllä Ylöjärven ja Tukholman väliä.

– Minulla on ollut ja on edelleen osaavaa henkilökuntaa myös Märstassa. Näin ollen käyn siellä keskimäärin noin kerran kuukaudessa.

Suomen ja Ruotsin eroja

Kokeneen ylöjärveläisen ravitreenarin mielestä Ruotsissa osataan tietyt asiat tehdä paremmin kuin koto-Suomessa.

– Esimerkiksi raviratojen vierastallit tarjoavat mukavat olosuhteet kilpailupaikoilla pitkämatkalaisille. Tämä seikka korostuu erityisesti talvella. Näin treenarit ja muut asianosaiset jaksavat tehdä paremmin töitään.

– Minusta vaikuttaa ylipäätään siltä, että hevonen on siellä kaikkein tärkein palanen tätä lajia, Ari-Pekka Pakkanen kiteyttää.

Kotimaisen raviurheilun kokonaistilanne huolettaa ylöjärveläistä alan ammattilaista.

– Hevosen omistajat ovat vähentyneet. Varsojen hinnat ovat pudonneet. Kun olin äskettäin hevoshuutokaupassa, siellä oli tarjolla luvattoman halpoja ravurin alkuja.

– Jotakin on tapahduttava. Näin tämä ei voi jatkua, Ari-Pekka Pakkanen kiteyttää lajin tilaa.

Intervallit perustana

Pitkän linjan ravivalmentajan Ari-Pekka Pakkasen mielestä ainakin lämminverisistä näkee jo niiden ollessa hyvin nuoria, yltävätkö ne kilpahevosten kentille asti.

– Juoksutekniikka on ravureille merkityksellinen juttu. Jos juokseminen on hevoselle helppoa, silloin systemaattinen treenikin tarttuu hevoseen hyvin ja kunto nousee nopeammin.

Ari-Pekka Pakkanen vannoo valmentajana vauhtikestävyysharjoittelun eli intervallien nimeen.

– Käytän hevosteni kanssa paljon intervalleja. Pidän myös pulssimittaria mukana mahdollisimman usein.

Pakkasen valmennusfilosofia on muuttunut vuosien aikana muutamia kertoja.

– Onhan sitä tullut fiksattua aina silloin tällöin. Joskus, kun olen pärjännyt huonommin, olen painanut paniikkinappulaa ja kokeillut jotakin uutta treenimetodia.

– Toistaiseksi nämä paniikkiratkaisut eivät ole vieneet minua parempaan suuntaan. Jos joskus ravihevonen on saatu kuntoon jollakin menetelmällä, se tulee hyvään iskuun tällä samalla kaavalla.

Vaikka ylöjärveläisvalmentajalla on omat, hyväksi havaitut metodinsa, hän kuuntelee mielellään myös muita alan osaajia.

– Opin mielelläni lisää. Joka päivä jää jotakin oppia reppuun, Pakkanen miettii.