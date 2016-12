Uplakers menetti toisen sijansa

Ylöjärven Uplakers kärsi kirvelevän kotitappion Tampereen KooVee II:lle jääkiekon II-divisioonassa.

Ottelu oli varsin tasainen. Avauserässä nähtiin kaksi osumaa. Heikki Soipio vei isännät johtoon ennen kuin Matias Eskola toi vieraat tasoihin.

Toisessa erässä KooVee II pääsi hieman kuskin paikalle. Vieraat menivät johtoon kahden miehen ylivoimalla, mutta Kalle Niemenmaa toi Uplakersin tasoihin erän puolivälin jälkeen. Erän loppupuolella Uplakersiakin aiemmin edustanut Henri Lintulaakso iski kuitenkin tamperelaisille kolmannen maalin.

Toisen erän lopussa Uplakers sortui jäähyilyyn ja KooVee II pääsi aloittamaan kolmannen erän kahden pelaajan ylivoimalla. Tommi Peltoniemi tulittikin vieraat kahden maalin karkumatkalle heti erän avausminuutilla.

Uplakers tunnetaan kuitenkin erinomaisista kireistään, jollainen nähtiin tälläkin kerralla. Hattutempun tehnyt Kalle Niemenmaa taituroi kotijoukkueelle kaksi maalia ja toi Uplakersin tasoihin. Niilo Lähde syötti Niemenmaan kaikki kolme osumaa.

Ottelun ratkaisu nähtiin reilut seitsemän minuuttia ennen täyttä aikaa, kun Henri Lintulaakso pääsi iskemään KooVee II:lle voittomaalin.

Uplakers haki lopussa vimmatusti tasoitusta, mutta peräti 22 kertaa viimeisessä erässä torjunut tamperelaisveskari Niklas Nalli piti isännät aisoissa.

Tappio tiesi sitä, että KooVee II nousi sarjataulukossa Uplakersin ohi toiselle sijalle. Uplakers on nyt kolmantena pisteen päässä tamperelaisista. Ylöjärveläisillä on tosin yksi ottelun vähemmän pelattuna kuin KooVee II:lla.

Uplakers on seuraavan kerran kaukalossa 6. tammikuuta, jolloin ylöjärveläisryhmä kohtaa vieraskentällä Koillis-Pirkan Kiekon.