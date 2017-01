Raiviot avaavat rautakaupan Kurussa

Koko Pirkanmaan matkailu saa ainutlaatuisen vetonaulan, kun hyvinvointiyrittäjä Jutta Gustafsberg rakentaa 15 mökkiä käsittävän meditaatiokeskuksen Iso-Majajärven rannalle. Hän on ostanut hankettaan varten 34 hehtaaria metsää Finsilva Oyj:ltä. Mittavan investoinnin toteuttaminen käynnistyy tien rakentamisella tulevan medidaatiokeskuksen paikalle.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki toivottaa hyvinvointiyrittäjä Jutta Gustafsbergin meditaatiokeskuksineen tervetulleeksi Ylöjärvelle.

– Gustafsberg toteuttaa täällä erittäin uniikin yritysidean. Hänellä on kiitettävän seikkaperäiset suunnitelmat niin toiminnasta kuin koko paikasta. Hanke lähtee vauhdikkaasti toteutukseen, Isolähteenmäki kehuu.

Toimitusjohtajan mukaan Gustafsbergin uusi yritys on hyvin merkittävä paitsi Ylöjärven myös koko Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaankin kannalta.

– Maakunnassamme on puhuttu kovin paljon luontomatkailun kehittämisestä. Gustafsberg konkretisoi kiitettävällä tavalla ympäristön hyödyntämistä. Uskon, että hyvinvointiyrittäjä on todellinen tienraivaaja verrattomalla ja eksklusiivisellä hankkeellaan, Isolähteenmäki kiittää.

Hänen mukaansa tuleva medidaatiokeskus tukee loistavalla tavalla muun muassa Seitsemisen kansallispuiston vetovoimaisuutta.

Paikka löytyi etsinnän jälkeen

Jutta Gustafsberg kertoo etsineensä varsin pitkän ajan sopivaa paikkaa meditaatiokeskukselleen.

– Kävin monissa kohteissa, jotka ovat olleet julkisesti myytävinä. Esimerkiksi tarjolla olleet kartanomiljööt eivät sytyttäneet minua ollenkaan, hän kertoo.

– Ystäväni vinkkasi minulle Ylöjärven Kurussa olevasta kohteesta, jossa hyväkuntoisen metsän keskellä on Iso-Majajärvi. Pakkasimme makuupussimme ja lähdimme yhdeksi yöksi paikalle syyskuussa. Järvi- ja metsämaisemat lumosivat täysin minut. Oli todellinen elämys olla pilkkopimeässä ja täydessä luonnon rauhassa. Vakuutuin hyvin nopeasti siitä, että kyseinen kohde sopii käyttötarkoitukseeni, hyvinvointiyrittäjä kertoo.

Gustafsberg osti järven ja 34 hehtaaria metsää Finsilva Oyj:ltä.

– Kaikki asiat ovat hoituneet erittäin hyvin, hän kiittelee.

– Ylöjärven kaupunki ja sen elinkeinoyhtiö ovat olleet suurena apuna.

– Tiedän, että edessäni on mittava ja vaativa hanke, mutta aion toteuttaa suunnitelmani laatimassani aikataulussa, Gustafsberg vakuuttaa.

Hyvinvointiyrittäjä on tavannut myös kurulaisia hankkeensa tiimoilta.

– Uskon, että pääsemme hedelmälliseen yhteistyöhön esimerkiksi paikallisten yrittäjien kanssa, hän iloitsee.

Ensiksi rakennetaan tie

Jotta meditaatiokeskuksen ja mökkien rakentaminen pääsee kunnolla vauhtiin Iso-Majajärven rannalla, perille on rakennettava kunnollinen tie.

– Laaja hanke käynnistyy tien ja muun infran toteuttamisella, Jutta Gustafsberg sanoo.

Iso-Majajärven partaalle nousee 15 mökkiä, sauna- ja pesutilat sekä meditaatiokeskus.

– Minulla on päässäni tarkka mielikuva mökeistä, jotka rakennutan paikalle. Jokin muu sana voisi kuvata paremmin kyseisiä rakennuksia kuin mökki. Ideanani on, että mökit ovat täydessä sovussa luonnon ja maiseman kanssa. Asiakkaideni on pystyttävä seuraamaan luonnon elämää ja nauttimaan maisemista mökeistäänkin käsin, hän kertoo.

Gustafsberg lupailee, että medidaatiokeskus avaa ovensa asiakkailleen vuoden 2018 keväällä.

Meditaatiokeskeskus on valmistuttuaan auki läpi vuoden. Gustafsbergin mielestä neljän eri vuodenajan seuraaminen ja kokeminen rikastuttavat meditaatiokeskuksen antia.

– Hankkeeni rivakkaa toteuttamista edesauttaa se, että alueella on valmis kaava, joka mahdollistaa suunnittelemani toiminnan pyörittämisen, hän toteaa.

Metsällä on paljon annettavaa

Hyvinvointiyrittäjä Jutta Gustafsberg on aistinut jo pitkän aikaa ihmisistä, että he haluavat hakeutua aitoon luonnon rauhaan.

– Suomalaiset haluavat löytää uudelleen metsän rauhoittavan ja tervehdyttävän voiman, hän uskoo.

Gustafsberg luottaa meditaatiokeskuksessaan luonnon ja ympäristön antiin.

– Metsät ovat muuttuneet aikojen saatossa itsestäänselvyyksiksi. Meidän on löydettävä ne uudelleen.

”Inhoan rahasta puhumista”

Gustafsbergin alulle panema hanke on erittäin kunnianhimoinen ja suuri.

– Inhoan rahasta puhumista, hyvinvointiyrittäjä sanoo.

– Tiedän tarkkaan investoinnin hinnan, mutta haluan toteuttaa visioni. Luotan siihen, että palvelu tulee suureen tarpeeseen, hän lisää.