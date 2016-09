Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ei ole virkahenkilövetoinen kuppikunta

Tampere-Pirkkalan lentoasema on saatava samalle tasolle kuin millä muiden Pohjoismaiden kakkoskaupunkien vastaavat palvelut ovat. Pirkanmaalaiset kansanedustajat näkevät, että kaupunkiseudun kehittäminen edellyttää nykyistä toimivampia liikenneyhteyksiä.

Seutujohtaja Päivi Nurminen ehdotti viime viikon Ylöjärven Uutisissa, että valtio soisi Tampereen kaupunkiseudulle saman kaltaisen erityisstatuksen kuin mikä metropolialueella on.

Joukko pirkanmaalaisia kansanedustajia vastasi lehtemme esittämään kysymykseen, tarvitseeko Tampereen kaupunkiseutu omaa lainsäädäntöä tai erikoisstatusta.

Lainsäätäjät nostivat julkisuuden valokiilaan hankkeita, joiden turvin maan kakkoskeskus lisäisi vetovoimaansa niin asukkaiden kuin yrittäjien silmissä.

Muiden muassa kansanedustajat Arto Satonen (kok.), Sami Savio (ps.) ja Olli-Poika Parviainen (vihr.) korostavat nykyistä parempien liikenneyhteyksien vaikutusta Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden rakentamisessa onnistumiselle.

– Tampereen seudun saavutettavuudesta pitäisi huolehtia. Tarvitsemme esimerkiksi kolmannen raiteen pääradalle Tampereen ja Helsingin välille. Etenkin yritysten sijoittumisen kannalta myös Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on merkitystä. Siksi lentoaseman toimintaa ei kannata näivettää tai siirtää pois, Parviainen sanoo.

Sami Savio on samalla linjalla.

– Erityisesti lento- ja junaliikenteen edellytysten kehittäminen tukee vahvasti kaupunkiseutumme elinvoimaa, hän tiivistää.

Arto Satonen muistuttaa kasvun keskittyvän tulevaisuudessa osaamiskeskuksiin.

– Tampereen seutu on Suomen toiseksi vahvin kasvukeskittymä, minkä vuoksi alueen kehittämiseksi esimerkiksi infra-asioissa tarvitaan erityispanostusta, hän toteaa.

Satosen mielestä lentokentän kehitys on jäänyt selvästi jälkeen muiden Pohjoismaiden kakkoskaupunkien lentokenttien kehityksestä.

Perusteltu kysymys

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Pia Viitanen kannattaa lämpimästi seutujohtaja Päivi Nurmisen ehdotusta Tampereen kaupunkiseudulle annettavasta erityisstatuksesta.

– Tampereen kaupunkiseutu on omaleimainen, kasvava ja kehittyvä alue. Olen usein puhunut kaupunkiseudustamme ikään kuin kakkosmetropolina. Siksi on hyvin perusteltua nostaa keskusteluun Nurmisen aloite, Viitanen miettii.

– Siinä suhteessa, kun on keskusteltu, tulisiko pääkaupunkiseudulle antaa eityisasema sote- ja maakuntahallinnon yhteydessä, on vähintäänkin perusteltua nostaa samalla esille kysymys Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun asemasta. Myös meidän alueellamme on perusteluja olla nykyistä vähemmän säätelyn piirissä, hän näkee.

Viitanen painottaa, että päättäjien on syytä tunnistaa niin Pirkanmaan kuin Tampereen kaupunkiseudun valtakunnallinen merkitys.