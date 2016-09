Siivonen päämatkan ykkönen

Aurinko paistaa, hiki virtaa ja jalat tömisevät. Teivon raviradalla järjestettävässä avoimessa tilaisuudessa mitataan kuntoa perinteisellä tavalla – Cooperin testillä. 12 minuutin intensiivinen rääkki on pitänyt pintansa kaikkialla muualla paitsi kouluissa.

Yhdysvaltalaisen Kenneth H. Cooperin luoma juoksukoe on jakanut mielipiteitä jo vuosikymmeniä. Hapenottokykyä ja vauhtikestävyyttä testaavaa rykäisyä on pidetty aikojen saatossa milloin liian yksipuolisena, milloin taas turhan lyhyenä.

Silti se on ollut laajalti käytössä esimerkiksi maamme kouluissa. Vaan ei ole enää – ainakaan samoin kuin ennen.

Elokuussa voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman mukaan perusasteen liikuntaopetuksen tehtävänä on kannustaa koululaisia liikunnalliseen ja terveyttä edistävään elämäntapaan. Lisäksi lapsia ja nuoria halutaan nyt entistä enemmän opettaa huolehtimaan heidän fyysisestä jaksamisestaan.

Kuntotestejäkin saa järjestää, mutta ne eivät välttämättä enää vaikuta liikunnan arvosanoihin.

– Minusta se kuulostaa ihan järkevältä, ylöjärveläinen pitkän linjan kestävyysjuoksija Teppo Syrjälä sanoo.

– Murrosikä tulee nuorille niin eri aikoihin, ettei fyysisen kunnon vertaamisessa ole kauheasti järkeä. Tärkeämpää olisi saada innostettua mahdollisimman moni liikkeelle, terveysalan ammattilainen jatkaa.

”Moni on saanut traumoja”

40-vuotias Syrjälä on juossut Cooperin testin kymmeniä kertoja. Koska mies on aktiivinen kilpaurheilija, testi ei tunnu hänestä erityisen rankalta.

Ymmärrystä toisin ajattelevia kohtaan kuitenkin löytyy.

– Varmaan koulu ja armeija ovat antaneet monelle Cooper-traumoja, Syrjälä naurahtaa.

– Tässähän on olemassa tiukat tulosrajat, joiden perusteella määritellään onko hyvässä kunnossa vai ei. Eivät kaikki sellaisesta tykkää, hän lisää.

Viime viikolla Syrjälä juoksi Teivon raviradalla järjestetyssä Cooperissa hulppeat 3 797 metriä. Tulos oli 30 hengen juoksijajoukon paras.

Osallistujia oli laidasta laitaan. Kaikkia yhdisti halu omien rajojen testaamiseen.

– Minusta Cooper on oiva kunnon mittari, Minetit-voimistelujoukkueensa juoksemaan tuonut valmentaja Titta Heikkilä sanoi.

– Heikkokuntoisilla tämä mittaa ehkä eri asioita kuin huippukuntoisilla, mutta mittaa joka tapauksessa. Kaikki mitattavissa oleva kehitys on minusta kotiinpäin, hän tuumasi.

Harva testaa aikuisiällä

Viime viikon Cooper-tapahtuman järjesti paikallinen kestävyysjuoksuseura Teivo Stayers. Kaikille avoimia testejä on järjestetty raviradalla kerran kuussa toukokuusta lähtien.

Seuran puheenjohtaja Mika Niemelän mukaan osallistujia on ollut joka kerta vähintään kymmenkunta.

– Se on ihan mukavasti siihen nähden, että kokeilemme näiden järjestämistä nyt ensi kertaa, hän miettii.

– Harva tulee koulun tai armeijan jälkeen juosseeksi Cooperin testin. Avoimia testitilaisuuksia on yllättävän vaikea löytää, hän tietää.

Teivo Stayers järjestää Cooperin testejä Niemelän mukaan ainakin vielä tämän kesän. Seuran yhtenä tavoitteena on kokeilla sen itse kehittämää tulospalvelujärjestelmää, joka on luotu pelkästään Cooperin testejä varten.

– Jos systeemi osoittautuu toimivaksi, siitä voi tulla vaikka maanlaajuinen Cooper-datapankki, Niemelä paljastaa.