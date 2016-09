Ryhdille viisi sarjavoittoa

Ryhdin uusi valmentajakaksikko otti joukkueen ohjakset käsiinsä pian kauden päättymisen jälkeen. Ykkössarjan päättymisestä ehti kulua kolmisen viikkoa ja B-tytöt kerkesivät juuri kotiutua aluemestaruusturnauksesta, kun Petri Saari ja joukkueen kakkosvalmentajana aloittanut Valtteri Jääskeläinen johdattelivat tytöt uuteen kauteen.

– Heinäkuun lopussa joukkueella on kahden viikon omatoimijakso, mutta muuten vedämme täysiä koko kesän. Nyt kehitämme peruskuntoa, ryömimme, hypimme ja vedämme maitohapoille. Tämän ikäinen porukka kaipaa hyvää pohjakuntoa, Saari kertoo.

Tarkoituksena on, että Ryhdin tytöiltä ei ainakaan kunto lopu ensi kaudella kesken. Joukkue on opetellut käyttämään sykemittareita, lukemaan oman kehon viestejä ja treenaamaan niiden mukaan.

– Naisurheilijat ovat usein liian tunnollisia ja harjoittelevat ohjelman mukaan kivusta huolimatta. Aina ei pidä mennä täysillä, Saari huomauttaa.

Kovempaa kuntoa, kovempia lyöntejä

Ryhdin viime kausi päättyi lievään pettymykseen ja toiseen sijaan alemmassa jatkosarjassa. Kautta sävyttivät lukuisat tappioon päättyneet viisieräiset ottelut. Tulevalla kaudella joukkueen tavoite on jälleen ylemmässä jatkosarjassa mutta myös pelien kääntämisessä sekä joukkuehengen parantamisessa.

– Nyt mennään hyvällä fiiliksellä, vaikka töitä tehdään täysillä. Henki ei ollut huono aiemminkaan, mutta parannettavaa on aina. Pidän itseäni valmentajana, joka osaa laskea vitsiä tiukoissakin tilanteissa, Saari kuvailee.

Yleisö tulee näkemään paitsi entistä iloisemman myös kovemman joukkueen. Nuorten pelaajien fysiikka kehittyy yhä, joten Saari lupailee ulottuvuuden kasvavan ja lyöntivoiman kehittyvän.

– Luulen, että meidän vahvuus tulee olemaan laitahyökkäyksissä. Tosin jos saamme ne keskitorjujat, joita haluamme, niin huonolta ei näytä silläkään osastolla, Saari ennakoi.

Suurin aukko joukkueessa on henkisen johtajan paikalla, sillä kokenut Katri Markkanen on riveistä pois ainakin jouluun asti.

Joukkueen kokoonpano tulee muuttumaan viime kaudesta jonkin verran. Runkopelaajista Liina Kainulainen, Jenni Tolppanen, Emmi Jalonen, Tiia Virta, Emilia Hänninen ja Kiia Sylvelin jatkavat varmasti, Tiia-Maria Karjalaisen jatko riippuu opiskelupaikasta. Noora Honkanen lopetti, Emilia Raappana siirtyi kotikonnuilleen ja Sonja Laitisen tie vei opiskelujen myötä Helsinkiin. Muutaman pelaajan kohdalla tilanne on vielä avoin.

– Osa B-tytöistä haastaa pelaajia jo, mutta heistä ei ole vastuurooleihin. Odotamme pelaajia maailmalta, Saari sanoo, eikä suostu paljastamaan enempää.

Liigapelaajia kasvamassa

Ykkössarjan lohkojako muuttuu tulevaksi kaudeksi niin, että sarjassa nähdään enemmän paikallisotteluita Ryhdin, Rantaperkiön Iskun sekä tamperelaisen Supi Volleyn välillä. Sarjan mielenkiintoisin joukkue lienee kuopiolainen PuWo, joka karsi jo tänä keväänä liigapaikasta.

– Heillä on riveissään ex-maajoukkuelibero ja valmentajaksi tuli Timo Tolvanen. Joukkue on varmasti kova tänäkin vuonna. Oulun Etassa taas pelaa meidän oma kasvattimme passari Tiia Pohjonen, joten oululaisiakin vastaan on mielenkiintoista pelata, Saari ennakoi.

Valmentajan henkilökohtainen tavoite on totta kai saatella joukkueen pelaajista pari liigaympyröihin. Libero Tolppanen, passari Jalonen sekä hakkuri Kainulainen voisivat jo nyt haastaa osan liigapelaajista.

– Ei heistä vielä LP Viestiin ratkaisijoiksi ole, mutta pahoin pelkään, että vuoden päästä meiltä lähtee 2–3 pelaajaa. Onneksi nuorista on tulossa uusia tilalle. Meillä on nyt jo ringissä 2002 syntynyt Linnea Kuusela, joka voitti 12-vuotiaan parinsa kanssa 14-vuotiaiden beach volleyn suomenmestaruuden, Saari kertoo.

Saari odottaa mielenkiinnolla myös yhteistyökuvioita liigassa pelaavan LP Kangasalan kanssa. Joukkueen päävalmentajana on aloittanut entinen huippupelaaja Virgine De Carne, ja Ylöjärven Ryhti on nimetty seuran farmijoukkueeksi.