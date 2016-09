"Perhehoitaja tuntee omansa"

Ylöjärven kaupunki vuokraa vaikeasti kehitysvammaisille uudet toimintatilat Soppeenmäestä. Muun muassa ruokakauppana ja varaosaliikkeenä tunnettu liikehuoneisto Mikkolantiellä remontoidaan päivätoiminnan käyttöön lähiaikoina.

365 neliömetrin tilat sijaitsevat aivan Soppeenmäen ytimessä, osoitteessa Mikkolantie 9. Viimeksi tiloissa on toiminut kirpputori, joka siirsi toimintansa Tampereelle runsaat puoli vuotta sitten.

Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi esityksen liikehuoneiston vuokraamisesta viime viikolla. Vuokrasopimuksen mukaan kaupunki on sitoutunut toimimaan tiloissa ainakin vuoteen 2026 saakka.

Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala on päätöksestä mielissään.

– Uusille tiloille on ollut tarvetta jo pitkään. Ylöjärvellä on pari-kolmekymmentä vaikeasti kehitysvammaista, joille pitää järjestää mielekästä päivätoimintaa, hän kertoo.

Päivätoiminta on kehitysvammaisille suunnattua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa. Sen asiakkaita ovat aikuiset, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky ei riitä niin sanottuun työtoimintaan.

Viime vuosina Ylöjärven kaupunki on järjestänyt lakisääteistä päivätoimintaa Mikkolan työtuvassa Mikkolantie 7:ssä.

– Se järjestely ei ole ollut paras mahdollinen, Marketta Tiihala myöntää.

– Työtuvalla sekä päivä- että työtoiminnan asiakkaat ovat olleet samoissa tiloissa. Tämä ei ole ollut kestävä ratkaisu, koska päivätoimintalaiset tarvitsevat rauhallisemman ympäristön, hän tarkentaa.

Auki ensi syksyksi

Entisen kaupan muuttaminen kehitysvammaisten käyttöön vaatii mittavan sisäremontin. Tiloihin pitää rakentaa uudet wc-, keittiö- ja pesutilat, minkä lisäksi iso osa huoneiston pinnoista menee vaihtoon.

Muutostöiden hinnaksi on arvioitu noin 120 000 euroa.

– Aikatauluja ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta toiveissa on, että kaikki olisi valmista kesään mennessä. Siten voisimme aloittaa toiminnan täydellä teholla heti alkusyksystä, Tiihala visioi.

Kunnostettuihin tiloihin sijoitetaan Tiihalan arvion mukaan 20–25 asiakasta. Heistä huolehtii viisi kehitysvammahuollon työntekijää.

– Kokonaan uusia vakansseja on luvassa kaksi, sosiaalityön johtaja paljastaa.

”Työtupa toimii hyvin”

Kun Mikkolantien uusi toimipiste saadaan avattua, ovat kehitysvammatyön tilat Tiihalan mukaan kunnossa. Vuonna 2013 avattu Mikkolan työtupakin on vakiinnuttanut paikkansa osana kaupungin palvelutarjontaa.

– Toiminta on lähtenyt siellä oikein hyvin käyntiin. Ainoa ongelma on ollut kahden erilaisen asiakasryhmän sovittaminen samaan tilaan, mutta siihenkin tulee nyt ratkaisu, hän kehuu.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on tukea aikuisten kehitysvammaisten elämäntaitoja. Tiihalasta on mukavaa, että molemmat toimintamuodot ovat nykyään avoimesti ihmisten ilmoilla.

– Valtakunnallisen vammaispalvelujen kehittämistyön mukaisesti myös Ylöjärven kaupunki on linjannut, että kehitysvammaiset ovat ihan samanlaisia kaupunkilaisia kuin muutkin. Tämä on hyvä tapa osoittaa, että näin todella on.