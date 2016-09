Löytyykö mitään huonoa ja halpaa?

On sanottu, että tutustumalla historiaan voimme ennustaa tulevaisuutta. ”Historia toistaa itseään.” Tämä viisaus on varmaan tarkoitettu johonkin suurempaan mittakaavaan, mutta se pätee mainiosti pienemmässäkin.

Sanotaan vaikka, että talliisi haluaa asiakkaaksi joku, jonka hevosta on pidetty huonosti joka ikisellä tallilla ennen tätä ja joka on yön pimeinä tunteina pakannut hevosensa ja tavaransa, koska edellinen tallinpitäjä – niin kuin sitä edellinenkin – oli arvaamaton hullu.

Arvaa, mitä tapahtuu viimeistään vuoden sisällä? Asiakas hevosineen on kadonnut, todennäköisesti yön pimeyteen, tallivuokraansa maksamatta. Hevosmiesten tietotoimistosta tiedetään nyt kertoa, että sinä olet ihan pimeä. Mahdollisesti myös juoppo.

Ja sanotaan vaikka, että tapaat mielenkiintoisen miehen, jonka kaikki edelliset suhteet ovat päättyneet siihen, että nainen on ollut hirvittävän omistushaluinen ja mustasukkainen. Annan tälle suhteelle ennusteen: puoli vuotta ja olet samanlainen. Sairaalloisen mustasukkaiseksi käytökseksi lasketaan esimerkiksi se, että kysyt miksi toinen ei tullut yöksi kotiin tennistunniltaan.

Äijä pakkaa tavaransa ja muuttaa naispuolisen tenniskaverinsa luo, koska tämä antaa miehelle ”tilaa hengittää” eikä ole tuollainen kipeä kyylä niin kuin sinä. Tämä uusi daami on onnellinen, kun saa pelastaa miehen, jota niin monet ovat vuosien saatossa huonosti kohdelleet. Annan tällekin suhteelle puolen vuoden ennusteen.

Työantajana en palkkaisi ihmistä, jonka kaikki edelliset pomot ovat teettäneet hänellä aivan liikaa töitä. Työntekijänä en menisi töihin työnantajalle, jonka kaikki edelliset työntekijät ovat olleet laiskoja tai heikkohermoisia. Ylipäätään se, että joku ensitapaamisella alkaa haukkua minulle muita ihmisiä, on mielestäni epäilyttävää ja epäkorrektia.

On paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan ihmettele, miksi heidän kohdallaan kaikki toistaa samaa kaavaa. Miksi kaikki heidän parisuhteensa tai ystävyyssuhteensa ja työkuvionsa toistavat itseään. Miksi heidän kohdalleen sattuu aina kaikki hullut ja narsistit ja sadistit ja nistit.

Ohita nämä. Älä ikinä kuvittele, että sinä olet se, joka voi tulla tällaisen kanssa toimeen, kun kuusi edellistä on epäonnistunut. Kysymys ei ole sinun ihmissuhdetaidoistasi, eikä mistään muustakaan mitä teet tai sanot tai siitä kuka olet. Kukaan ei ole niin hyvä, ettei näiden silmissä voisi olla syyllinen. Kaikkeen. Nämä ovat aina ympäristönsä ja muiden ihmisten uhreja. Uudelleen ja uudelleen.

Onneksi nämä on helppo väistää, jos ei halua olla osa heidän itseään toistavaa elämäntarinaansa. Koska sitä elämäntarinaa ja kaikkia näiden kokemia vääryyksiä ei todellakaan salailla. Päinvastoin, jos annat näille pienenkin tilaisuuden, he alkavat kaataa elämänsä kauhutarinoita päällesi. Sanat, jotka toistuvat tarinoissa usein, ovat ”ihan sairas” ja ”idiootti”. Nämä sanat tarpeeksi usein toistettuna saavat hälytyskellomaisen kaiun pääni sisällä. Lapsena minulle myös opetetiin, että ”se on ite joka muita haukkuu”.

Missään tarinassa nämä ihmiset itse eivät ole mokailleet tai tehneet mitään väärin. Kaikki paha, mitä heidän kohdalleen on sattunut, on tullut täysin ansaitsemattomasti. Maailma on heille tyly.

Ole sinäkin. Hankkiudu tällaisesta universumin uhrista eroon mahdollisimman nopeasti. Sano heti kättelyssä, että olet itsekin narsisti ja päävikainen riistäjä. Että nyt kannattaa paeta kun vielä voi. Sama kai se on, pitääkö se ihminen sinua ”ihan sairaana” ja ”idioottina” saman tien vai vasta vuoden päästä. Lopputuloshan on sama joka tapauksessa.