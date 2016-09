Himmeää valoa tunnelin päässä

Pirkanmaan yrittäjyys ja elinvoimakunta -kilpailu kannustaa kuntia ja niiden alueella toimivia yrittäjäyhdistyksiä hedelmälliseen yhteistyöhön. Ylöjärven Yrittäjien, Kurun Yrittäjien ja Viljakkalan Yrittäjien puheenjohtajat kiittävät yhteistyötään Ylöjärven kaupungin ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n kanssa huipputulokselliseksi.

Ylöjärven Yrittäjiä luotsaava Anne Juhola, Kurun Yrittäjiä johtava Tapani Tienari ja Viljakkalan Yrittäjiä vetävä Teuvo Hakanen ovat huipputyytyväisiä yhdistyksiensä tekemään yhteistyöhön Ylöjärven kaupungin sekä kunnallisen elinkeinoyhtiön kanssa.

– Paikallisyhdistyksemme ja Ylöjärven kaupungin tiiviillä kanssakäymisellä on jo vuosikymmenien perinteet, Juhola laskee.

– Kuntaliitoksista lähtien paikallisyhdistyksemme ovat olleet aktiivisessa kumppanuudessa kaupungin ja elinkeinoyhtiön kanssa, Hakanen ja Tienari komppaavat.

Puheenjohtajat eivät keksi, missä yrittäjäjärjestö voisi lisätä yhteistoimintaa kaupungin tai elinkeinoyhtiön kanssa.

– Niin kaupunki kuin elinkeinoyhtiökin ovat hyvin aktiivisia ottamaan yhteyttä ja kysymään mielipiteitämme. Vuoropuhelumme on aktiivista ja oikea-aikaista, puheenjohtajat kiittävät.

Kurussa ollaan tyytyväisiä

Tapani Tienarin mukaan Ylöjärven kaupunki ja elinkeinoyhtiö suorastaan hakeutuvat yhteistyöhön Kurun Yrittäjien kanssa.

– Olemme saaneet apua erilaisten tapahtumien järjestämiseen, hän kertoo.

– Kaupungin johto ja elinkeinoyhtiön työntekijät ovat auttaneet meitä useissa hankkeissa. Esimerkiksi olemme saaneet asianmukaisen infotaulun Tammikankaan teollisuusalueelle.

– Kokemukseni on se, että kaupungilta ja elinkeinoyhtiöltä saa nopeasti apua.

Tienari muistuttaa, että Kurun paikallisyhdistys on jäsenmäärältään varsin pieni. Jäseniä on 72.

– Kurulaiset yrittäjät pitävät tärkeänä, että heillä on oma yhdistys. Se voimistaa paikallisidentiteettiä ja me-henkeä, hän kuvailee.

Tienarin mukaan paikallisyhdistys toimii varsin aktiivisesti.

– Meillä on paljon aikaan saavia ihmisiä remmissä, hän kiittää.

– Jos menetämme tekijämme, toiminta hiipuu. Onneksi toiminnan lakkauttaminen ei ole ajankohtainen asia.

Tienari sanoo, että kurulaiset yrittäjät eivät ole halukkaita liittymään Ylöjärven Yrittäjiin.

– Meidän jäsenemme varmasti pelkäävät sitä, että heidän äänensä ei kuulu suuressa yhdistyksessä, mies pohtii.

Viljakkala juhlii

Teuvo Hakasen mukaan Viljakkalan Yrittäjät valmistautuu 30-vuotisjuhliinsa, joita vietetään tulevana syksynä.

Hakasellakin on paljon hyvää sanottavaa Ylöjärven kaupungin ja Ylöjärven Yrityspalvelun palvelualttiudesta.

– Viljakkala oli kaikilla tavoilla pieni kunta. Sen voimavarat olivat hyvin rajalliset.

– Ylöjärven kaupungilla on leveät hartijat. Taloudelliset voimavarat ovat omaa luokkaansa. Tämä kaikki näkyy arjen toiminnoissa.

– Ylöjärven kaupungissa ja elinkeinoyhtiössä on verrattoman paljon ammattitaitoa. Olemme opetelleet hyödyntämään saatavilla olevia apuja, Hakanen sanoo.

Hakanen muistuttaa, että Viljakkalan alueella on ollut ongelmia esimerkiksi kaupan palveluiden saatavuuden turvaamisessa.

– Kun koetimme saada päivittäistavarakauppaa taajamaamme, elinkeinoyhtiö rutisti kaikkensa. Valitettavasti asia on vielä avoinna, hän toteaa.

Viljakkalassakin on yritysalue, jolta olisi mahdollisuus ostaa teollisuustontteja.

– Ylöjärven Yrityspalvelu tekee kaikkensa, jotta yrittäjät kiinnostuisivat meidänkin alueestamme, Hakanen uskoo.

Viljakkalan Yrittäjillä on 61 jäsentä.

– Hallituksessa on kiitettävän aktiivisia henkilöitä. Jos pystymme nykyisin tavoin toimimaan, niin kaikki on hyvin, puheenjohtaja kiittää.

Luottamus kantaa

Kaupunki ja elinkeinoyhtiö ovat olleet jo vuosikymmenet aktiivisessa ja hedelmällisessä yhteistyössä Ylöjärven Yrittäjien kanssa.

– Kaupunki pyytää koko ajan lausuntoja eri asioihin, eli meidän mielipiteemme on tärkeä. Arvostamme meidän kuulemistamme, Anne Juhola kertoo.

– Kaupunki ja elinkeinoyhtiö kutsuvat meitä hyvin erilaisiin tapaamisiin, joissa käsittelemme kulloisiakin ajankohtaisia asioita. Hyvänä esimerkkinä ovat maankäytön haasteet.

Ylöjärvellä on vuoden aikana erittäin paljon tapahtumia, joiden onnistumiseksi yrittäjäyhdistys, kaupunki ja elinkeinoyhtiö kantavat kortensa kekoon.

Ylöjärven Yrittäjillä on tällä hetkellä 657 jäsentä.

– Olemme edelleen toiseksi suurin paikallisyhdistys Pirkanmaalla, Juhola iloitsee.