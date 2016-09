Ei ihan tavallinen perjantai

Kotimaisen rallikauden päättänyt Tampereen SM-ralli näkyi ja tuntui vahvasti myös Ylöjärvellä. Maamme nopeimpia rattimiehiä päästiin viime viikolla ihmettelemään niin Teivossa, Hopeatiellä kuin Pengonpohjassakin.

Vaikka itse kilpailu starttasi vasta perjantaina, alkoi ralliväkeä valua Pirkanmaalle jo alkuviikosta. Kisan järjestäneestä Tampereen Urheiluautoilijat ry:stä kerrotaan, että tapahtumaa valmisteltiin käytännössä vuoden verran.

– Tämä on isotöistä hommaa. Ratatiimi merkitsee reittejä, joku vastaa lehdistökontakteista, yksi järjestelee byrokratiaa... Katsojat näkevät vain jäävuoren huipun, rallin lehdistöpäällikkö Ossi-Veikko Takala kertoo.

Ylöjärvi oli tänä vuonna Tampereen SM-rallin tärkeimpiä yksittäisiä paikkakuntia. Puutarhakaupunki isännöi kahta erikoiskoetta ja torstain niin kutsuttua shakedown-pätkää.

Kilpailun ulkopuolisen testi-EK:n paikkana oli tälläkin kertaa Hopeatie.

– Hyvällä testierikoiskokeella on sopivasti mutkia, nyppyjä ja suoraa tietä. Hopeatie on perinteisen suomalaisen soratien perikuva – siksi palaamme sinne vuodesta toiseen, Takala kuvailee.

Pelti rytisi jo shakedownissa

3,7 kilometrin mittainen Hopeatien rykäisy ei ollut kuljettajille pakollinen, mutta moni kuski päätti ajaa sen. Oriveteläisen Joonas Tokeen mukaan shakedownin merkitys on lähinnä henkinen.

– Testi-EK:ta voisi verrata jääkiekon alkulämmittelyyn. Siinä herätellään kroppaa ja mieltä siihen, että kohta ajetaan lujaa, SM3-luokan nuori tähti kuvaili.

Omatoimisesti ralliin valmistautunut Tokee jätti itse shakedownin tällä kertaa väliin. F-ryhmässä ajava pirkkalalainen Jari Kihlman sen sijaan päätti lähteä Hopeatielle – huonolla menestyksellä.

– Akun kiinnityspanta katkesi kesken ajon, ja rysäytin ulos tieltä, mies manaili hinausauton kyydissä Ylöjärven Shellillä.

– Onneksi auto säilyi suhteellisen ehjänä. Pystyn osallistumaan kilpailuun, uudenkarhealla BMW 125 Coupe E82:lla kurvaillut Kihlman huokasi.

Teivon yleisömäärä pienoinen pettymys

Hurjia tilanteita koettiin myös varsinaisilla erikoiskokeilla perjantaina ja lauantaina. Teivon ravikeskuksessa järjestetty yleisö-EK sujui turvallisissa merkeissä, mutta jo perjantai-illan päätöspätkä Pengonpohjassa sisälsi monta läheltä piti -tilannetta.

– Pengonpohjan koe on legendaarinen erikoiskoe kotimaisessa rallissa. Se on mutkikas, vauhdikas ja tänä vuonna siellä ajetaan vieläpä pilkkopimeässä, Joonas Tokee puhalteli ennakkoon.

Hieman yllättäen rajut ulosajot antoivat vielä Pengonpohjassakin odottaa itseään. Äärirajoilla ajaneet rallisankarit alkoivat ajatua ulos teiltä vasta toisen kilpailupäivän avanneella Västilän erikoiskokeella Orivedellä.

Koko rallin SM-sarjan pääluokan voitto ratkesi lopulta ulosajoon. Karkkilan UA:n Juha Salo sai ajaa ilman paineita uransa yhdeksänteen Suomen mestaruuteen, kun hänen ainoa uhkaajansa Jussi Vainionpää joutui keskeyttämään Kangasalan Sahalahdella.

Ylöjärveläisittäin kisan järjestelyt sujuivat kaikin puolin hyvin. Ainoaksi suureksi miinukseksi jäi ennakkoon paljon rummutetun Teivon EK:n yleisömäärä, joka laskettiin vain sadoissa.

Kisajärjestäjien mukaan tavoitteena on kuitenkin palata raviradalle myös ensi vuonna.

+++++

Katso lisää kuvia Tampereen SM-rallista alta!