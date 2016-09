Uutta vauhtia idästä

Elovainion Euromaster Areena – tuttavallisemmin Ylöjärven jäähalli – on valmis uuteen jääurheilukauteen. Kesän ajan suljettuna ollut areena on kokenut muodonmuutoksen, joka on hallin historian suurimpia. Isoin uudistus on kaukaloiden uusiminen.

Jatkossa Euromaster Areenan luistelijoita ympäröivät upouudet joustokaukalot. Urheilurakentamisen tuoreinta tekniikkaa edustavat uutuudet asennettiin paikoilleen kesä-heinäkuun aikana.

– Nämä ovat huomattavasti turvallisempia kuin vanhanmalliset kaukalot, jäähallin toimitusjohtaja Rami Honkala esittelee.

– Laidat ovat kymmenen senttiä matalammat, ja pleksit antavat periksi. Pirkanmaalla näitä on tiettävästi vasta Hakametsässä ja Lempäälässä, hän jatkaa.

Suomen Jääkiekkoliitto on puhunut joustokaukaloiden puolesta aktiivisesti jo viitisen vuotta. Etenkin päähän kohdistuvia tällejä keventävät kaukalot ovat nykyisin pakollisia Liigassa ja Mestiksessä.

Rami Honkala uskoo, että pakkosäädökset ulottuvat lähivuosina myös niihin sarjoihin, joita Ylöjärven jäähallissa pelataan.

– Eiköhän näin käy. Suuntaus on mielestäni selvä: turvallisuutta halutaan parantaa, hän miettii.

– Jäähalleille uudet kaukalot ovat iso, ainakin kymmenen vuoden investointi. Siksi niitä laitetaan nyt kerralla pitkäjänteisesti kuntoon, Honkala kertoo.

”Käyttömukavuus nousi”

Ylöjärven jäähallin päävuokralainen, jääurheiluseura Uplakers, on kotiareenansa remonttiin tyytyväinen. Kaukaloiden lisäksi jäähallissa pistettiin kesän aikana ajan tasalle suihkutilat ja jääkone.

Yhteensä uudistukset maksoivat halliyhtiölle noin 200 000 euroa.

– Pitää kyllä nostaa hattua Ramille ja kumppaneille. Remontti oli iso, mutta se pysyi hienosti aikataulussa, Uplakersin kiekkojaoston valmennuspäällikkö Ville Keskinen kehuu.

– Sanoisin, että Euromaster Areena on nyt käyttömukavuudeltaan entistä parempi. Olisimmehan me treenejä voineet vetää vanhoillakin puitteilla, mutta nyt asiat ovat paremmin, hän kuvailee.

Uusien kaukaloiden asentaminen vaati jäähallin jäiden täydellistä sulattamista – ensi kertaa puoleen vuosikymmeneen. Tämä taas mahdollisti erään projektin, josta Uplakersissa oli haaveiltu pitkään.

Kumpaakin kaukaloa koristaa nyt ylöjärveläisseuran logo.

– Tämä on ihan mahtava juttu, Keskinen sanoo tyytyväisenä.

– Toisessa kaukalossa on taitoluistelijoiden logo ja toisessa lätkäjoukkueen tunnus. Nämä ovat junioreille tärkeitä, innostavia asioita, hän jatkaa.

Ulkojää ajankohtainen pian

Rami Honkalan mukaan Ylöjärven jäähallia remontoidaan ja kehitetään joka vuosi. Tämän kesän operaatio oli tosin kokoluokaltaan sellainen, jota ei hetkeen ole taas luvassa.

– Juuri nyt pöydällä on mietintää siitä, rakennetaanko halliin lisää varusteidenkuivaustilaa. Tai että asvaltoidaanko parkkipaikka, toimitusjohtaja paljastaa.

– Näiden töiden aloittamisesta ei kuitenkaan ole tehty mitään päätöksiä, hän korostaa.

Ylöjärven jäähalli on yksi Pirkanmaan vilkkaimmista urheiluareenoista. Rami Honkalan mukaan painetta hallin laajentamiseen on ollut jo pitkään. Toistaiseksi isoon urakkaan ryhtymistä ei ole näköpiirissä.

Laajentamista todennäköisempänä lähivuosien projektina toimitusjohtaja pitää tekojään rakentamista hallin pihalle.

– Asia tulee ajankohtaiseksi, kun sisäkaukaloiden jäähdytysjärjestelmät uusitaan.

– Jos uudet jäähdytysputket ulotetaan pihan puolelle, kenttä on mahdollista tehdä. Kaukaloksi voisi laittaa toisen niistä kaukaloista, jotka siirrettiin varastoon joustokaukaloiden tieltä, Honkala sanoo.