Someseinä kokoaa sometukset

Moni Elovainiolla liikkunut on havainnut, että liikekeskuksen tontilla ovat alkaneet rakennustyöt. Paikalla on paljon rakennusmiehiä ja työkoneita.

Ylöjärveläiset ovat odottaneet jo pitkän aikaa myönteisiä uutisia Elovainion liikekeskuksesta. Yleisesti tiedetään, että keskeisellä paikalla olevalle tontille kohoaa noin 10 000 neliön suuruinen rakennus. Hanke on erittäin mittava maakunnallisestikin ajatellen.

Elovainion liikekeskuksen toteuttajat ovat luvanneet tarkkoja tietoja tällä viikolla. Iloista kerrottavaa odotetaan perjantaiksi.

Päivänselvää on, että uusi liikekeskus vahvistaa merkittävästi koko Elovainion vetovoimaa. Parasta on se, että kiinteistö täyttyy uusista ja vetovoimaisista tulijoista.

Moni paikkakuntalainen kysyy: ”Miksi kaupunkiin rakennetaan lisää kaupan neliöitä, kun Kauppakeskus Elo huutaa tyhjyyttään ja kun viimeksi Megamyynti Areenan käytössä ollut jättihallikin on autiona?”

Suuren yleisön on hyvä tiedostaa se, että pian syntymäpäiväänsä viettävän Kauppakeskus Elon toimitilojen markkinointi hoidetaan Helsingistä Spondasta käsin.

Ylöjärveläiset asiakkaat ovat pitäneet Kauppakeskus Eloa fyysiseltä kooltaan ihanteellisena, mutta he ovat harmitelleet kauppojen vähyyttä. Jokainen ymmärtää, että 33 000 asukkaan kaupunki tarjoaa kestävän ostovoiman laadukkaille kaupallisille palveluille. Elon toimitilojen markkinoinnista ja vuokraamisesta vastaavat voivat mennä peilin eteen ja kysyä, miksi ylöjärveläinen ostoskeidas on autio.

Megamyynti Areenan kohtalo alkoi hahmottua jo varsin pian yrityksen rantauduttua puutarhakaupunkiin. Firmassa uskottiin, että kauppa käy, kun vain myymälän ovet avataan. Puheetkin olivat lennokkaampia kuin teot. Sinistä lentävää lehmää ei ole vieläkään näkynyt Elovainion taivaalla.

Muiden muassa ylöjärveläinen kiinteistöinvestori Matti Polus on kertonut lukuisia kertoja, miten kauppakeskuksen toimitilat löytäisivät hyvät vuokralaiset. Miestä kannattaisi kuunella Spondassakin, sillä Poluksen neuvot ovat ilmaisia ja taatusti toimivia.

Tuleva Elovainion liikekeskus on alusta lähtien vetovoimainen. Kun hankkeen toteuttajat paljastavat antinsa, suuri yleisö jää odottamaan paikan avautumista.

Koko Elovainion alue on erittäin monipuolinen palveluiden keskittymä. Siellä on jo tällä hetkellä satoja yrityksiä, jotka toimivat kannattavasti ja tulevaisuuteen tähdäten.

Elovainion liikeskus antaa valtavasti lisäpuhtia Ylöjärven vetovoiman nostamisessa.

Jo tässä vaiheessa voi kiittää ja onnitella kaikkia osapuolia, jotka ovat määrätietoisesti ja aktiivisesti työskennelleet Elovainion liikekeskuksen hyväksi.

Nyt koko Suomi kaipaa hyviä uutisia!