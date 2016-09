Koko laaja maakunta vai tiivis Tampereen kultainen rinki?

Kaupunkiseudun yhteistyö saavutti kesällä kymmenen vuoden iän. Pyöreät tarkoittavat juhlimista työnmerkeissä. Kunnat käynnistivät näet keväällä pohdinnan yhteistyön jatkoaskelista, jolla seutu valmistautuu lähivuosiin muutosten puristuksessa.

Kaupunkiseudun tulevaisuutta määrittää jatkossakin vahva keskinäisriippuvuus, yksi globaaleista muutoksista. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikään kunta tai toimija ei pidä hallussaan kaikkia kehityksen avaimia. Yhdellä on työpaikkoja, toisella työvoimaa ja osaamista, kolmannella maata ja neljännellä liikennevirtoja. Jollakin on hyvät verkostot politiikassa ja toisella elinkeinoelämässä.

Toimijoiden yhteistyö on elinvoiman kannalta tärkeää. Kovenevassa kilpailussa ja erilaistuvissa intresseissä yhteistyökyky on laatutekijä, jonka arvo nousee.

Elinvoiman varmistaminen on kaupunkiseudun ja kuntien ykkösasia tulevaisuudessa. Elinvoimaan tarvitaan hyvinvoivat asukkaat ja aktiiviset toimijat sekä pehmeämmät tekijät kuten imago, yhteisöllisyys ja monien asioiden summasta syntyvää meininkiä ja tunnelmaa. Elinvoimaan tarvitaan myös kovia tekijöitä. Työpaikat, osaaminen, rakennettu ympäristö, infrasturktuuri ja investoinnit ovat lujaa maata jalkojen alla. Näiden molempien ulottuvuuksien vahvistaminen on kaupunkiseudun tulevaisuuden kysymyksiä.

Elinvoimainen kaupunkiseutu on hahmottunut tänä vuonna kunnallishallitusten yhteisessä työskentelyssä. Se rakentuu päättäjien ja virkamiesten työpajoissa ideoiden, keskustelujen ja kommentointien avulla. Seudullisuus vahvistuu yhdessä tehden ja tulevaisuudesta innostuen. Oivallamme, että tulevaisuus on enemmän omissa kuin muiden käsissä. Näemme myös, miten yhteistyö lisää kapasiteettia.

Päättäjien keskusteluissa on vahvistunut kaupunkiseudun tahto ja perusviestit. Työn tässä vaiheessa ne kuuluvat: Haluamme kasvulle kestävän rakenteen, elinkeinoille lisää kilpailukykyä ja kuntalaisille vaikuttavammat palvelut! Sellainen on meidän elinvoimainen kaupunkiseutumme tulevaisuudessa. Näihin kaikkiin meillä on erinomaiset mahdollisuudet, mutta toimenpiteitä tarvitaan.

Olemme kaupungistumisen aallossa, mutta silti alueena monimuotoinen. Kokomme, lähes 380 000 asukasta, ja keskuskaupunkimme Tampere, herättävät kiinnostusta investoreissa, mahdollistavat kattavat palvelut ja Suomen kakkoskeskuksen painoarvon. Koulutustarjontamme ja aktiivinen tapahtumatoiminta ovat vetovoimatekijöitä. Sijainnistamme, saavutettavuudestamme ja imagostamme moni antaisi paljon. Rakenteemme lisää tuottavuutta ja innovaatioita.

Vaikka juuri nyt valtakunnan soterakenteita uudistetaan isolla kädellä, on tulevaisuuden kaupunkiseudun rakentajilla muutakin ajateltavaa. Kunnat ja kaupunkiseutu haluavat vahvistaa omaa rooliaan elinvoimatyössä. Näin vahvat trendit, kuten kansainvälistyminen, kaupungistuminen ja digitalisaatio voidaan hyödyntää kaupunkiseudun kestävän kasvun ja asukkaiden hyvinvoinnin tekijöinä.

Nyt on hetki ajatella isosti, katsoa kauas ja rakentaa kaupunkiseudun elinvoimaa!

Päivi Nurminen