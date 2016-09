Urheilun suurkuluttamisen ihanuus ja haasteet

Penkkiurheilijan lempiaika on taas käsillä. Kotimainen jalkapallokausi on toki pyörinyt koko kesän ja sen kavereina pääasiassa yleisurheilulajit. Arvokisojakin on nähty pitkin vuotta ja niistä on tullut vaihtelevaa menestystä. Hyvät pohjat on siis luotu.

Nyt sitten tykitystä alkaa tulla joka suunnalta. On jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa ja ties mitä muuta lukuisilla eri sarjatasoilla. Ei voi ainakaan valinnanvaran vähyyttä valittaa, enemmänkin valitsemisen vaikeus on haasteena!

Olen henkilökohtaisella tasolla sitä mieltä, että lajikirjon laajuus on positiivinen asia. Kenelle tahansa löytyy mieluista katsottavaa ja toki mikäli urheilu ei kiinnosta, sen väliin jättäminenkin onnistuu.

Haasteita on aiheuttanut viime vuosina suosituimpien lajien päätapahtumien (esimerkiksi jääkiekon Liiga) katoaminen TV:n ilmaiskanavilta maksukanaville. Tämä on kuitenkin ihan yleinen ilmiö maailmallakin. Olen itse pay-per-view- ja maksukanavatoteutusten kannattaja, koska tällä tavoin haluttu sisältö saadaan paremmin oikealle kohdeyleisölle.

Moni vastustaa maksukanavia hintojen vuoksi, mutta eivät lähetysoikeudetkaan suinkaan ilmaisia ole. Jollain niidenkin kustannukset on katettava ja kanavien maksullisuus tai pay-per-view-toteutukset ovat helppo keino. Myös tarjonnan laajuus paranee tämän avulla. Suomen laki myös määrittää tietyt tapahtumat pakollisiksi nähtäviksi myös ilmaiseksi, joten tämä helpottaa esimerkiksi olympialaisten kohdalla.

Jottei koko pakina ihan negatiiviselle kannalle kapsahda, täytyy toki aina nostaa esille myös paikallistason toiminnan oleellisuus. On mahtava kokemus päästä seuraamaan urheilutapahtumia niiden keskipisteessä. Pääsee näkemään onnistumisia, epäonnistumisia, iloja sekä suruja. Parhaissa tapauksissa pääsee aivan kosketusetäisyydelle urheilijoiden kanssa!

Ei sillä ole oikeasti väliä, minkä tasoista urheilua menee katsomaan tai seuraa kotisohvalta. Kaikkea urheilua kannattaa tukea. On se sitten pikkujunioreiden jalkapallokoulu, jokin eri lajejemme lukuisista aikuisten sarjatasoista tai sitten vaikka uusin tulokas suomalaisessa ammattiurheilukentässä: KHL. Tai ihan mitä tahansa näiden välimaastossa.

Oleellista on se, että suomalaista urheilua pitää tukea ja mitään sen osaa ei saa väheksyä. Seurat ja urheilijat tarvitsevat kaiken tukemme ja vastineeksi saamme nautintoa. Ei kovin paha diili, eihän?

LEO RUNSAS