Romua rakastava Yrjö Silvennoinen seilaa Näsijärven aalloilla roskia naaraten

Pohjoisella Näsijärvellä veneilevien kannattaa olla tulevana kesänä erityisen valppaina. Ruoveden ja Muroleen kanavan välillä alkaa pian puu-urakka, joka voi jatkua pitkälle alkusyksyyn.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan ja UPM:n yhteinen saarihakkuuprojekti aiheuttaa kesäisille vesille ylimääräistä vilinää. Edellisen kerran saariston puita kaadettiin näin laajamittaisesti vuonna 2001.

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Antti Sarvanan mukaan kesäkuussa alkavia saarihakkuita on ehditty suunnitella monta vuotta. Pohjimmiltaan kyse on aivan samanlaisista metsänhoitotöistä kuin kuivalla maallakin.

– Metsänomistajien leimikoita pitää aika ajoin harventaa, sijaitsivatpa ne missä tahansa. Näsijärven saarissa edellisistä hakkuista on jo kulunut pitkään, Sarvana sanoo.

Alun perin saarihakkuut oli määrä aloittaa jo viime kesänä, mutta kaluston puute lykkäsi suunnitelmat tähän vuoteen. Nytkin edessä on varmuudella kaksivuotinen urakka, sillä saaria riittää.

– Työt aloitetaan järven pohjoisosasta Vilppulan tienoilta. Sieltä on tarkoitus siirtyä kesän aikana etelään Muroleen kanavalle saakka, Sarvana kertoo.

Ylöjärveläisiä suuri hakkuu-urakka koskettaa ensi vaiheessaan lähinnä satunnaisesti. Innokkaiden veneilijöiden on kuitenkin syytä tietää, että Näsijärven laineilla liikkuu kesäkuukausina tavallista raskaampaa kalustoa.

– Puuta kuljetetaan kymmeniätuhansia motteja. Tukkeja ei kuitenkaan uiteta vaan ne viedään työntöproomulla mantereelle, Sarvana selvittää.

Hyvä suunnittelu olennaisen tärkeää

Ylöjärven rajojen sisäpuolelle saarihakkuiden on määrä saapua ensi vuonna. Näsijärven lounaisrannalta Kurusta työt etenevät asteittain aina Tampereelle saakka.

Suururakan arvioidaan päättyvän lopullisesti syys–lokakuussa 2016.

– Aivan tarkkojen aikataulujen tekeminen on lähes mahdotonta. Kaikki riippuu kaluston saatavuudesta ja operatiivisen toiminnan sujuvuudesta, UPM:n metsäasiakkuuspäällikkö Janne Kiiliäinen kertoo.

– Vaikka saarihakkuita tehdään ympäri Suomea, ne ovat kuitenkin aina vähän erikoislaatuisia tapauksia. Ennakkosuunnittelun merkitys korostuu, kun metsätyöt viedään vesille, hän tarkentaa.

Saarileimikon suunnittelussa pätevät Kiiliäisen mukaan samat periaatteet kuin mantereellakin. Maasto, maisema ja arvokkaat kohteet otetaan huomioon ennen kuin puita aletaan kaataa.

Järviolosuhteissa omat kommervenkkinsä muodostavat vesistö- ja maisema-arvot. Niiden säilyvyys taataan reilun kokoisilla suojavyöhykkeillä.

– Käytännön tasolla huomiota täytyy kiinnittää myös rantautumis- ja lastauspaikkojen hankkimiseen. Tulevan kesän osalta niistä on jo sovittu maanomistajien kanssa, Kiiliäinen selvittää.

Näsijärven saarihakkuista vastaa UPM:n jämsäläinen sopimusyritys Kone-Yijälä Oy. Se on yksi maamme harvoista yrityksistä, joilla on tarvittava kalusto juuri tämänkaltaisiin urakoihin.

– Vaihtelevat sääolosuhteet tuovat oman mausteensa saarihakkuisiin. Sade ei haittaa, mutta kovalla tuulella joudumme jäämään mantereelle, yrittäjä Antti Yijälä kertoo.

Lastauspaikka myös Ylöjärvellä

Janne Kiiliäisen mukaan ylöjärveläisten vesillä liikkujien ei tarvitse pelätä saarilla tehtäviä metsätöitä. Silmät on kuitenkin syytä pitää auki metsäkoneen, kuormatraktorin ja työntöproomun varalta.

– Saarista puut kuljetetaan lastauspaikoille, joita on varmuudella esimerkiksi Vilppulassa, Visuvedellä, Jäminkipohjassa ja Ylöjärvellä. Eli hakkuiden vaikutukset näkyvät tässä mielessä kesän aikana maanteilläkin, Kiiliäinen jatkaa.

Saaristopuiden lopulliset osoitteet ovat UPM:n sahat ja tehtaat Jokilaaksossa, Jyväskylässä ja Korkeakoskella.