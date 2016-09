Maaginen liekki

Tuli on kiehtova ja näyttävä elementti. Tintti Mikkosen ja Marko Halmin käsissä se taipuu upeiksi kuvioiksi.

Parikymppisenä Tintti Mikkonen oli käymässä Berliinissä. Siellä kaverin kaveri tarjoutui opettamaan jongleerausta, ja pian Mikkonenkin kieputti kolmea palloa ilmassa. Sirkus imaisi pauloihinsa.

– Olen sitä ikäluokkaa, nyt 51-vuotias, että sirkus oli minulle lapsena hyvin etäinen ihailun kohde. Kiertäviä sirkuksia ei juuri ollut, ja kerran vuodessa televisiosta näki joulusirkusnäytöksen. Eikä silloin muutenkaan harrastettu ohjatusti ja säännöllisesti – puhumattakaan, että se olisi ollut sirkusta. Mukulasta asti olen toki temppuillut ja kikkaillut kaikenlaista itsekseni, Mikkonen kertoo.

Berliinin-reissun jälkeen sirkuksesta tuli osa Mikkosen elämää, mutta aivan uusi elementti tekemiseen limittyi lähes 20 vuotta sitten. Tuli tuli mukaan kuvioon.

– Kun ensimmäisen kerran näin tulenpyöritystä, olin heti myyty. Se näytti maagiselta. Pian tein itselleni tulenpyöritysvälineet ja aloin harjoitella.

Välineitä on monenlaisia: Tulikeilojen kanssa on hallittava jongleerauksen tekniikka kunnolla. Tulipoi puolestaan on ketjun päässä palava punottu pompula. Liekehtivä vanne on näyttävä, ja palavassa hyppynarussa on kutkuttavaa vaaran tuntua.

Nykyään Mikkonen on tulitaiteen ammattilainen. Soolokeikkoja hän tekee nimellä Fire Lady. Liekkien Lumo -duossa hän esiintyy Marko Halmin kanssa. Duon tyyli on romanttis-nostalginen. What a Wonderful World soi, ja liekkien liikeradat kruunaavat kokonaisuuden.

– Tuli on uudistava voima, ja sen maaginen liike on alati muuttuvaa. Ei ole kahta samanlaista liekkiä, ei yhtäkään pysyvää tulen loimun hetkeä. Sitä on liekin lumo minulle, Halmi kuvailee.

Esityksissä paikalla on aina tuliturvamies. Kaiken varalta.

– Uudella välineellä harjoitellaan ensin ilman tulta, ja siinä vaiheessa ne kolhut tulevat! Esimerkiksi monisakaraisen tulikepin eli dragonstaffin kanssa aloittelija voi satuttaa itsensä, Mikkonen sanoo.