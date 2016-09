Karhu kaatuu ja tarkkuus kehittyy

Aiemmin metsästysammunnan harjoittelu rajoittui ainoastaan ampumaradoille. Nyt Viljakkalassa voi täräytellä laukauksia sisätiloissa vaikka päivästä toiseen, eikä riista lopu metsästä ikinä. Viiden metsästysintoisen henkilön innovatiivinen porukka pystytti Viljakkalaan Pirkanmaan ensimmäisen Jahtistudion.

– Mietimme, miten voisimme treenata ammuntaa aiempaa paremmin ja monipuolisemmin. Halusimme harjoitteluun lisää ulottuvuutta ja monipuolisuutta. Aloimme tutustua metsästyssimulaattoreihin ja vertailemaan niiden ominaisuuksia, Jahtistudion isäntä Antti Lehtinen kertoo.

Lopulta hankintalistalle valikoitui ruotsalaisen SimWay AB:n valmistava SimWay HUNT -simulaattori.

– Se oli hinta-laatusuhteeltaan paras markkinoilla olevista, Lehtinen kertoo.

Viljakkalassa asuvan Lehtisen lisäksi simulaattorin hankinnassa olivat mukana turkulaiset Mika ja Enni-Maria Junnila, pirkkalalainen Matti Immonen sekä Lehtisen vaimo Krista Vasankari. Heitä kaikkia yhdistää metsästysharrastus sekä lääketieteen opinnot.

– Kysynkin aina, että mitä tekevät neljä hammaslääkäriä ja yksi ortopedi? No vuokraavat tietenkin jahtisimulaattoria, Lehtinen naurahtaa.

Palaute on välitön ja tarkka

SimWay HUNT -simulaattorissa tietokoneella pyörivän ohjelmiston välittämä kuva heijastetaan videotykillä valkokankaalle. Simulaattoriin kuuluva kaksoiskamera kuvaa valkokankaalta infrapunalaserin eri aallonpituuksia. Kun aseesta ammutaan laukaus, kamera tunnistaa valkokankaassa osuman, joka tulkitaan luodin iskemäksi.

Simulaattori näyttää laukauksen jälkeen, mihin osaan eläintä laukaus osui. Simulaattori piirtää myös käyrän, joka näyttää aseen piipun liikkeen. Kaksoiskamera mahdollistaa myös sen, että simulaattorissa voidaan metsästää kahdella aseella yhtä aikaa.

– Jokaisesta laukauksesta saa selkeän palautteen. Siten ampuja pystyy hiomaan taitojaan ja kehittyy entistä paremmaksi. Simulaattorin tilanneharjoitteet kohentavat varmasti suoristusta metsästystilanteessa, Antti Lehtinen kuvailee.

Yhden harjoittelutuokion aikana voi ampua jopa satoja laukauksia. Harjoittelu on siis erittäin tehokasta ilman patruunakustannuksia. Simulaattoriharjoittelussa ase ei kulu, eikä likaannu.

– Lentäjät ja kirurgitkin käyttävät harjoitellessaan simulaattoreita, joten eiköhän samantapainen treeni auta metsästäjiäkin, Lehtinen toteaa.

Simulaattorilla voi harjoitella omilla aseilla tai käyttää jahtistudion asereplikoita. Simulaattoria voi käyttää sekä konkari että vasta-alkaja.

Turvallisuus aina mielessä

Metsästyssimulaattori on ollut käytössä nyt reilun vuoden. Heti alusta alkaen Jahtistudion väki on vuokrannut simulaattoria metsästysseurojen, työporukoiden ja jopa polttariporukoiden käyttöön. Näin on saatu kuoletettua melko arvokkaan simulaattorin hankintakuluja.

– Aluksi veimme aina simulaattorin sinne, missä porukka sitä tarvitsi. Ja teemme toki tarvittaessa niin yhä edelleen. Päädyimme kuitenkin rakentamaan myös Jahtistudion kotitaloni autotalliin, sillä kuka sitä nyt autoa tallissa pitäisi, Lehtinen kertoo.

Jahtistudio tarjoaa jokaiselle alhaisen kynnyksen ampumaharjoitteluun.

– Meille on helppo tulla kokeilemaan metsästystä, kun kaikki on täällä valmiina. Simulaattoria voi käyttää vaikka kovaan harjoitteluun tai sitten vähän viihteellisemmin erilaisiin kisailuihin, Lehtinen selvittää.

Yksi asia Jahtistudiossakin pidetään kuitenkin aina mielessä. Turvallisesta aseenkäsittelystä ei tingitä, vaikka simulaattoriharjoittelussa ei käytetäkään kovia patruunoita.

– Vaikka kyseessä on "vain" simulaattori niin aseiden kanssa käyttäydytään sääntöjen mukaisesti. Turvallista aseenkäyttöä on aina syytä harjoitella, Lehtinen sanoo.

Hän odottaa, että metsästyssimulaattorin käyttö lisääntyy, kun ennakkoluulot kaikkoavat.

– Olemme saaneet metsästäjiltä ja kovilta ammunnan harrastajilta myönteistä palautetta. Ennakkoluulot sulavat äkkiä, kun simulaattoria pääsee kokeilemaan.