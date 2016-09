YIlves esitti syksyn parastaan

Ylöjärven Ilves haastoi naisten jalkapallon Kakkosen kärkipaikkaa pitävän Tampereen Pallo-Veikot tosissaan, mutta lopulta TPV karkasi selvään voittoon.

YIlves piti ennakkosuosikin kurissa ensimmäisen puoliajan viimeiselle minuutille saakka, kunnes vieraiden taistelu mureni todelliseen pukukoppimaaliin.

Kovalla prosentilla erikoistilanteensa viimeistellyt TPV karkasi lopulta 4–0-lopputuloksella kymmenenteen perättäiseen voittoonsa.

YIlves laittoi liikkeelle nuoren mutta ennakkoluulottoman avauskokoonpanon. Vaihtopenkiltäkin löytyi tukku pelaajia, joten perusasiat olivat kunnossa.

Maalissa ensiesiintymisen tällä kaudella teki Saara Viitanen ja kenttäpelaajina ensiminuuttinsa kipittivät laitalinkkinä debytoineet Inga Inkeroinen ja Venla Liehu. Kotijoukkueen pelaajat olivat keskimäärin neljä vuotta ylöjärveläispelaajia kokeneempia.

YIlves kykeni ottelun alkuminuuteista alkaen kyseenalaistamaan kotijoukkueen suosikkiaseman, vaikka peli eteni TPV:n hienoisessa hallinnassa.

Avausjakson paras maalintekotilanne aukeni Elisa Ilotulle vartin pelin jälkeen, mutta keskeltä läpiajoon karannut Ilottu sai todeta TPV:n kokeneen veräjänvartijan Tinja Haikan paremmakseen.

Kotijoukkueen onnen hetki koitti, kun jakson loppuhetkillä tuomittu vapaapotku pomppi ruuhkan keskeltä yllättävästi maaliin. Osuman tekijäksi merkittiin TPV:n Sanna Koskinen.

Osuma jäi tekemättä

Toisen puoliajan alussa YIlves joutui puolustamaan monta kulmapotkutilannetta. 49. minuutilla TPV:n Essi Vilonen tuikkasi kotijoukkueelle toisen osuman kulmapotkun jälkitilanteesta.

Viisi minuuttia myöhemmin oli liigajoukkueessa vielä viime vuonna pelanneen Sofia Viitalan vuoro onnistua, kun YIlveksen maalin edustalta ohjattu pallo löysi tiensä maaliin.

Vaikka YIlves yritti yhä tarmokkaasti rikkoa kuparistaan, ei vieraiden yritys tuottanut tulosta. Kotijoukkue sen sijaan pyöritti kokemuksen tuomalla rutiinilla minuutteja pois ja onnistui vielä kerran maalinteossa.

Laidalta annettu keskitys löysi maalin edustalta Sofia Viitalan, joka ohjasi vastustamattomasti toisen maalinsa YIlveksen verkkoon kun ottelua oli käyty 62 minuuttia.

YIlveksen kausi lähenee loppuaan- Jäljellä on vielä kolme ottelua. Sarjapaikka on jo käytännössä varmistunut.

YIlveksen joukkue nuorentuu, kun seuran vanhimmat B-juniorit siirtyvät aikuisten sarjaan. Ei ole yllättävää, että tässä tilanteessa monen vastustajan rutiini pelissä aiheuttaa hankaluuksia peliryhmitystään opettelevalle YIlvekselle.

Seuraavaksi YIlves kohtaa Soppeenharjulla Turun Weikkojen kakkosjoukkueen, joka taistelee sarjan kakkospaikasta.Nuori ja hyvin liikkuva Turkulaisjoukkue on varmasti kova vastus. Ottelu alkaa ensi lauantaina kello 16.