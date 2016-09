Uplakersin nuori joukkue on taas vuoden kokeneempi

Ylöjärveläisen jääkiekkoilun ylpeyden Uplakersin miesten edustusjoukkue valmistautuu jo kovaa vauhtia II divisioonakauteen. Kaksi edelliskautta ovat kummatkin päättyneet kirveleviin välierätappioihin Kangasalan Kisa-Eaglesille ja pronssiottelusta on napattu voitto Ruoveden RuoSkAsta.

Alkanut uusi kausi on otettu lämmöllä vastaan. Joukkueen päävalmentaja Kari Leivo on luottavaisella mielellä.

– Tässä ollaan itse asiassa ihan hyvillä mielin, joukkue on ihan terve ja pelaajia on riittävästi. Uusi kausi on alussa, siinä vaiheessa lähdetään aina hyvillä mielin valmistautumaan kauteen. Tällä hetkellä ei näy mitään uhkatekijöitä.

Kuten alemmilla sarjatasoilla on yleistä, joukkueiden kokoonpanot ja sarjat voivat vaihtua tiuhaankin tahtiin. Tälle kaudelle lohko 2:teen, jossa Uplakerskin pelaa, ovat tulleet uusina joukkueina hollolalainen HC Giants ja tamperelainen Koovee II. Tällaisia muuttujia ei kuitenkaan Uplakersissa liikaa murehdita.

– Sarjan alussa näkee taas, kun joukkueet ovat paljon uusiutuneet ja sarjassa on muutama uusi joukkue, niin eihän niistä taas tiedä yhtään mitään. Miten lähtee kulkemaan, miten pelaajat pysyvät terveinä ja muuta, Leivo tuumaa.

Uplakersia tarkastellessa on helppo huomata joukkueen olevan rakenteeltaan nuori. Leivo kertookin suoraan, että aiempinakin kausina joukkue on ollut sarjan nuorin ja tilanne tuskin nytkään muuttuu. Koko joukkue on syntynyt 1990-luvulla.

Toinen merkillepantava teema on paikallisuus. Iso osa joukkueesta on ylöjärveläisiä taustaltaan ja on palannut nyt takaisin yhteen esimerkiksi alueen isompien seurojen juniorivuosien jälkeen. Joukkuehenki on hyvä ja tätä halutaan korostaa.

– Puhumme koko ajan, että tämä on enemmän sellainen kaveriporukka eikä jääkiekkojoukkue, Leivo hymähtää.

Sitoutumisaste on kova

II divisioona on puhtaasti amatöörisarja, mutta Uplakersin joukkue menee eteenpäin tosissaan. Pelaajat kustantavat ison osan kuluista omasta pussistaan ja tämä näkyy positiivisellakin tavalla muun muassa sitoutumisen asteena.

– Se menee sillä lailla, että kun pojat itse maksavat toiminnan, niin he ymmärtävät, miksi he käyvät täällä. Ei tänne kannata kauheasti leikkimään tulla. Kaikki pelaajat ovat pelanneet jo niin paljon, että ymmärtävät sen, että kun pelaa pikkuisen tosissaan, niin se on paljon mukavampaa kuin tulla leikkimään ja homma ei toimi. Silloin se ei ole oikeasti hauskaa.

– II divisioona on yllättävän kova sarja. Siinäkin suhteessa pitää olla hereillä joka päivä, jos meinaa kaukalossa pärjätä.

Päävalmentaja Leivo ja joukkueenjohtaja Kosti Yli-Hallila ovat asiasta samaa mieltä ja korostavat tyytyväisyyttään joukkueeseensa.

– Täytyy kyllä sanoa, että todella aktiivisesti porukka käy harjoituksissa. Meillä on todella korkea prosentti. Se on todella iso asia, ei ihan pienen asian takia olla poissa. Toisaalta se on vähän pelastus, että meillä on vähän pienehkö rinki tähän sarjaan. Ihan hyvin ollaan pärjätty ja samalla lailla mennään tästä eteenpäin. Pojat ovat taas vuoden kokeneempia, voi siinä suhteessa alkaa odottaa ja vaatia enemmän.

"Joukkue ei ole huonontunut"

Tälle kaudelle päävalmentaja Leivo ei suostu ottamaan tarkempia menestyspaineita joukkueen harteille. Tavoite on toki olemassa, mutta tarkemmista yksityiskohdista päättävät pelaajat.

– Itse asiassa joukkueen kanssa ei ole puhuttu tulevan kauden tavoitteesta mitään. Itse henkilökohtaisesti asetan saman tavoitteen kuin joka vuosi, eli pudotuspeleihin pitää päästä. Se, mitä sieltä tulee, on kaikki plussaa. Pelaajat varmaan asettavat joukkueelle omat tavoitteensa. Osaan kyllä aavistaa sen, mitä he tavoittelevat. Näinhän se kuuluu tietysti mennäkin.

Pääosa lohko 2:n joukkueista sijaitsee Pirkanmaalla. Pelimatkat eivät siis veny mahdottomiksi. Aloituksessa voi silti olla aina haasteensa ja Uplakersinkin kausi alkaa peräkkäisten päivien otteluilla Koovee II:sta ja KPK:ta vastaan.

– Sarja alkaa puolentoista viikon päästä ja heti tuplapeliviikonlopulla. Heti saadaan tosissaan lähteä peleihin mukaan. Sarjan alku on aina haasteellinen. Se, miten saa motivoitua pelaajat heti sarjan alusta pelaamaan tosissaan, Leivo myöntää.

Luotto omiin on kuitenkin vahva ja mieli hyvä.

– Joukkue ei ole missään nimessä huonontunut, päinvastoin. Joukkue on vuoden vanhempi ja pelaajat kokeneempia. Eihän se voi tarkoittaa mitään muuta kuin parempaa.

Joukkueenjohtaja Yli-Hallila haluaa vielä lopuksi toivoa, että katsomot täyttyisivät entistä paremmin katsojista. II divisioona on kova sarja ja kaikki kannustus ja tuki ovat enemmän kuin tervetulleita.

– Nämä ovat yllättävänkin vauhdikkaita ja laadukkaita pelejä. Lehtereillä saisi olla enemmänkin sakkia.

LEO RUNSAS