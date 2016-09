Positiivisuus vapauttaa kriisisynkistelystä

Työttömyystilanne ei tainnuta työttömien yhdistyksen väkeä syvään apeuteen. Huolta ja vaateita se kyllä herättää, ja aiheen negatiivinen jylläys hiukan murentaa mielialoja. Tilalle halutaan kannustusilmapiiriä.

Vaikka työttömyystilanne ja -keskustelu kasaavat tummanpuhuvia pilviä yhteiskunnan ylle, työttömien käsityökahvilassa Soppeenmäessä lepää pöydällä iloinen värien pilvi.

Lama ei ole lamaannuttanut tunnelmaakaan, joka on päinvastoin keskittynyt ja touhukas. Hyväntuulinenkin se on. Kun käsityöstä on päästy jyvälle, alkaa keskustelu porista, ja välillä helähtää naurukin.

Huolta muttei murheen alhoa

Rumenevat työttömyysluvut eivät aja työttömien yhdistys Ylöjärven Voimavaran käsityöväkeä toivottomuuteen.

– Aina ajat muuttuvat ja vaihtelevat. Ei kannata mennä mukaan masentuneisuuteen. Ei se auta mitään, työtön Marja Kesseli vakuuttaa alakulotonta mielialaansa.

Huolestunut hän kyllä on. Niin ovat muutkin.

– Olen huolissani ihmisten toimeentulosta. Miten he pärjäävät – ja erityisesti lapsiperheet? yhdistyksen toiminnanohjaaja Eva Aalto miettii.

Kesseli ja pari nimettömänä pysyttelevää työtöntä murehtivat monen jämähtävän työttömyyteen. Varsinkin nuorten tilanne mietityttää.

– Pelkään, että tulee porukka, joka ei pääse enää ikinä töihin, tippuu tavallaan, toinen nimettömistä huokaa.

Vaikka porukka toivoo ymmärrystä, Kesseliltä sorahtaa myös vaativa äänenpaino:

– Niitä, jotka eivät halua töihin, pitäisi potkia liikkeelle eikä saisi vain hyssytellä.

Aaltoa myös hämmentää, kuinka tilanne on voinut ajautua tähän, jos kerran poliitikkojen lupailujen mukaan on mahdollista luoda jopa parisataatuhatta uutta työpaikkaa.

Hän myöntää työttömyystilanteen jopa masentavan. Vaikkapa radiouutiset eivät mieltä ylennä. Joukko nyökkääkin, että mediassa vellova negatiivisuus pahentaa surkeita tunnelmia.

– Olisi hyviä aloja ja töitä, mutta lehdistö menee vain tähän ikävään. Positiivisia uutisia on vain pienellä, Kesseli murahtaa.

– Kun koko ajan toitotetaan negatiivista, osalla se ehkä vähentää halua hakea paikkoja, yhdistyksen väliaikainen käsityöohjaaja Liisa Järvinen huomauttaa.

Ryhmä toivoisikin medialta pikimmin vinkkejä, kannustusta ja rohkaisua periksiantamattomuuteen.

Risuja ja ruusuja palveluille

Tärkeimpänä avun lähteenään käsityöryhmäläiset pitävät TE-toimistoa. Mutta on vinkkiä urjennut tutuilta ja työkavereiltakin sekä kursseilta, jotka tosin urkenevat nekin TE-toimiston kautta.

Työttömien yhdistykseltäkin liikenee monenmoista apua. On opastusta ansioluettelon tekoon, luetteloja työnhakusivustoista ja tietoa vaikkapa tuetuista lomista tai velka-asioista.

Työttömien palveluihin ryhmä on vaihtelevan tyytyväinen ja tyytymätön. Kritiikkiä saavat toisinaan kohdatut töykeä palvelu ja syyllistäminen sekä erityisesti TE-palvelujen painottaminen puhelimeen ja verkkoon: puhelinjonosta ja nettilomakkeiden viidakosta ei tahdo päästä läpi.

Toisaalta ystävällisestäkin palvelusta kiitetään ja todetaan, että moni voi iloita nettipalveluista. Vaikka yhdistyksen monitoimityöntekijänä työskentelevä mutta työttömänäkin ollut Arja Lesonen hymähtää, ettei palveluita liiaksi ole, kiittää hän niitä löytyvänkin.

– Jos vain työtön on itse aktiivinen.

Palveluilta joukko toivoo lisää kasvokkaisneuvontaa, kannustavaa apua ja nykyistä avoimempaa tietoa piilotyöpaikoista.

Yhteisessä veneessä ymmärrystä

Ryhmäläiset ovat turvautuneet paljon työttömien yhdistyksen tukeen. Toinen nimettömistä jopa reissaa kokoontumisiin Tampereelle muutettuaankin.

Paitsi konkreettisista tiedoista kävijät kostuvat yhdistyksen suomista ihmiskontakteista, mielen virkistymisestä ja uusista opeista vaikkapa käsityön saralla.

Seuraa ja puuhaa löytää kenties muualtakin, mutta vertaisten joukossa työttömät saavat ymmärtävät ja samoilla aaltopituuksilla olevat korvat.

– Täällä ei tarvitse selittää kaikkea, yksi nimettömistä sanoo.

– Kaikki eivät vain tajua, miksi toinen on työtön, nimetön toveri toteaa niistä, joille työttömyys on vierasta.

Varovaista toivoa vaaleista

Vaalien alla yhdistyspoppoo odottaa poliitikoilta aitoa yritystä saada aikaan lupailtuja työpaikkoja.

– Toivon pienyrittäjille helpotusta, jotta he voisivat palkata edes sen yhden työntekijän, nimetön penää.

Toisaalta liikoja ei realistisuuden nimissä hamuilla.

– Eiväthän eduskuntaan pääsevät ole taikureita. Tyhjästä on paha nyhjäistä, Järvinen tuumaa.

– Ei maailmassa ole ikinä tilannetta, että kaikilla olisi töitä. Se on vain hyväksyttävä, nimetön toteaa.

Poliitikkojen asenteisiin ja ihmisläheisyyteen ryhmä vaatii petrausta.

– Ei ymmärretä, että täällä työtön yrittää elää 500 eurolla kuussa. Poliitikot ovat syrjäytyneet kansasta ja tavallisesta elämästä! nimetön jyrähtää.

– Ne, jotka ajavat heikennystä päivärahaan, voisivat kokeilla itse työttömyyttä, Kesseli komppaa.

Skeptisyydestä huolimatta uskoakin eduskunnan vaikutusmahdollisuuksiin lymyää.

– Pakkohan on uskoa. Eduskunta on ainoa, joka tekee suuret päätökset, Kesseli perustelee.