Paikallispankit ovat nyt kovassa kurssissa

Oletko sinä pankin vaihtaja?

Ylöjärveläiset ovat vaihtaneet tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ahkerasti pankkejaan.

OP-Tampereen Ylöjärven konttori sai puolen vuoden aikana 236 uutta asiakasta. 179 ylöjärveläistä valitsi Aito Säästöpankin, ja 104 puutarhakaupunkilaista aloitti kumppanuuden Säästöpankki Sinetin kanssa. Kurun Osuuspankki toivotti tervetulleiksi 74 uutta asiakasta.

Pankkien johtajat luonnehtivat pankinvaihdosbuumia historiallisen voimakkaaksi.

Aito Säästöpankkia luotsaava toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sanoo suoraan, että pankkien markkinaosuudet ovat nyt uusjaossa. Ikaalisten Säästöpankin ja Luopioisten Säästöpankin työtä jatkava Aito Säästöpankki kasvaa kohisten maakunnalliseksi rahalaitokseksi. Pankin asiakasmäärät ovat kasvaneet tuhansilla jo monen viime vuoden ajan. Pian pankilla on jo 50 000 asiakasta.

OP-Tamperetta eli Tampereen Seudun Osuuspankkia johtava Mikko Rosenlund puhuu siitä, että kuluttajat valitsevat nykyään pankkinsa arvoperustein. Hänen mukaansa ihmiset äänestävät jaloillaan, jos pankin ratkaisut ovat ristiriidassa heidän omien ajatustensa kanssa.

Aikamme pankkiireja on kiittäminen siitä, että he ovat tulleet ulos kuoristaan ja ottavat avoimesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tuoreessa muistissa ovat vielä ajat, jolloin pankkien johtajat puhuivat ympäripyöreitä. He eivät vahingossakaan kritisoineet esimerkiksi poliitikkoja.

Aito Säästöpankkia johtava Pirkko Ahonen on analysoinut jo monta kertaa taitavasti koko toimialaansa ja sen tulevaisuutta.

Suomalaiselle pankkiasiakkuus on merkinnyt hyvin pitkään tabua, josta hän ei ole halunnut puhua julkisesti. Nykyään ihmiset ymmärtävät, että pankki on palvelu siinä missä parturi tai hammaslääkäri. Yhteistyö sujuu hyvin, kun molemmat osapuolet ovat mukana tasavertaisina kumppaneina.

Äskettäin Ylöjärven Uutisten haastattelema finanssialan moniottelija Elisa Saarinen korosti palvelun tärkeyttä. Vauraus Oy:tä johtava Saarinen on osoittanut monta kertaa tikulla suomalaista palvelukulttuuria, joka on hänen mielestään varsin ailahtelevaa ja laadutonta.

Ylöjärvellä toimivien pankkien kertomat uusien asiakkaiden määrät paljastavat sen, että pankeilla on oikeasti eroja.