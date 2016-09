Otshen’, otshen’ bol’shoe tsuda!

– Nyt olemme sitten Venäjällä, missä mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy, opasti mainio bussikuskimme Lauri Paavilainen ryhmäämme, kun tunnin odottelun ja tarkastusten jälkeen olimme selviytyneet Venäjän tullista Vaalimaalla ja suuntasimme kohti Kaukolaa toissa perjantaina. Jos ajatellaan kaikkea sitä, mihin me olemme tottuneet, Laurin sanat osoittautuivat profeetallisiksi.

Kaukolan nykyinen venäjänkielinen seurakunta tuntee kirkkorakennuksensa historian.

Kun samalla paikalla sijainnut puukirkko oli vuonna 1932 tuhopoltossa palanut poroksi, pystytettiin paikalle yhdessä vuodessa mahtava tiilikirkko.

Viipurin piispa Erkki Kaila vihki sen käyttöönsä 3. syyskuuta vuonna 1933, ja päivälleen 83 vuotta myöhemmin pidettiin sen suuressa, kauniiksi kunnostetussa kirkkosalissa jälleen kirkonmenot. Ne olivat samalla Kaukolan ystävyysseurakunnan 20-vuotisjuhlajumalanpalvelus.

Neuvostoaikana muun muassa suurkanalaksi muutettu, sittemmin tulipalossa pahoin raunioitunut ja lopulta laitapuolen kulkijoiden majapaikaksi muuttunut rakennus on vaihe vaiheelta kunnostettu.

Jo edellisillä matkoilla olimme saaneet ihmetellä ja ihailla kauniisti korjattuja ja sisustettuja sakasti- ja sakarakappeleita. Meistä ne, jotka olivat nähneet koko valtavan rakennusprojektin historian, yllätettiin jälleen kerran.

Moni meistä pyyhki silmiään seistessään kirkkosalin ovella ja ihaillessaan ystävyysseurakuntamme käsittämättömiä aikaansaannoksia.

Kiirekin oli tullut: viimeinen kattolamppu oli kuulemma pantu paikoilleen edellisyönä kello neljä.

Se, että muutaman kymmenen jäsenen kokoinen köyhä seurakunta saa jotakin tällaista aikaan, on suuri, todella suuri ihme eli ”otsen’, otshen’ bol’shoe tsuda”, niin kuin juhlan aikana moneen kertaan venäjäksi todettiin. Kelpaapa entisten kaukolalaisten käydä entistä kirkkoaan katsastamassa. Se lienee koko Kannaksella ainoa suomalaisten rakentama kirkko, joka jälleen on jumalapalveluskäytössä!

Hyvä osa

– Hyvyyden, voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt…

– Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa…

– Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman…

Juhlakansa veisaa voimalla ja kahdella kielellä. Virsien sanat puhuttelevat syvemmin kuin koti-Suomessa, kun ajattelen ympärilläni olevia Kaukolan kristittyjä. Viranomaiset suhtautuvat tänä päivänä yhä nuivemmin hengelliseen toimintaan. Esimerkiksi kotiseurojen pitäminen on kielletty. Hengelliset tilaisuudet sallitaan vain kirkkorakennuksissa.

Kirkkoherra Viktor Ruzinsky saarnaa hyvästä osasta. Hän liittää sen siunausten täyteiseen elämään, todelliseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hän muistuttaa, että hyvä osa on yhteyttä Jumalan kanssa. Sitä emme voi itse luoda vaan saamme sen lahjana. Sillä, kuten Paavali kirjoittaa, me emme tee sitä hyvää, mitä tahdomme, vaan sitä pahaa, mitä emme tahdo. Jeesuksen ristinkuoleman tähden armahdettuina olemme saaneet hyvän osan, joka merkitsee myös ikuista elämää taivaassa.

– Kuinka Kristus iloitseekaan nähdessään meidät tässä entisessä rauniosalissa tänään! päättelee kirkkoherra saarnaansa.

Paljon hymyä, halauksia, kohtaamisen ja yhteyden iloa on läsnä siinä hetkessä, kun ihmiset kiertävät ympäri kirkkosalia antamassa toisilleen rauhan tervehdystä.

Kun liityn suuren juhlakansan joukossa vastaanottamaan pyhää ehtoollista, tunnen olevani osallinen samasta hyvästä osasta kuin Betanian Maria, joka sai olla Kristuksen puhuteltavana.

Spontaania luovuutta

– Tarkemman ohjelman saamme tietää paikan päällä.

Näin oli ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava Jyrki Koivisto opastanut meitä jo ennakkoon matkakirjeessä. Jos joku oli odottanut kirkon ja seurakunnan vuosijuhlaan painettua käsiohjelmaa, pönöttävää juhlallisuutta ja suunnitellun aikataulun tiukkaa noudattamista päiväjuhlassa, tuli hän taatusti yllättymään.

Jo kahvitauon aikana väkeä viihdytti kahden ammattimuusikon balalaikka-kitaraduo, joka pani menoksi sekä vauhdikkain että haikein suomalaisin ja slaavilaisin sävelmin.

Mistä he olivat paikalle eksyneet?

Kirkkoherra Ruzinsky oli ajautunut keskustelemaan heidän kanssaan junassa ja toivottanut tervetulleeksi juhlaan. Ja hehän tulivat!

Päiväjuhlan ohjelmassa ei ollut juhlapuhetta, ei suunniteltua aikataulua, ei tiukan ja juhlavan järjestyksen tuntua. Kaikki oli pikemminkin spontaania luovuutta.

Mutta juuri se teki juhlasta niin unohtumattoman ja ainutlaatuisen. Ohjelma venyi ja paukkui, mutta se oli täynnä innostusta, tervettä ylpeyttä ja riemua.

Uljaasti remontoitu kirkko upeine kukkia ja pensaita rönsyävine pihoineen on tänään ehdottomasti Kaukolan kylän kaunein osa. Voi vain aavistella, miten paljon se merkitsee niillekin kyläläisille, jotka työttömyyden vaivaamassa kotikylässään kuulevat sen tornista kellon soiton ja näkevät tornin valon loistavan pimeässä.

Ei ihme, että kunnan edustajat Olga Gerasimtsuk ja Vera Romanova kilvan ylistivät seurakunnan aikaansaannoksia:

– Pelkin ihmisvoimin tämä ei olisi ollut mahdollista. Tämä on nyt kylän keskus ja majakka.

He muistuttivat myös, että Viktor Ruzinsky on omalla sosiaalisella toiminnallaan saavuttanut suuren arvostuksen paikkakunnalla. Niinpä hänet on valittu moniin luottamustehtäviin.

Oman tervehdyksensä juhlaan toivat myös Inkerin kirkon koordinaattori Jukka Paananen, Käkisalmen vapaiden kirkkokuntien suuri ryhmä sekä Ylöjärven kaupunki ja seurakunta.

Kiitossanoissaan Viktor Ruzinsky kertoi, että kun hän on ollut kanssakäymisissä muiden seurakuntien kanssa, monet ovat tunnustaneet olevansa hänelle vähän kateellisia. Hän totesi myös kauniisti suhteestaan Ylöjärveen ja muihin Suomen ystäviin, että hän ei ole koskaan näissä yhteyksissä kokenut nöyryyttävää tunnetta. Ja hän vakuutti, että jokainen täältä tuleva vieras otetaan vastaan esirukouksin.

Puheiden ja tervehdysten välissä kuultiin monia musiikkiesityksiä, niiden joukossa myös Aija-Leena Rannan ja Hanna Koiviston herkät ja kuulaat laulut.

Kaiken kukkuraksi paikalle oli kutsumatta ja tilaamatta ilmestynyt myös pietarilainen ammattimuusikoista koostuva, kansanmusiikkia soittava trio, joka huikeissa numeroissaan siirtyi luontevasti ja vivahteikkaasti kulttuurista toiseen.

Siunatuksi lopuksi todettakoon, että enpä ole ennen ollut sellaisessa seurakunnan vuosijuhlassa, jossa irkkumusiikkia soittavien viulistin, huilistin ja kitaristin joukkoon liittyy tuosta vain jammailemaan myös pappi busukeineen.