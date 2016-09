”Muistaisimmeko myös ruoan laadun?

Viime kesäkuussa yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä Posti ilmoitti lakkauttavansa noin sadasta jäljellä olevasta myymälästään valtaosan, mukaan lukien Ylöjärven toimipaikan Soppeenmäessä. Talon väki on vajaan vuoden aikana ehtinyt sulatella tietoa, mutta ymmärrettävästi viimeisenä päivänä ilmassa oli haikeutta. Postin väki haluaa kiittää asiakkaitaan menneistä vuosista ja muistuttaa, että kaikki Postin palvelut ovat edelleen saatavilla Ylöjärvellä.

Ylöjärven postin myyntiesimies Reijo Salonen saa toukokuun tienoilla 35 vuotta täyteen työnantajansa palveluksessa. Samaan aikaan hänen työsuhteensa on päättymässä Soppeenmäessä sijaitsevan myymälän sulkemisen vuoksi. Vuonna 1981 hänet houkutteli Postin palvelukseen silloinen työtehtävien valtava kirjo.

– Vielä parikymmentä vuotta sitten Postipankki toimi tiiviissä yhteistyössä Postin kanssa ja pankkipalveluita oli saatavilla jokaisesta konttorista, Salonen muistelee.

Sittemmin tiet erkanivat. Postipankki muuttui ensin Leoniaksi ja myöhemmin Sampo Pankiksi, ja nykyisin se kuuluu Danske Bank -konserniin.

Myös vakuutusasiat pystyi aiemmin hoitamaan postikonttoreissa. Vuosien aikana moni muukin palvelu on ollut saatavilla postien yhteydessä. Parina esimerkkinä ovat ajoneuvojen rekisteröintiasiat sekä kalastusluvat, joita on voinut ostaa paikallisista toimistoista.

Salonen aloitti itse oman työuransa Tampereen Postiautoasemalla.

– Silloin Posti liikennöi vielä omia linja-autojaan, jotka kuljettivat ihmisiä aivan samaan tapaan kuin muutkin bussit, Salonen kertoo.

– Tässä mielessä olen hyvin kiitollinen työnantajalleni. On ollut suuri rikkaus saada olla mukana monenlaisissa tehtävissä. Ne ovat opettaneet lukuisia taitoja, hän korostaa.

Ylöjärvelle Salonen päätyi vuonna 2001. Syksyllä hänelle tulisi täyteen 15 vuotta Postin täkäläisen myymälän myyntiesimiehenä.

– Aika on mennyt kuin siivillä, Salonen kertaa.

– Asiakkaat olen oppinut tuntemaan erittäin hyvin, mistä on ollut paljon hyötyä heidän palvelemisessaan, hän alleviivaa.

Haikeat tunnelmat

Vielä vuoteen 1991 saakka Postin omia konttoreita oli Reijo Salosen mukaan noin 3 600. Moni muistaa vielä, kuinka jokaisella kylällä oli oma postitoimistonsa omissa tiloissaan tai esimerkiksi kyläkaupan yhteydessä.

– Pienet myymälät saattoivat olla auki puoli päivää. Yleinen tapa oli, että virkailija oli aamupäivän yhdessä konttorissa ja iltapäivän hän työskenteli naapurikylällä, Salonen kuvailee.

Sen jälkeen verkostoa onkin karsittu suuresti, ja ennen viime kesän yt-neuvotteluiden päätöstä myymälöitä oli jäljellä noin sata.

– Neuvottelujen myötä Postin omien toimipisteiden määrä karsittiin 21:een. Tästä tiesimme, että Ylöjärven konttorinkin ovet suljetaan, Salonen muistelee.

Myyntiesimies muistuttaa kuitenkin, että samaan aikaan yrittäjävetoisten asiamiespostien eli yleensä kauppojen yhteydessä olevien postipalvelupisteiden määrä on kasvanut. Postin mukaan näitä on nykyisin yhteensä 1 400, jos noutopisteet ja pakettiautomaatit lasketaan mukaan.

Vajaan vuoden aikana Ylöjärven myymälän lakkauttamiseen on ehtinyt Salosen mukaan tottua, mutta siitä huolimatta viimeisen työpäivän aamuna tunnelmat olivat haikeat.

– Tosin asiakkaat ovat olleet erittäin lämminhenkisiä ja toivotelleet kaikkea hyvää jatkoon. Haluankin koko henkilökunnan puolesta sanoa heille samaa ja kiittää kaikista yhteisistä vuosista, Salonen kiittelee.

– Painotan myös, että jatkossa samat postipalvelut ovat Soppeenmäessä saatavissa K-supermarket Linkissä. Asiakkaiden osalta ainoastaan asiointipiste siirtyy lähinaapuriin mutta palvelut pysyvät samoina, hän jatkaa.

Perjantaina Ylöjärven posti hoiti tehtäväänsä viimeiseen kellonlyömään saakka. Sen jälkeen jäljellä olleet tavarat purettiin ja siirrettiin Porin postikonttorin käyttöön.

– Nyt meillä työntekijöillä on edessämme lomanvietto. Sen aikana työstän omia tulevaisuuden suunnitelmiani. Nähtäväksi jää, toteutuvatko nämä tavoitteet, Salonen juttelee.

Postilla on käytössään oma sisäinen rekrytointi, jonka avulla Ylöjärven postinkin työntekijät voivat hakea työnantajaltaan muita töitä.

– Aika näyttää, miten käy, Salonen kommentoi.

Erinomaista henkilökuntaa

Jutta Parikka oli yksi ylöjärveläisistä, jotka asioivat paikallisessa postissa sen viimeisenä aukiolopäivänä. Hän oli asiasta tietoinen, koska postin mukana oli tullut siitä kertova lappu.

– Minuun muutos ei sinänsä vaikuta, kun uusi toimipiste on niin lähellä. Jos se olisi mennyt jonnekin kauas, olisin varmasti antanut asiasta palautetta, Parikka sanoo.

– Nyt sekosin vain päivämäärissä, kun kävin jo tänään Linkissä siinä uskossa, että Posti oli jo avautunut sinne, hän ynnää naurahtaen.

Henkilökohtaisesti Parikka on käyttänyt postin palveluja melko niukasti.

– Joitakin kortteja, kirjeitä ja virallisia asiakirjoja olen lähettänyt postitse. Tätä enemmän olen tarvinnut postia, kun olen auttanut mieheni firman asioiden hoitamisessa, Parikka toteaa.

Uusi toimipiste on kuitenkin Parikan mielestä sillä tavoin hyvä, että entistä pidemmät aukioloajat helpottavat asioinnin suunnittelussa.

– Mieheni tekee pitkää päivää, joten hänen on toisinaan ollut hankala ehtiä postiin ajoissa, hän huomauttaa.

– Tämähän on nyt muotijuttu, että kaikki paikat ovat auki aiempaa myöhempään, Parikka puntaroi.

Itse Ylöjärven postin palveluihin hän on ollut tyytyväinen.

– Henkilökunta on ollut erittäin mukavaa ja asiantuntevaa. Täällä on ollut helppo asioida, vaikka esimerkiksi pakettia lähettäessä kaikki tiedot eivät olisi olleet itsellenikään täysin selkeät, Parikka antaa kiitosta.

”Onhan se vähän harmi”

Pekka Piuhola oli niin ikään huomannut, että Postin Ylöjärven myymälä oli viimeistä päivää auki.

– Onhan tällainen lakkauttamispäätös vähän harmi. Asioiminen on ollut täällä helppoa, ja kulkuyhteydet ovat hyvät, Piuhola miettii.

Vaikka korvaava toimipiste olisi avattu jonnekin kauemmas kuin Soppeenmäkeen, ei se olisi aiheuttanut Piuholalle suuria vaikeuksia.

– Aika harvakseltaan olen tarvinnut Postin palveluita. Meidän perheemme osalta pakettiautomaatit ovat jo melko paljon korvanneet kasvokkaista asiointia konttoreissa, Piuhola kertoo.

Pidempiä aukioloaikoja hänkin pitää hyvänä ja helpottavana asiana.

– Kuitenkin olen ollut hyvin tyytyväinen Ylöjärven postin toimintaan. Ei minulla ole oikeastaan mitään moitteen sijaa sitä kohtaan, Piuhola kuvailee.

Luottavaisin mielin kohti uutta

K-supermarket Linkissä uutta Postin toimipistettä on jo odotettu jännittyneinä.

– Ihan hyvillä mielin ollaan, mutta totta kai tässä on meille kaikille paljon uutta, joka vaatii vielä paljon opettelua, kauppias Toni Hahka juttelee.

Linkin henkilökunta on käynyt harjoittelussa toisissa Postin toimipisteissä, minkä lisäksi se on opiskellut tarvittavia asioita verkossa. Välttämättömät koulutukset on siis käyty.

– Käytännössä yksi kaupan työntekijöistä vuorollaan hoitaa postitiskiä. Muut avustavat tarpeen vaatiessa. Myös kassoilta voidaan hiljaisina hetkinä avustaa postipalveluissa, Hahka selventää.

– Palkkasimme tätä varten yhden ihmisen lisää henkilökuntaamme, hän ynnää.

Postista otettiin Hahkaan yhteyttä syys–lokakuussa ja tiedusteltiin, olisiko hänellä kiinnostusta perustaa asiamiespostia kauppaansa. Ajatuksena oli, että postipalvelut saataisiin pidettyä Soppeenmäessä lähellä entistä myymälää.

– Mielestäni ajatus kuulosti hyvältä, ja neuvottelut etenivätkin joutuisasti, Hahka sanoo.

Palvelu toimii asiamiespostiperiaatteella.

– Eli Posti maksaa minulle siitä, että järjestämme palvelun. Taloudellisesti kaikki on omalla vastuullani, Hahka tarkentaa.

Kaupan kannalta hän näkee Postin läsnäolon myönteisenä asiana.

– Monet käyvät päivän aikana postissa, ja he eivät kaikki ole meidän asiakkaitamme ennestään. Uskon, että saamme houkuteltua uusia ihmisiä myös kauppaamme samalla kun he hoitavat postiasiansa, Hahka luottaa.