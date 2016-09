Metsäkylän koulu voittoon Viestikarnevaaleilla

Metsäkylän koulun laajennuksen ensimmäisen vaiheen harjannostajaisissa oli viime torstaina varsin kepeä ja lämmin tunnelma. Juhlaan olikin syytä, sillä rakennustyöt ovat edenneen varsin mallikkaasti. Hilpeyttä tilaisuuteen toi stand up -koomikko Anitta Ahonen

Anitta Ahonen muistutti harjannostajaisväelle, että uuden rakennuksen pystyttäminen on aina projekti, josta voidaan käyttää monenlaista määritelmää.

– Savolaisten mukaan projekti on hanke, jossa kyvyttömät yrittää saada haluttomia tekemään mahdottomia, Ahonen nauratti yleisöä.

Perään hän kuitenkin totesi, että on hienoa nähdä, että Ylöjärvellä on asiat tehty paremmin kuin Savossa.

Eräs harjannostajaisiin osallistuneista rakennusmiehistä totesi Ahoselle, että rakentamisaikataulussa ollaan kolme minuuttia tavoitetta edellä.

– Nämä ovatkin sitten ensimmäiset harjannostajaiset, joissa tiedetään rakentamisaikataulu ja milloin rakennus valmistuu, Ahonen kuittasi – ja yleisö nauroi.

Parhaat mahdolliset tilat

Metsäkylän koulun laajennuksen ensimmäisen vaiheen pääurakoitsijan Rakennustoimisto Pekka Kynnös oy:n toimitusjohtaja Katri Kynnös-Rajamäki todellakin vakuutti harjannostajaisväelle, että rakentaminen on hyvässä mallissa ajankohtaan nähden.

– Haluan sanoa kiitoksen jokaiselle, joka on antanut arvokkaan työpanoksensa tässä projektissa. Uskon, että ensi kesänä uusilla käyttäjillä on käytössään parhaat mahdolliset uudet tilat.

Kynnös-Rajamäen mukaan projektin jokaisessa vaiheessa on kuunneltu myös koulun käyttäjiä ja heidän tarpeitaan.

– Mielestäni yhteistyö tilaaja-osapuolen, suunnittelijoiden ja rakentajan välillä on sujunut hienosti, Kynnös-Rajamäki totesi.

Rakennustöistä on opittu

Metsäkylän koulun rehtori Ari Anttila muistutti, että koulun nykyisellä tontilla pidetään harjannostajaisia jo kolmannen kerran.

– Metsäkylän koulun ensimmäinen osa valmistui vuonna 1987 ja toinen osa vuonna 2009. Nyt tehtävän laajennuksen ensimmäisen osan valmistuminen ajoittuu ensi kesään, jonka jälkeen alkaa laajennuksen toisen osan rakentaminen, Anttila selvitti.

Laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa saneerataan ja laajennetaan koulun keittiötä, rakennetaan pihoja, vaihdetaan lämmitystapa öljystä maalämpöön sekä rakennetaan 3 000 neliön uudisosa.

– Kolmikerroksiseen uudisosaan saadaan 34 opetustilaa, joissa on jatkossa sekä alakoulun perusopetusta että yläkoulun aineenopetusta. Lisäksi saamme kuraattorille ja opinto-ohjaajalle omat tilat, rehtori Anttila kertoi.

Hän sanoi olevansa erityisen tyytyväinen siitä, että rakentamisessa on kuunneltu koulun pieniä käyttäjiä, heidän huoltajiaan sekä opetushenkilökuntaa.

– Tästä kiitos kaikille suunnittelijoille. Olemme olleet aitiopaikalla seuraamassa rakennusalan ammattilaisten toimintaa. Tämä on ollut alakoululaisille työssäoppimista parhaimmillaan

Iso muutos yhtenäiskouluksi

Metsäkylään todellakin tarvitaan nykyistä isompi koulu. Pientalovaltainen asuinalue laajenee koko ajan ja kaupunginosan asukasluku kasvaa kovaa vauhtia.

Rehtori Ari Anttilan mukaan tilastot kertovat, että jokaisen uuden omakotitalon mukana alueelle tulee keskimäärin 1,6 alakoululaista ja 0,9 yläkoululaista.

Anttila sanoi myös, että lapsiperheille yksi tärkeimmistä jollekin alueelle muuttamisen perusteista on se, että lähellä kotia on hyvät koulupalvelut.

– Koulu on asuinalueen sydän. Haluamme, että tämä pitää yhä paikkansa. Ja laadukas opetus tarvitsee asianmukaiset tilat, Anttila tiivisti.

Vielä vuonna 2010 Metsäkylän koulussa oli alle 300 lasta. Ensi syksynä koulussa on jo 550 oppilasta.

– Kasvu merkitsee jatkuvaa muutosta, perehdytystä ja keskustelua koulun sisällä. Mietimme koulun kasvatusperiaatteita ja päivittäistä toimintaa, Anttila linjasi.

Seuraavien kolmen vuoden aikana Metsäkylän koulussa tapahtuu historiallinen muutos, kun alakoulu muuttuu yhtenäiskouluksi, jossa on koululaisia ykkösluokkalaisista yhdeksäsluokkalaisiin.

– Parhaillaan mietimme, miten saamme järjestyssäännöt sopiviksi yläkoululaisille. Mietimme myös, miten saamme päivärytmin toimimaan ja kuinka luomme yhtenäisyyttä ja yhteistä toimintakulttuuria kouluun, jossa tulevaisuudessa on 70–80 opettajaa, Anttila sanoi.

Hän muistutti, että tulevaisuudessa Metsäkylän koulussa on tilat peräti 800–900 oppilaalle.

– Meidän pitää miettiä, miten saamme yksittäisen oppilaan ja opettajan äänen kuuluviin, Anttila totesi lopuksi.