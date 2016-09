Karttunen kaasutteli SM-hopeaa

Kesäkuun viimeinen viikonloppu oli viljakkalalaiselle Aki Karttuselle monella tapaa ikimuistoinen. Autourheilua jo pienestä pitäen harrastanut vauhtikallo osallistui tuolloin ensimmäiseen kansainväliseen kisaansa, eikä ollenkaan hassummalla menestyksellä.

Rallicrossin MM-sarjan osakilpailu Kouvolassa päättyi Karttusen osalta Supercar-luokan 14. sijaan. Taakse jäi muun muassa Formula ykkösten maailmanmestari Jacques Villeneuve. Saavutus noteerattiin valtakunnallisia medioita myöten.

– Kiva juttuhan se oli, mutta ei se muuta arjessa mitään. Harrastusta jatketaan kausi kerrallaan, Karttunen tuumii.

Kouvolan kaksipäiväinen MM-osakilpailu oli Karttuselle lopulta varsin kaksijakoinen. Kunnianhimoisen miehen päällimmäisenä fiiliksenä oli vielä viime viikolla pettymys.

– Tekniikka ei pelannut niin kuin olisi pitänyt. Ilman paria ongelmaa vauhtini olisi riittänyt kymmenen parhaan joukkoon semifinaaliin. Sitä tavoittelin, Karttunen manailee.

Lauantaina ajetuissa alkuerissä Karttusella oli suuria vaikeuksia Skodansa moottoriohjauksen kanssa. Kaikesta huolimatta viljakkalalainen selvitti tiensä sunnuntain lähtöihin, joissa viivalla oli vain maailman huippuja.

– Siellä sitten tuli rengasrikko, Karttunen kertaa harmistuneena.

Vastoinkäymiset hidastivat MM-debytantin vauhtia, mutta mies jätti silti taakseen tukun kovia nimiä. Karttuselle joutuivat taipumaan muun muassa entiset Formula 1 -kuljettajat Markus Winkelhock ja Jacques Villeneuve. Jälkimmäisen päihittämisestä viljakkalalainen päätyi lopulta Ilta-Sanomien sivuille ja kansainväliseen tv-lähetykseen.

– Joo, pääsin vääntämään rallienglantia, kuljettaja nauraa.

– Oli ihan mukavaa, että ajoni noteerattiin. Itselleni Villeneuven voittaminen ei ollut kovin kummoinen juttu. Ei minulla ole esikuvia, enkä ehdi ajaessa katsoa, keitä tulee ohiteltua, Karttunen puhuu ja sytyttää sätkän.

Harrastukseen jopa pankkilainaa

Pari päivää Kouvolan kisan jälkeen Karttunen oli jo palannut leipätöidensä pariin Viljakkalaan. 27-vuotiaalla miehellä on kirkonkylän keskustan tuntumassa oma autokorjaamo, jossa hän korjaa Mercedes-Benz-merkkisiä menopelejä.

– Ei tällä rikastumaan pääse, mutta korjattavaa riittää kyllä. Minulle tuodaan Mersuja rempattavaksi ympäri Pirkanmaata, toisen polven mekaanikko juttelee.

Autourheilua Karttunen harrastaa niin paljon kuin töiltään vain ehtii. Vuodesta 2010 lähtien hänen leipälajinaan on ollut rallicross. Kyseisessä lajissa mies on saavuttanut jo kaksi SM-kultaa.

Menestys ei ole kuitenkaan tullut ilmaiseksi. Kun Karttunen vaihtoi halvan jokamiesluokan autonsa rallicrosstykkiin, kulut kasvoivat huimasti.

– Tallin vuosibudjetti on noin 30 000 euroa. Ensimmäiseen kauteeni jouduin hakemaan pankista lainaa, kun halu ajaa oli kova, paljasjalkainen viljakkalalainen nauraa.

– Nykyään olen jo aika hyvin omillani. Menestyksen myötä sponsoreita on tullut matkaan ihan mukavasti, hän kiittelee.

MM-osakilpailua varten Karttunen joutui hankkimaan ylimääräistä rahoitusta. Pelkkä lähtöviivalle pääseminen kustansi miehen omien sanojen mukaan useita tuhansia euroja.

– Tartuin puhelimeen ja soittelin lakki kourassa yhteistyökumppaneille. Onneksi pääsin mukaan, kisa oli hieno kokemus!

Vaikka Karttunen esitti Kouvolassa lupaavia otteita, taitaa MM-sarjan säännöllinen kiertäminen jäädä häneltä haaveeksi. Siihen kun tarvittaisiin vielä nykyistäkin parempi auto, jolla voisi antaa näyttöjä maailman parhaille tiimeille.

– Sellainen olisi tietysti mahdollista vuokrata, mutta hinta yhdeksi kisaviikonlopuksi olisi vähintään 60 000 euroa. Ammattilaisuus on minulle haave, mutta realiteetit pitää muistaa, mies hymähtää.

– Jos voittaisin lotossa, varmaan lähtisin kiertämään MM-sarjaa, hän lisää virnistäen.

”Siinähän marisee”

Vaikka Karttunen ei itse halua tehdä Kouvolan MM-kilvasta isoa numeroa, puhutaan Jacques Villeneuven päihittämisestä Viljakkalan kylänraitilla varmasti pitkään. Kyseessä kun on kuitenkin tietynlainen uroteko – tuhkimotarina, jossa altavastaaja lyö ylivoimaisena pidetyn suosikin kanveesiin.

Moottoriurheilijana liki kaiken nähnyt Villeneuve totesi Kouvolan kisan jälkeen tiedotusvälineille, että hän on pettynyt rallicrossin MM-sarjaan. 43-vuotiaan mestarin mielestä nimekkäiden huippujen kisaaminen Karttusen tasoisia kuskeja vastaan on urheilullisesti väärin.

– Sääntöjen ongelma on, että vaikka olisit nopea, voit olla huono-onninen. Täällä tapahtuu liikaa sattumanvaraisia seikkoja ja siksi koko kisaviikonloppu voi mennä pilalle, Villeneuve mutisi Ilta-Sanomille.

– En ole saanut vielä ajaa nopeita kuljettajia vastaan. Olen aina joutunut ajamaan oudoissa ryhmissä ja jäänyt jumiin ruuhkiin, hän jatkoi lehdelle.

Aki Karttusen vastaus miljoonia tienanneen tähtikollegansa valitukseen on lyhyt.

– Siinähän marisee, mies naurahtaa ja vetää savut sätkästään.

– Minulle rallicross on harrastus ja elämäntapa. Kun on 12 vuotta tehnyt tämmöistä hommaa, ei sitä osaa oikein muutakaan, Karttunen kuvailee.