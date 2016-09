Johtavatko oligarkit Ylöjärveä?

Uusi hallitusohjelma on kiristänyt tunnelmia oppositioon jääneiden puolueiden leireissä. Samaan aikaan hallitusvastuussa olevien puolueiden edustajat puolustavat valittua linjaa ja heittelevät piikkejä opposition suuntaan.

Sanan säilät on siis teroitettu kireän vaalikamppailun jälkeen uudelleen. Puolueiden Ylöjärven kunnallisjärjestöt jakautuvat maan tavan mukaan eri leireihin.

Kun ylöjärveläisten kunnallisjärjestöjen edustajilta kysyy, mitä he odottavat Suomen uudelta hallitukselta, ovat vastaukset etenkin opposition suunnasta erittäin teräviä.

– Odotan maan hallitukselta laskeutumista norsunluutornista alas ja maalaisjärjen ehdotonta käyttöönottoa. Odotan, että ihme tapahtuu ja hallitus ymmärtää mahdollisten tekojensa seuraukset. En voi millään käsittää sitä, että pienituloisille annetaan raippaa kaksin käsin ja heikkoja sorretaan, Ylöjärven Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja Heidi Koivisto sivaltaa.

– Täysin käsittämätöntä, naurettavaa ja vastuuntunnotonta toimintaa. Suomi ei hallituksen eväillä nouse. Se on varma, Koivisto lataa vielä perään.

Vasemmistoliiton Ylöjärven Kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja Rauno Kesseli odottaa hallitukselta uutta alkua suhtautumisessa työmarkkinajärjestöihin.

– Ei tuollainen uhkailulinja voi johtaa mihinkään hyvään. Hallitusohjelma on laadittu kuin valtio olisi jokin yritys. On päivän- selvää, että tämä hallitusohjelma vain lisää eriarvoisuutta, Kesseli arvostelee.

Opposition edustajista kristillisdemokraattien Veli-Matti Antila on puheissaan maltillisin.

– Odotan hallitukselta ripeää ja vastuullista toimintaa varsinkin elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työllisyyden vahvistamiseksi. Kristillisdemokraattina voin tukea ohjelman keskeisiä tavoitteita. Ohjelmaan kuitenkin sisältyy ratkaisuja, jotka huolestuttavat mieltäni, KD Ylöjärven paikallisosasto ry:n puheenjohtaja Antila toteaa.

”Ohjelmassa on selkärankaa”

Hallituspuolueiden Ylöjärven paikallisosastojen johtajilta löytyy tietenkin ymmärrystä uutta hallitusohjelmaa kohtaan.

Pääministeripuolue keskustan Ylöjärven kunnallisjärjestön puheenjohtaja Pirkko Vuolle korostaa, että Suomen velkaantuminen on saatava kuriin.

– Nyt on tehtävä muutokset rakenteisiin. Moninkertaiset hallinnon portaat tulee purkaa. Tavallisen kansalaisen asiointi niin sanotulla yhdellä luukulla pitäisi tehdä sanoista todeksi. Lisäksi soteuudistus olisi saatava maaliin, Vuolle linjaa.

Kokoomuksen Ylöjärven Kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja Juho Ojares odottaa puolestaan hallitukselta rohkeita ratkaisuja ja myös selkärankaa toteuttaa näitä ratkaisuja. Hänen mukaansa hallituspohja on nyt riittävän yhtenäinen päätöksentekoon.

– Toivon, että yhteiskuntasopimus saadaan aikaan eikä järjestöjen – ei Hakaniemen eikä Etelärannan – anneta kiristää hallitusta. Eduskunta säätää lait, eivät etujärjestöt, Ojares sanoo.

Mukana hyviäkin asioita

Kun oikein kaivamalla käsketään kaivaa, löytävät opposition äänenkannattajat hallitusohjelmasta jotain hyvääkin sanottavaa.

– Oikeastaan ainut hyvä asia on linjaus siitä, että soteuudistus viedään nyt maaliin. Sotelle pohjana oleva maakuntamalli on aika lailla sitä, mitä vasemmistoliittokin on esittänyt, Rauno Kesseli myöntää.

Veli-Matti Antila kiittää puolestaan hallitusta ehdotuksesta keventää yrittäjäverotusta sekä linjauksista edistää bioenergiaa. Antilan mukaan on myös hyvä, että omaishoitajien jaksamiseen satsataan.

– Olen lisäksi tyytyväinen puolustusmäärärahojen kasvattamiseen. Kannatan lisäksi sotepalveluiden digitalisaatiota, vaikka myös ihmisen tulee olla tavattavissa niin, että vanhuksetkin tulevat kunnolla palvelluiksi.

Demarien Heidi Koivisto ei löydä kollegoidensa tapaan hallitusohjelmasta valopilkkuja. Hänen mukaansa hallitusohjelmassa ei ole kerta kaikkiaan mitään hyvää.

– Voiko olla naurettavampaa kuin se, että hallitus ratsastaa mainostamalla ansiotulojen verotuksen laskua? Antaisivat verojen olla ennallaan ja luopuisivat näistä järkyttävistä suunnitelmista nostaa ryhmäkokoja päiväkodeissa ja kouluissa, Koivisto sanoo.

Hänen mielestään hallitusohjelma pitäisi tehdä täysin uusiksi.

– Heittäisin paperisilppuriin tämän aivan älyttömän, ihmisiä kaltoin kohtelevan ja todellisuudesta vieraantuneen ohjelman.

”Paperissa on paljon jämäkkyyttä”

Keskustan Pirkko Vuolle löytää tietenkin hallitusohjelmasta paljon kirkkaita ja hyviä ajatuksia. Hän nostaa esiin esimerkiksi omaishoitajien aseman vahvistamisen, takuueläkkeiden korotuksen, kannustinloukkujen purkamisen sekä pk-yritysten työllistämismahdollisuuksien kohentamisen.

Vuolle muistuttaa lisäksi, että hallitusohjelma mahdollistaa rakentamisen maaseudulle sekä helpottaa vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi.

– Lisäksi koulutuksen uudistamisessa huomioidaan työelämän tarpeet. Myös lapsiperheiden tarpeet otetaan huomioon erikoistilanteissa, Vuolle listaa.

Kokoomuksen Juho Ojareksen mukaan hallitusohjelmassa on ymmärretty se, ettei kokonaisveroastetta voida enää nostaa. Hän pitää myös siitä, että yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseen on otettu kantaa.

– Hallitusohjelmasta näkyvät jämäkkyys, päämäärätietoisuus ja tavoitteellisuus. Hallitusohjelma on nyt todellakin ohjelma eikä tuhannen toiveen tynnyri, Ojares kuvailee.

Hänen mielestään on erityisen hyvä, että paikalliseen sopimiseen satsaaminen helpottaa työllistämistä ja parantaa työllisyyttä.

– Kannustinloukkuihin puuttuminen ja eri tukimuotojen kriittinen arviointi on myönteistä.

Ay-liike kovassa puristuksessa

Oppositiolla on luonnollisesti paljon korjausehdotuksia hallitusohjelmaan.

Rauno Kesseli korjaisi ennen kaikkea hallitusohjelman verolinjauksia, koska hänen mukaansa verotuksen avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta.

– Nyt maksajiksi laitetaan vähävaraiset. Samaan aikaan varakkailta ei oteta verotuksen keinoin juuri mitään. Sitten kun maan talous elpyy, voitaisiin verotusta tarkastella uudelleen, Kesseli linjaa.

Hän arvostelee myös sitä, että hallitus esittää yhteiskuntasopimusta erittäin tökerösti.

– Hallitus antaa sopimukselle jo etukäteen sellaiset reunaehdot, ettei työmarkkinajärjestöille jää lainkaan neuvotteluvaraa.

SDP:n Heidi Koivisto puolestaan luopuisi asuntolainojen korkovähennyksiin tulevista heikennyksistä, ajoneuvoveron alentamisesta, kiinteistöveron ala- ja ylärajan nostosta, jäteverosta, sähköverosta, vuorotteluvapaaseen kajoamisesta sekä eläkeläisiin ja opiskelijoihin kohdistuvista toimenpiteistä.

Kesselin tapaan Koivisto ihmettelee, miten hallitus kehtaa kiristää ammattiyhdistysliikettä yhteiskuntasopimuksella. Hän muistuttaa, että ay-liike teki vuonna 2013 kolmikantaisesti neuvotellun työllisyys- ja kasvusopimuksen.

– Uusi hallitus ei halua pätkääkään kunnioittaa edeltäjänsä tekemää sopimusta vaan haluaa haudata koko sopimuksen ja kurjistaa työttömien elämää. Kuuluuko nykyaikaan diktaattorimainen kiristys ja uhkailu? Koivisto kysyy.

Kristillisdemokraattien Veli-Matti Antila on huolestunut siitä, ettei hallitusohjelmassa huolehdita riittävällä tavalla sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Hänen mukaansa ohjelmassa ei kanneta kunnolla vastuuta heikossa asemassa olevien väestöryhmien eikä lapsiperheiden ja ikäihmisten asemasta.

– Terveydenhoitomaksut ja lääkekulut kasvavat sadoilla miljoonilla euroilla. Viime vaalikaudella saatiin aikaan vanhuspalvelulaki, ja silloinen oppositiokin vaati nostamaan laitoshoidon henkilöstömitoitusta. Nyt hallitus aikoo vähentää hoitavien käsien määrää, Antila ihmettelee.

Antilan mukaan hallituksen perhepolitiikan sisältö näyttäytyy lapsiperheiden asumiskulujen kasvuna, päivähoitomaksujen nostona, päivähoidon ja koulujen ryhmäkokojen kasvuna sekä vanhempainetuuksien ja lapsilisien leikkauksina.

Pieniä

korjausehdotuksia

Myös keskustan ja kokoomuksen ylöjärveläisleireistä löydetään hallitusohjelmasta viilattavaa.

Pirkko Vuolteen mielestä Suomen pitäisi neuvotella EU:n kanssa erityisvapauksia kriisitilanteisiin.

– Valio on vähentänyt noin 500 työpaikkaa Venäjän-viennin tyrehdyttyä. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, mitä muutoksia hallitusohjelmaan kirjatut säästötavoitteet aiheuttavat tavallisessa arjessa, Vuolle sanoo.

Juho Ojareksen mukaan hallituksen koulutukseen kohdistuvia leikkauksia tulisi mahdollisesti arvioida uudelleen.

– Leikkauksia pitää kohdentaa siten, että niistä aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni, Ojares sanoo.

Ojares puuttuisi myös joihinkin verolinjauksiin.

– Kiinteistövero ei ole maailman huonoin vero, mutta sen nostaminen ei liene järkevää. Myös ajoneuvoveron korotus hiertää.