Ässä on nyt esiteini!

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko sanoo jo toteutettujen elintarvikkeiden halpuutusten olevan vasta alkusoittoa ruoan hinnan laskemiselle. Hänen mielestään hintojen edullistaminen on suorastaan välttämättömyys maalle, joka ei voi suojautua kauppa- ja kilpailuesteiden taakse.

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko seisoo vankkumattomana Pirkanmaan Osuuskaupan halpuuttamistoimien takana, joilla POK laski pari viikkoa sitten useiden paikallisten brändituotteiden myyntihintoja.

Osuuskauppa tuli julkisuuteen viestillä, jonka mukaan valmistajat eivät joudu hinta-alennuksen maksajiksi.

Valittujen tuotteiden hinnan alentaminen maksetaan niin sanotun ylijäämän palautuksen ohjaamisella halpuuttamistarkoitukseen. Aiemmin ylijäämä on tilitetty osuuskaupan omistajajäsenille.

– Jotkut ovat luulleet virheellisesti, että olisimme lopettaneet bonusten maksamisen. Halpuuttamisellamme ei ole mitään tekemistä bonusten kanssa, Mäki-Ullakko korostaa.

Jatkoa seuraa

Timo Mäki-Ullakko on vakuuttunut siitä, että elintarvikkeiden hintojen laskeminen laajenee tulevaisuudessa.

Pirkanmaan Osuuskauppa kiirehti omalla paikallisten elintarvikkeiden halpuuttamisellaan ensimmäiseksi koko SOK:n kentässä.

– En tiedä, seuraavatko muut osuuskaupat meidän viitoittamaamme tietä, toimitusjohtaja sanoo.

Mäki-Ullakon mukaan POK:n toimet ovat herättäneet niin asiakkaat kuin ruokaketjun eri toimijatkin.

– Tekemämme paikallisten eli lähituotteiden hintojen alentamiset ovat kirvoittaneet pääasiassa myönteisiä palautteita, hän korostaa.

POK:n veturi tietää, että ruoan hinta on nyt suuressa valinkauhassa.

– Meidän elintarvikkeiden hintojen laskemisemme ei ole mikään lyhytkestoinen kampanja, Mäki-Ullakko korostaa.

Hän on vakuuttunut siitä, että suomalainen yhteiskunta laittaa ruoan hinnat uuteen uskoon.

– Pirkanmaan Osuuskauppa ei ole tuottajien eikä valmistajien kimpussa. Me olemme vastaamassa asiakkaidemme odotuksiin ja toimialamme muutoksiin, hän painottaa.

– Suomalainen kuluttaja määrittelee sen, millainen tulevaisuuden ruokakauppa on, Timo Mäki-Ullakko linjaa.

Hänen mukaansa elintarvikekaupan menestyminen on kiinni siitä, miten toimijat vastaavat kuluttajien odotuksiin ja tarpeisiin.

– Jos emme reagoi kysyntään paikallisessa osuuskaupassa, niin kysyntään vastaa jokin muu toimija, toimitusjohtaja herättelee.

– Käsissämme on kovin arkisia asioita. Suomalaiset ovat matkustaneet hyvin paljon, ja maailma on globalisoitunut. Kansalaiset ovat omaksuneet uutta ruokakulttuuria maailmalla, Mäki-Ullakko tietää.

Hän vetoaakin kaikkiin kotimaisiin ruoanvalmistajiin, jotta he ottaisivat kopin totaalisesti muuttuneesta markkinatilanteesta.

Mäki-Ullakko arvioi, ettei suomalainen elintarviketeollisuus ole elänyt täysin ajassa viime aikoina.

– Valmistajien olisi tuotava markkinoille tyystin uusia tuotteita. Niiden olisi satsattava aikaisempaa voimakkaammin tuotekehitykseen, toimitusjohtaja perää.

– Suomessa olevien ruoanvalmistajien on kehitettävä toimintojaan tämänhetkistä tehokkaammiksi, Mäki-Ullakko lisää.

Osuuskauppamies yhtyy asiantuntijoiden näkemykseen, jonka mukaan niin globaaliin kuin suomalaiseenkin ruokakauppakulttuuriin on syntynyt kahdet markkinat.

– On edullisten elintarvikkeiden markkinat, jotka kasvavat koko ajan.

– On myös huippuelintarvikebrändeihin pohjaavat markkinat, joilla on alati monipuolistuvat valikoimat, jotka täyttävät kulinaristien tarpeet.

Mäki-Ullakon mukaan Suomessa on tällä hetkellä kaksien eri ruokamarkkinoiden välissä tila, jota suuresti juuri hyvä suomalainen ruoka täyttää.

– Kyseinen markkina ei ole halpaa eikä huippubrändiä, vaan näiden kahden välistä.

– Suomalainen ruoka ei oikein käy ulkomailla kaupaksi. Toisaalta ruoan tuonti Suomeen on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, koska kotimainen ruokateollisuus ei ole pystynyt vastaamaan kuluttajien kysyntään. Tämä sekä Venäjän-pakotteista johtuva ruoan ylituotanto on ajanut maataloustuottajat suuriin vaikeuksiin, hän sanoo.

”Haluamme myydä suomalaista”

Osuuskauppapomo ei ota vastaan moitteita, joiden mukaan esimerkiksi halpuuttaminen koituisi kotimaisen elintarviketeollisuuden kurjuudeksi.

– Asiantuntijoiden mukaan halpuuttaminen auttaa suomalaista elintarviketta taistelemaan ulkomaista elintarviketta vastaan. Viime vuonna tehty juustotuotetyhmän halpuuttaminen on tästä hyvä esimerkki.

– Ymmärrän tuottajien ja valmistajien keskuudessa vallitsevan hädän. Pienen maatalousmaamme on löydettävä keinot päästä ylitse esimerkiksi eurooppalaisesta ylituotannosta. Maatalous- ja elintarvikesektoriamme on vahvistettava nykyisestään.

– Kaupan toimijana haluamme myydä mahdollisimman paljon suomalaisia tuotteita, Mäki-Ullakko toteaa.