Ylöjärveläisillä on menossa pankinvaihtokuukaudet

Yrittäjäperhe Tiitiset palaa urheilukauppiaaksi Ylöjärvelle Kauppakeskus Eloon.

Ylöjärveläiset ovat esittäneet pitkin aikoja toiveita paikallisen kauppatarjonnan monipuolistamisen puolesta. Laaja paikallinen asiakaskunta on odottanut myönteisiä uutisia uusista toimijoista, jotka monipuolistaisivat kauppakeskuksen tarjontaa. Suuren yleisön mielestä ostosparatiisissa on liian paljon tyhjiä luukkuja.

Paikkakuntalaiset puhuvat paljon Elovainion liikekeskuksesta, joka nousee vauhdilla vetovoimaiselle paikalle moottoritien välittömään läheisyyteen. Liikekeskuksen ovet avataan näillä näkymin ensi huhtikuussa parahiksi kesäsesonkia varten.

Kaupan alalla siis tapahtuu.

Sanna ja Timo Tiitinen toivat Intersportin Kauppakeskus Eloon vuoden 2009 huhtikuussa, jolloin ylöjärveläisten suuresti odottama ostoskeidas alkoi palvella kuluttajia.

Seitsemässä vuodessa kauppa on kokenut kansainvälisesti historiallisen muutoksen. Jokaisella ihmisellä on kaikki maailman kaupat käden ulottuvilla älypuhelimessa tai tabletissa. Perinteinen kivijalkamyymälä on saanut käsittämättömän laajan haastajien joukon. Kuluttaja voi asioida kotimaisen tai ulkomaisen toimijan kanssa. Tavara kulkee pienessä tuokiossa maailman laidalta toiselle laidalle.

Tiitiset haluavat uskoa siihen, että kuluttajat arvostavat henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua. He nostavat myyjän ammattitaidon vetovoimatekijäksi.

Kauppiaspariskunta on innostanut kaikki kolme lastaan töihin urheilukauppaan. Tiitiset haluavat olla sataprosenttinen yrittäjäperhe, joka uskoo omaan osaamiseensa ja luottaa kuluttajien arvomaailmaan. Lähipalvelu on turvallinen ja inhimillinen.

33 000 asukkaan Ylöjärvi tarjoaa hedelmällisen maaperän erikoiskaupan toimijoille. Ylöjärveläiset ovat tunnetusti ahkeria terveysliikkujia, ja paikkakunnalla on silmiinpistävän runsaasti urheiluseuroja, jotka liikuttavat tuhansittain eri alojen taitajia. Markkina on siis olemassa.

Joidenkuiden kauppiaiden sudenkuopaksi on muodostunut se, että he eivät ole keskittyneet paikallisten asiakkaiden palvelemiseen vaan ovat huhuilleet ostavaa yleisöä Tammerkosken väärältä puolelta asti.

Yrittäjä menestyy Ylöjärvellä, kun hän palvelee paikallisia asiakkaitaan kiitettävästi ja tarjoaa jotakin lisäarvoa ulkopaikkakuntalaiselle saapua tänne.