Suomi viettää satavuotissynttärinsä erittäin epävakaissa ja sumuisissa oloissa

Tuleeko Hillary Clintonista vai Donald Trumpista Yhdysvaltojen 45. presidentti? Miten kauan Vladimir Putin on vallassa? Romuttuuko Euroopan unioni? Pysyykö Juha Sipilän hallitus vallassa neljä vuotta? Millaisissa oloissa suomalaiset viettävät isänmaansa satavuotisjuhlia? Millainen elämänpolku odottaa jouluna syntyvää pienokaistamme? Tempaiseeko 50 vuoden villitys puolisoni mennessään? Kysymykset ovat tuttujakin tutumpia astrologi Seppo Tanhualle, joka on tehnyt jo kuudentoista vuoden ajan Tähdet kertovat -horoskooppipalstaa Ylöjärven Uutisiin.

Seppo Tanhua katselee taivaalle.

Astrologi tietää taivaankappaleiden kiertävän aurinkokunnassamme omia ratojaan sekunnin sadasosien tarkkuudella.

– Pienikin muutos minkä tahansa planeetan kiertoradassa saattaa olla tuhoisa nykyisille elämänmuodoille maapallolla, mies muistuttaa.

Tanhua korostaa, että ihmiset ovat seuranneet auringon, kuun sekä planeettojen rytmejä vuosituhansien ajan.

– Nämä rytmit on yhdistetty tapahtumiin niin yksityisten ihmisten kuin kylien tai kokonaisten valtioiden elämässä, hän kertoo.

– Vastaavuudet ovat aina olleet olemassa ja ne ovat edelleen olemassa yhtä kiistattomasti kuin koko maailman sivu, Tanhua miettii.

– Astrologina minä tutkin planeettaryhmien ja elämän suhdetta toisiinsa, hän sanoo.

Seppo Tanhua on perehtynyt planeettojen mytologiaan, symboliikkaan ja rytmeihin. Astrologi avaa kunkin asiakkaan henkilökohtaisen syntymäkartan avulla, mitä tämän henkilön elämässä tapahtuu.

Kun syntymäpäivä ja kellonaika ovat piirulleen oikein, henkilö saa tarkan kuvauksen elämäntaipaleestaan.

Oman elämänpiirinasiat kiinnostavat

Tanhuan mukaan ihmiset janoavat tietoa omaan elämänpiiriinsä liittyvistä asioista.

– Moni hakeutuu astrologin juttusille silloin, kun elämässä tapahtuu mullistavia muutoksia. Jotkut etsivät persoonaansa ja uutta suuntaa rutinoituneeseen arkeensa, astrologi lisää.

– Kun ihminen on päättänyt järjestää elämänsä uudelleen, hän hakee vahvistusta ratkaisuilleen. Tällöin mieleen juolahtaa piipahtaa ennustajan, selvänäkijän tai astrologin puheille, hän jatkaa.

Tanhua tietää kokemuksesta, että ihmiset odottavat kuulevansa sellaisia asioita, jotka vahvistavat heidän ajatuksiaan tai odotuksiaan.

– Kun maailmassa tapahtuu jotakin todella historiallista, kuten kohtalokkaita luonnonmullistuksia tai suuronnettomuuksia, ihmiset aktivoituvat pohtimaan syitä ja seurauksia, mies kertoo.

Tanhuan mukaan ihmisen luontainen uteliaisuus kohdistuu maailman merkkihenkilöihin.

– Tällä hetkellä suurennuslasin alla ovat muiden muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkkia yksinhallitsijan otteilla itsevaltiaasti johtava Recep Tayyip Erdogan.

– Moni haluaisi kuumeisesti tietää presidentti Barack Obaman seuraajan Valkoisessa talossa, astrologi sanoo.

Satavuotias Suomi kiinnostaa

Suomi viettää itsenäisyytensä sadatta vuosijuhlaa vajaan viidentoista kuukauden kuluttua.

Seppo Tanhua laatii isänmaalle syntymäkartan, jonka merkkejä silmäillessään astrologi tunnistaa jo historiaan jääneitä tapahtumia sekä lähitulevaisuudessa odottavia sattumuksia. Hänen mielestään Suomen syntymäkartta on hengästyttävä.

– Tänä syksynä Suomen historiassa päättyy 28 vuoden mittainen ajanjakso. Kansakuntamme on uuden ajan edessä. Loka- ja marraskuun aikana luodaan pohja maamme tulevaisuudelle. Puhumme pankkien, yrityksien ja valtion jaloillaan pysymisestä, hän sanoo.

– Maallamme ja kansallamme alkaa uuden rakentaminen. Yhteiskuntamme rakenteet menevät väistämättä uusiksi. Käsillämme on poliittisesti merkittävä muutos. En pidä mahdottomana esimerkiksi hallituskriisin puhkeamista lähiaikoina, Tanhua tulkitsee.

Astrologin mukaan suomalaiset elävät erittäin epävakaata ja kovin arvaamatonta aikaa.

– Ajankohta on tietyllä tavalla hyvin pelottavakin, hän lisää.

Tanhua vertaa Suomea uppotukkiin, joka on täysin virran vietävänä.

– Jos esivalta saa koittavan syksyn aikana päätetyksi isoja asioita, Suomi löytää myönteisen tien, jota etenemällä kriisit ja ongelmat päihitetään. Kansakunnallamme on tarvittavat eväät tilanteen haltuun ottamiseksi. Nyt olisi vain tartuttava mahdollisuuteen. Jos vastuunkantajat menettävät tilaisuutensa, edessä on jono epävakaita ja sekasortoisia vuosia, jotka koettevat jopa itsenäisyyttämme.

Tanhuan mukaan Suomi taittaa peistä muun muassa Euroopan unionin jäsenyydestään.

– Kokoomusta johtava Petteri Orpo on suorastaan kieltänyt ihmisiä vastuun kantamisen nimessä puhumasta EU:sta.

– Suomalaisilla on juuri nyt avautumisen aika. Ongelmat on nostettava pöydälle, ja ne on ratkaistava. Vaikuttaa siltä, että Suomi on maksamassa kovaa hintaa sinisilmäisyydestään. Se, miten maksu hoidetaan, selviää taatusti lähitulevaisuudessa. Kansalaisille paljastuu salaisuuksia, minkä seurauksena moni luotettavana pidetty henkilö todetaan kelvottomaksi.

Tanhua korostaa, että itsenäinen Suomi saavuttaa sadan vuoden iän hetkellä, jolloin kansakunnan kohtalo on ratkaisevassa valinkauhassa.

– Kuudes joulukuuta vuonna 2017 on astrologisesti sumuista ja myrskyisää. Elämänpiiriä hallitsevat hajaantumisen voimat, astrologi ounastelee.

Turbulenssi jatkuu

Maailmalta saapuu koko ajan kielteisiä uutisia. Seppo Tanhuan mukaan koko maailmaa ravisteleva turbulenssi kerää lisää voimia.

–Talouskatastrofit laukeavat kerta toisensa jälkeen eri puolilla maapalloa, hän avaa.

– Luonnon katastrofit järkyttävät. Ihminen tuntee voimattomuutensa ja pienuutensa.

Astrologin mukaan valtiot natisevat liitoksissaan.

– Eihän kukaan ihminen voinut kuvitellakaan, että Turkissa tapahtuneet asiat olisivat edes mahdollisia 2010-luvun maailmassa, hän herättelee.

– Uskon, että tällä hetkellä Turkissa on paljon enemmän henkensä puolesta pelkääviä kuin hirmuisia kokeneessa Syyriassa, Tanhua vertailee.

Clinton vai Trump presidentiksi?

Valkoisen talon isännän uusi nimi kiehtoo myös astrologia.

Seppo Tanhua tekee niin Hillary Clintonille kuin Donald Trumpille heidän syntymäkarttansa, joita mies pitää hyvin yllätyksellisinä.

– Clintonin kartta kertoo naisen olevan kova tyyppi, joka tekee mitä vain päämääränsä saavuttamiseksi. Hänen kartallaan ei ole pienintäkään viitettä siihen suuntaan, että naisesta olisi kansakunnan johtajaksi.

– Syntymäkartan perusteella Clintonille ei lankea hallitsijan karismaa saati vallan valtikkaa.

Tanhua arvelee, että Yhdysvalloissa on sellainen taho, joka jonkin tietyn tarkoituksen varjolla ajaa Clintonia maailman vaikutusvaltaisimman maan presidentiksi.

– Odotan mielenkiinnolla vuoden 2018 kesäkuuta, sillä tuo ajankohta on jollakin tavalla dramaattinen Clintonin elämässä, astrologi paljastaa.

Tanhua löytää Donald Trumpin syntymäkartasta vallankumouksellisia piirteitä.

– Trump rikkoo raja-aitoja, ja hän kyseenalaistaa vanhat mallit.

– Hänellä on kyky yhdistää kapinallisuus uusien avauksien voimavaraksi. Miehellä on vahvat sosiaaliset taidot. Presidenttiehdokas haistaa, mitä hänen missäkin tilanteessa kannattaa tehdä, astrologi selvittää.

Merkkien perusteella Trump löytää koittavana syksynä uuden kultaisen oksan, jolle istahtaminen merkitsee miehelle hyviä uutisia. Kyseessä ei kuitenkaan ole riihikuiva raha.

Tanhua sanoo, ettei Trumpinkaan syntymäkartalla ole viitteitä siitä, että hän toimisi suuren valtion saati jonkin ison yhteisön hyväksi.

– Amerikkalaiset valitsevat presidentin hyvin poikkeuksellisista kandidaateista. Presidentinvaalin lopputulos ei ole kirkossa kuulutettu, astrologi painottaa.

Ison roolin Putin

Venäjää johtavan presidentti Vladimir Putinin syntymäkartta suorastaan huutaa maailmalle, että mies on suurissa saappaissa.

– Putinin kuviot ovat yksiselitteiset – hän käyttää korkeinta mahdollista valtaa, minkä tämä maailma pystyy vain miehelle tarjoamaan, Seppo Tanhua kertoo.

Astrologi sanoo Putinin jatkavan valitsemallaan tiellään ainakin kaksi seuraava vuotta.

Tanhuan mielestä Putinin syntymäkartta antaa viitteitä siitä, että vuoden 2017 toukokuun alkupäivät ovat historialliset Venäjän johtajan elämässä.

Tanhua vertailee rinnakkain Suomen ja Putinin syntymäkarttoja. Astrologi näkee, ettei Suomi ole itänaapurin päämiehen toiminnan keskiössä.

Vyöryminen jatkuu

Maapallo ja ihmiskunta ovat olleet jo vuosia rajussa pyörityksessä.

– Ihmiset eri puolilla maailmaa kyselevät, milloin järjestys palaa, Seppo Tanhua toistaa monen huulilla olevan ajatuksen.

Astrologi muistuttaa, etteivät eri maanosien kaaokset ole tulleet hänelle yllätyksinä.

– Olin puhunut niin talouden romahduksista kuin ihmisten joukkovaelluksista jo monta vuotta ennen kuin ne toteutuivat, hän toteaa.

Seppo Tanhua sanoo, että maailma elää juuri parhaillaan puhdistautumisen aikaa.

– Kun maapallo ei kerta kaikkiaan kestä rajaansa enempää, alkaa tapahtua.

– Ihminen, jonka vallassa ei ole luomakunnan asiat, kokee voimattomuutta ja pelkoa juuri tällaisina aikoina. Kun globaali vyöry on lähtenyt liikkeelle, se käy läpi kaikki mahdolliset paikat.

Tanhua sanoo, että maailma oireilee vielä pitkän aikaa.

– Mätäpaise puhkeaa kunnolla.

– Kun epäkelvolliset ainekset ovat poissa, elämä alkaa palata rauhallisille raiteille.

Raha menettää arvonsa

Kaiken pahan alku ja juuri on raha.

Seppo Tanhua odottaa, että jo lähitulevaisuudessa pörssit soittavat varoituskelloja ja osakesijoitukset romahtavat. Ihmisten sijoitukset ja talletukset kokevat syvät mahalaskut.

Astrologi ounastelee aikaa, jolloin käteinen raha on jotakin.

– Sekin menettää arvoaan, hän kuitenkin toteaa.

– Maailma vaikuttaa nyt voimakkaasti siltä, että arvopapereista tulee vain paperia. Arvo häviää kuin tuhka tuuleen.

– Bitteinä ja numeroina olevat rahat katoavat kuin tuhka tuuleen.

Tanhuan mukaan raha saa uuden käsityksen neljän seuraavan kuukauden kuluessa.

Amerikka onnistuu jälleen yllättämään

– Meidän maanosassamme Euroopassa uskotellaan, että Amerikan talous tervehtyy ja vahvistuu, Seppo Tanhua harmittelee.

Hän sanoo ironisesti jo lähitulevaisuuden osoittavan, ettei rapakon takana olevaa kuplaa ole oikeasti puhkaistu ja talouden peruskalliota tervehdytetty.

– Eurooppa ei ole niin surkeassa jamassa kuin tällä hetkellä uskomme. Täällä tilanne on parempi kuin rapakon takana.

Seppo Tanhua ei halua olla ilonpilaaja, mutta hän ennustaa talouden rakenteisiin tuhoisia romahduksia.