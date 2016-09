Rohkeasti metsään – sienien tunnistuksessa auttaa kännykkä

Ylöjärven Uutiset kertoi heinäkuussa, että epävakaan alkukesän vaikutus satoihin riippui loppukesän säistä. Viime viikkojen poutajakso virkisti tilannetta, mutta tuli turhan myöhään. Viljelykasvien sadot näyttävät jäävän tavanomaista pienemmiksi.

Maatalouden kehittämis- ja asiantuntijajärjestö ProAgrian mukaan elokuun hellejakso antoi piristysruiskeen viljelykasvien kasvulle ja kehitykselle, mutta suurimmassa osassa Suomea kasvukausi on edelleen keskimääräisestä pari viikkoa jäljessä.

Luonnonvarakeskus arvioi, että tänä vuonna viljasadosta on tulossa pienin viiteen vuoteen. Tämän taustalla ovat sekä tavanomaista huonompi hehtaarisato että pienentynyt viljelypinta-ala. Rukiista odotetaan kuitenkin suurinta satoa 15 vuoteen.

Ylöjärvellä viime syksynä kylvetyn rukiin puinti on jo monella tilalla hiljalleen aloitettu. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n Ylöjärven tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Ville Paulaniemen mukaan muitakin puinteja aloitellaan Ylöjärven seudulla sään ehdoilla kahden viikon sisällä.

Luomukauraa ja apilanurmea kasvattavan Paulaniemen tilalla nurmirehusadot on saatu korjattua. Loppukesällä niitetty toinen rehusato jäi pieneksi. Pienenä lohtuna luomuviljelijälle on se, että rikkakasveja on ollut huomattavasti vähemmän kuin lämpiminä vuosina.

– Tämä on ollut maanviljelijöille vähän keskivertoa huonompi vuosi mutta ei mikään katastrofi. Todella poikkeuksellinen vuosi tosin, Paulaniemi tiivistää.

Viljakkalassa jopa kuukauden viive

Maatalousyrittäjä Jukka Niittyoja Viljakkalasta odottelee pääsevänsä aloittamaan ohran ja kauran puinnit. Yleensä sadonkorjuu on aloitettu elokuussa.

Elokuussa helteet lämmittivät satoa ja viljelijän mieltä, tosin heinäkuussa ne olisivat lämmittäneet enemmän.

– Poutajakso pelasti aika paljon, sillä se kerrytti viljan lämpösummaa. Kuitenkin päivittäinen lämpösumman kertyminen on elokuussa 20–30 prosenttia vähäisempää kuin heinäkuussa, koska päivä on lyhyempi.

MTK-Viljakkalan puheenjohtajana toimiva Niittyoja kertoo, että Viljakkalan alueella sato korjataan paikoin jopa neljän viikon viiveellä.

Heinäkuussa Ylöjärven Uutisten haastattelussa Niittyojaa askarrutti keväällä kylvetyn ohran kohtalo. Kevätkylvöiset viljat kärsivät kylmästä alkukesästä enemmän kuin syysviljat, ja lisäksi ohra on herkkä runsaille sateille.

– Ohra pikkuisen elpyi, mutta kasvusto on epätasainen ja peltojen notkokohdat ovat selvästi kärsineet. Sadon laatua ei tiedetä, ennen kuin vilja on laarissa, Niittyoja kertoo.

Sateeton kausi kuivasi Niittyojan mukaan peltoja kiitettävästi, joten koneellinen puinti näyttää onnistuvan hyvin. Luultavasti sadonkorjuu tulee kuitenkin olemaan normaalia hankalampaa ja viljan kuivattaminen on normaalia kalliimmpaa.

– Mitä pidemmälle syksyä mennään, sitä haastavampaa puinti on. Kun yöt ovat kylmiä, aamukaste kestää pitkälle päivään, ja kun aurinko paistaa matalalta, pelloille jää paljon varjopaikkoja.

Perunaa jo viety kauppoihin

ProAgrian mukaan viileä ja sateinen kesä lisäsi perunaruton riskiä ja hidasti perunan kehitystä. Sadoissa on kuitenkin paljon vaihtelua tilojen välillä.

Mäkkylän tilalla perunaa päästiin kylvämään ja nosto aloittamaan ajallaan. Kauppoihinkin kuormaa on jo alettu aikataulun mukaisesti vielä.

– Perunan kuori ei ole vielä ehtinyt vahvistua, joten olemme hieman varovaisia. Viemme aluksi kauppaan pieniä määriä, perunanviljelijä Heikki Mäkkylä kertoo.

Mäkkylän mukaan sateet huuhtoivat ravinteita pois pelloilta ja kylmyys hidasti kasvua. Vaikka perunoiden koko ja sadon määrä jäävät tänä vuonna selvästi tavanomaista pienemmiksi, laatu vaikuttaa hyvältä.

– Jonkin verran on kasvuhalkeamaa, kun aluksi oli kylmä ja sitten lämpimällä kelillä peruna kasvoi vauhdilla. Muuten laatu on oikein hyvä.

Jotain hyötyäkin kesän sateista on perunatilalle ollut: viljelmiä ei ole tarvinnut kastella. Hellettä peruna ei kaipaa, sillä se lopettaa kasvunsa kuumassa.

Kesän haasteista huolimatta Mäkkylä on luottavainen tämän vuoden sadon suhteen.

– Kyllä meillä perunaa riittää. Ei välttämättä juhannukseen asti mutta ainakin pitkälle kevääseen.

Maataloudella hankala vuosi

Vuosi 2015 on ollut usealle maatalousyrittäjille synkkä monella tavalla.

– Kyllä tämä vuosi on todella haasteellinen. Kasvukausi on ollut hankala, ja samaan aikaan vaikuttavat EU:n pakotteet Venäjää vastaan sekä EU:n tukipolitiikan muutos. Viljan, maidon ja lihan hinta on laskenut voimakkaasti. Kaikki tämä näkyy kyllä maatalousyrittäjän pussissa, Jukka Niittyoja sanoo.

Heinäkuussa leipävehnän keskimääräinen tuottajahinta oli Luonnonvarakeskuksen mukaan kolme prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Sianlihan tuottajahinta oli kymmenen prosenttia ja maidon hinta jopa 19 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuoden heinäkuussa.

Niittyoja mielestä tuottajalle ei makseta raaka-aineesta reilua hintaa.

– Ruuan halpuuttaminen on tehty maatalouden kustannuksella, Niittyoja toteaa.