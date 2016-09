Flamencoa ja teatteria

Maarit Stålhammar yllätti itsensä menneenä kesänä. Soppeenmäkeläisrouva nousi kangasalalaisen Ramppi-teatterin näyttämölle ja esitti siellä Anni Ahlforsia – taiteilijan nuoruuden rakastettua. Ensikertalainen harrastajanäyttelijä palaa vieläkin ilosta, joka kumpuaa hänen rohkeasta heittäytymisestään ennenkokemattomaan rutistukseen.

–Ei milloinkaan!

Maarit Stålhammar sanoo, että hänelle on käynyt vanhanaikaisesti. Keski-ikäinen nainen hykertelee arvoituksellisesti.

– Olen puhkunut monta kertaa, etten tee milloinkaan sitä tai tätä. Nyt tiedän, että vannomatta paras, hän myöntää.

– Jos joku olisi väittänyt ennen tätä kesää näkevänsä minut teatterin näyttämöllä, olisin pitänyt puhujaa jonninjoutavan lepertelijänä, Stålhammar kipristelee.

Vuoden 2016 kesä jää vuorentaustalaisen historiaan aikana, jolloin hän teki elämässään uuden aluevaltauksen. Teatterikärpänen puraisi Stålhammaria kovin ärhäkästi, joten nainen löysi itsensä kangasalalaisen harrastatelijateatterin esityksestä.

– Uskomaton kokemus, hän hokee.

Lapsena haaveilin näyttelemisestä

Maarit Stålhammar nauraa hervottomasti.

– Kaiken kukkuraksi haaveilin pienenä lapsena näyttelijän ammatista, joka oli toivetyöni, hän paljastaa.

Teatteri pälkähti Stålhammarin ajatuksiin myös vuoden 1979 keväällä, jolloin neiti kirjoitti ylioppilaaksi Kangasalan lukiossa.

– Minä ja kaksi parasta ystävääni otimme suunnaksemme Teatterikorkeakoulun pääsykokeet, Stålhammar täräyttää.

Hän muistaa, että pääsykokeessa käyminen muodostui jännittäväksi kokemukseksi.

– Meistä ei päässyt kukaan sisälle, hän hymähtää.

– Vuoden 1979 kevään jälkeen ajatukset näyttelemisestä katosivat tyystin.

– Viime aikoina olen huvittuneena muistellut teatterisattumuksiani, Stålhammar toteaa.

”Juttelin kumppanini kanssa”

– Kun Ramppi-teatteri alkoi kutsua minua, puhuin ehdotuksesta kumppanilleni. Hän kannusti minua lähtemään rohkeasti mukaan uuteen, Maarit Stålhammar kiittelee.

Uuden oven avaaja sanoo, että hän on hankkinut siviilirohkeutta aiemminkin ylittämällä itsensä.

Rohkealla heittäytymisellään Stålhammar löysi flamenconkin, josta tuli hänelle merkityksellinen harrastus vuosikymmen sitten.

– Elin silloin jonkinasteisessa kriisissä. Huomasin, että naisellisuuteni oli tipotiessään. Päätin tehdä asialle jotakin ja korjata tilanteen, hän muistaa.

Flamenco tarjosi Stålhammerille sillan naisellisuuden maailmaan.

– Kun olin ensimmäisiä kertojani tanssisalissa ja katselin vartaloani suurikokoisista peileistä, oivalsin, että siellä se nainen on.

Stålhammerille flamencossa eivät ole milloinkaan olleet tärkeintä koreat asusteet eivätkä kenkien kantojen voimakasääniset naputtelut.

– Flamenco auttoi minua tuntemaan ruumiini. Tanssi avasi mieleni syöverit. Aloin ajatella ja toimia. Aktivoiduin.

Vastakohta näyttöpäätetyölle

Flamencosta muodostui Maarit Stålhammarille rakas harrastus, joka nosti hänen jaksamisensa uudelle tasolle.

Stålhammar on toiminut koko ikänsä painopinnanvalmistuksessa, joten työ on vaatinut veronsa.

– Paikallaan nököttämistä ja ruutuun tuijottamista, hän tuhahtaa.

– Työhön uppoutuminen on jättänyt jälkensä kehooni. Hartiat ovat lukossa. Flamenco paransi yleistä hyvinvointia. Monipuoliset liikkeet saivat vartaloni notkistumaan. Veri alkoi kiertää, hän iloitsee.

Stålhammar korostaa, että tanssija käyttää koko ruumistansa flamencossa.

– On minulla kauniita vaatteitakin ja kopisevat korkokengät, hän paljastaa.

Tavallista kuntoliikuntaa

– Mielen virkeys ja ruumiin hyvinvointi ovat asioita, joita vaalin nyt aktiivisesti, Maarit Stålhammar kertoo.

Soppeenmäessä asuva ja Pirkkalassa työssä käyvä Stålhammar sanoo jaksavansa, koska hän huolehtii jokapäiväisestä hyvinvoinnistaan.

– Yritykseni tarjoaa mielekästä ja kiinnostavaa työtä. Viihdyn hommassani.

– Uusi kotini tulee olemaan rivitalossa. Luovun omakotitalosta, jotta voin käyttää voimavarani muuhun kuin talkkarin hommiin.

– Kulttuuri vetää minua voimakkaasti puoleensa. Haluan käydä taidenäyttelyissä, teattereissa ja konserteissa. Maailma on mahdollisuuksia täynnä, hän listaa.

Maarit Stålhammar on viehtynyt jälleen näyttelemisestä.

– Ramppi-teatterissa vallitsi erittäin hyvä yhteishenki. Siellä jokainen tuki toistaan. Kun esitykset loppuivat, koin kaihomieltä.

– Jos houkutteleva tarjous sattuu kohdalleni, niin varmasti lähden mukaan. Suosittelen muillekin, hän innostaa.