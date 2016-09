Koko perhe puskee nyt urheilukauppaa

Viisihenkinen Tiitisen urheilukauppiasperhe luottaa Ylöjärveen. Äiti ja isä sekä kolme lasta kantavat Kauppakeskus Elossa toimivan Intersportin vetovastuun lokakuun ensimmäisestä päivästä lähtien. He uskovat, että Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Elovainion kivijalkamyymälät tukevat toisiaan.

Tiitiset ottavat toistamiseen Kauppakeskus Elon Intersportin vetovastuun.

Viisijäseninen urheilukauppiasperhe pyörittää vastaisuudessa kahta myymälää. Kantapaikka on Lielahdessa Tampereella.

24-vuotias Susa Tiitinen ottaa Kauppakeskus Elon toimipaikan johtovastuun.

Jo pitkän aikaa Lielahden kaupan esillepanosta vastannut Sini Tiitinen, 21, luo Ylöjärven myymälän ilmeen.

Sanna ja Timo Tiitinen muuttavat vakituisiksi ylöjärveläisiksi.

Jääkiekkoa ahkerasti pelaava Tuomas Tiitinen, 16, tähtää kaupalliselle alalle. Hän aloittaa opiskelut Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa ja hankkii urheilukaupan ammattitaidon oppisopimuksella.

– Olemme sataprosenttisesti kauppiasperhe, Tiitiset sanovat yhteen ääneen.

Sanna Tiitinen vahvistaa pitkän kauppiasuransa suomaa ammattitaitoa Jyväskylän yliopistossa, jossa hän suorittaa EMBA-tutkintoa. Hän vahvistaa johtamistaitojaan.

Uusin eväin kauppakeskukseen

Sanna ja Timo Tiitinen vastasivat Intersport-myymälästä, kun Kauppakeskus Elo avasi ovensa seitsemän vuotta sitten. Sittemmin he luopuivat Ylöjärven toimipaikasta ja keskittyivät alkuperäiseen urheilukauppaansa Lielahdessa.

– Nyt otamme uuden spurtin kasvukaupunkiin, kauppiasperhe puhkuu intoa.

– Elon myymälämme toimii kauppakeskuksessa. Lielahden kauppamme on puhdasoppinen itsenäinen kivijalkamyymälä. Olemme oppineet sen, etteivät nämä kaksi toimipaikkaa voi olla samanlaisia, Sanna ja Timo Tiitinen sanovat.

Heidän mukaansa kauppakeskusympäristössä oleva kauppa kokoaa asiakkaikseen ihmisiä, jotka haluavat löytää korkeatasoisia tuotteita laajasta valikoimasta hyvän palvelun saattelemina. Myymälän viihtyisyys ja palvelun nopeus ovat arvossaan.

Tiitiset rakentavat Elovainion toimipaikasta trendikkään ostoskeitaan.

– Tiedämme kokemuksestamme, että tuotteiden esillepanolla on ratkaiseva merkitys vetovoimaan ja ostopäätöksen syntymiseen. Asiakkaiden on saatava tutustua kunnolla vaihtoehtoihin, he tarkentavat.

Kuluttajat ratkaisevat myymälöiden kohtalot

Etenkin urheilukauppa elää järeässä murroksessa koko maailmassa.

– Emme vastusta emmekä pelkää muutosta. Se on otettava kiinnostavana haasteena, Tiitiset toteavat.

– Jokaisella perinteisellä paikallisella kaupalla on loputon kilpailijoiden armeija verkossa, he lisäävät.

Tiitiset korostavat, että kuluttajat ratkaisevat sen, onko esimerkiksi Ylöjärvellä ja Lielahdessa erikoiskauppoja, jotka haluavat palvella asiakkaitaan. Lisäksi kauppa on merkittävä työllistäjä, Tiitiset muistuttavat.

– Meidän myymälämme saati muiden kaupat eivät voi pärjätä, jos niillä on vain sovituskopin tehtävä, he sanovat.

Urheilukauppiaat kertovat, että heidän on oltava sisäänostajina lujia ja aktiivisia, sillä monet tuotevalmistajat pitävät Suomea pienenä markkinana. Niiden mielenkiinto kohdistuu runsasväkisiin maihin.

Ihmiset huolehtivat hyvinvoinnistaan

– Urheilukaupalla toimialana on valoisa tulevaisuus, Sanna ja Timo Tiitinen tietävät.

Heidän mukaansa suomalaiset ovat koko ajan entistä kiinnostuneempia liikunnasta osana kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

– Meidänkin myymälämme tarjoaa laajat tuotevalikoimat suurelle yleisölle, joka haluaa kokea liikkumisen ilon, Tiitiset toteavat.

Nuoret näyttävät kyntensä

Susa Tiitinen aloittaa Elovainion Intersportin myymälävastaavana innokkain mielin.

– Pidän kovasti työskentelystä urheilukaupassa. Harrastan aktiivisesti liikuntaa. Toimin myös hiphopopettajana, hän kertoo.

Susa Tiitinen palaa halusta päästä hyödyntämään Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemiassa hankkimiaan taitoja. Hän teki koulunsa näyttötyönä tutkielman, jonka otsikko on Myyjien suorituskyvyn parantaminen valmentavan johtamisen ottein.

Ylöjärven myymälässä työskentelee viisi henkilöä myymälävastaavan lisäksi.

Sini Tiitinen on perehtynyt 33000 asukkaan Ylöjärven ikärakenteeseen. Hän aikoo rakentaa uuden myymälän siten, että jalkineet ja tekstiilit ovat pääosassa.

– Esillepanojen on puhuteltava niin naisia kuin miehiäkin sekä nuoria ja iäkkäitä ihmisiä. Myymälään astelevan on koettava ahaa-elämys ” löydän täältä tarvitsemani”.

– Laitamme kaiken osaamisemme likoon, Sini Tiitinen lupaa.