Katse vankasti tulevaisuuteen

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana heinäkuun alusta alkaen toiminut eversti Vesa Nissinen haluaa tuoda äärimmäisen vankan johtamisosaamisensa laitoksen käyttöön. Hänen mukaansa tutkimuslaitoksen tärkein tehtävä on uuden kehittämisessä ja tulevaisuuden näkymien kartoittamisessa.

Puolustusvoimien tutkimuslaitos on monitieteinen organisaatio, joka tuottaa tietoa erityisesti puolustusta koskevan päätöksenteon tueksi. Dosentti ja kasvatustieteiden tohtori Vesa Nissisen mukaan tutkimuslaitos on puolustusvoimien aivot.

– Laitoksen päätehtävä on tuoda ennakoitua ja tutkittua tietoa puolustusvoimien käyttöön. Laitoksen on mietittävä, mitä puolustusvoimat tarvitsee. Tehtävämme on viestiä puolustusvoimien johdon kanssa siitä, mitä tulevaisuudessa näkyy, Nissinen selvittää.

Kolmen tahon isäntä

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa on viisi pitkälle erikoistunutta tutkivaa osastoa. Näistä Ylöjärven Lakialassa toimivat räjähde­ ja suojelutekniikkaosasto sekä asetekniikkaosasto. Lisäksi Lakialassa työskentelee iso osa tutkimuslaitoksen esikunnasta.

Laitoksen doktriiniosasto ja informaatiotekniikkaosasto toimivat Riihimäellä. Toimintakykyosasto on puolestaan Tuusulassa. Vesa Nissisellä on työpiste jokaisella tutkimuslaitoksen toimipaikkakunnalla. Lakialassa hän käy käytännössä viikoittain.

Nissinen myöntää, ettei hänen aikansa riitä kaikkien mahdollisten tehtävien hoitamiseen.

– Johtajan on itse mietittävä, minkä painopisteen kautta hän saa työstään eniten vaikuttavuutta. Täytyy pohtia, onko keskityttävä laitoksen sisäisiin asioihin vai onko hoidettava asiakassuhteita ja resursseja ulkokehällä, Nissinen linjaa.

Hän sanoo uskovansa valvontaa vaativan kontrollijohtamisen sijaan luottamusjohtamiseen.

– Luotan lähtökohtaisesti ihmisiin ja heidän osaamiseensa, Nissinen toteaa.

Hänen mukaansa tutkimuslaitoksen johtamisen painopiste on pidettävä ehdottomasti uuden kehittämisessä ja tulevaisuudessa.

– Katse pitää olla vankasti eteenpäin. Tässä asiassa etenkin johtoryhmätyöskentely on tärkeää.

Paljon salaista tietoa

Vesa Nissinen korostaa, että tutkimustyö on puolustusvoimille äärimmäisen arvokasta. Kaikki eivät välttämättä edes tiedosta tutkimuslaitoksen työn tärkeyttä.

– Me emme voi edes puolustusvoimien sisällä jakaa kaikkia onnistumisia, koska merkittävä osa tutkimustiedosta on salaista. On olemassa dataa siitä, että laitoksen työn ansiosta on säästetty suuria summia rahaa.

Puolustusvoimien tutkimuslaitos tekee yhteistyötä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, yliopistojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Silti tutkimuslaitoksen tuottamaa tutkimustietoa ei voida merkittävästi käyttää muualla kuin puolustusvoimissa.

– Suuri osa tutkimustiedosta on salaista. Toki mielellämme jaamme sellaista tietoa, jota voimme jakaa, Nissinen toteaa.

Hän vakuuttaa, että tutkimuslaitoksesta tulee aika-ajoin täysin uusia innovaatioita.

– Puolustusvoimissa kannustetaan innovaatiotyöhön palkkiokäytännöllä, ja toki tutkijan työhön kuuluu lähtökohtaisestikin uusien asioiden kehittäminen. Tutkimuslaitoksessa syntyy siis aika-ajoin ihan keksintötason ideoita.

Työtä on jatkossakin

Lakialassa toimivien tutkimusosastojen tulevaisuus on ollut aika-ajoin mietinnän alla. Nissinen kuitenkin sanoo, ettei näköpiirissä ole isoja muutoksia.

– Puolustusvoimauudistuksessa tehtiin isoja muutoksia. Sitä prosessia pitää vähän aikaa katsoa ja kehittää, jotta kaikki teho saadaan esiin. Koko tutkimuslaitos on nykyisessä kokoonpanossaan nuori ja sillä on edessään valoisa tulevaisuus.

Lakialan kaksi tutkimusosastoa omaavat pitkän ja tuloksekkaan historian teknisen tutkimuksen alalla. Osaaminen valituilla erityisalueilla on kiistatonta ja kansainvälisestikin tunnustettua. Yhteistyötä ja verkottumista kehitetään yhä.

– Monet tutkimustehtävät menevät lähtökohtaisesti tarkoituksella osastojen välillä päällekkäin. Teemme laajaa ja poikkitieteellistä tutkimusta. Osastot ovat vain hallinnollisia yksiköitä, eikä tutkimuksessa ole rajoja, Nissinen sanoo.