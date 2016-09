Hallintosääntö, Vironvuoret ja Poikeluksen päiväkoti puhuttivat

– Surettaa ja suututtaa. Takki on nyt tyhjä, poikeluslainen Mirkka Asp kuvaili tuntojaan maanantaina alkuillasta.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto oli hetkeä aiemmin päättänyt hyväksyä Aspin kotikylän päiväkodin sulkemisen. Paljon vastustusta aiheuttanut suunnitelma siunattiin talousarviokokouksessa pitkällisen keskustelun jälkeen.

Päätös päiväkodin kohtalosta nousi lopulta kokouksen pääpuheenaiheeksi. Vaikka valtuusto päätti samassa yhteydessä koko tulevan vuoden talousarviosta, pienen kylän huoli varasti show’n pitkäksi aikaa.

Paikan päälle saapunut poikeluslaisten nelihenkinen delegaatio sai kuulla värikkäitä kommentteja sekä päiväkodin puolesta että sitä vastaan.

– Tämä päätös ei ole helppo, mutta se on järkevää tehdä, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto perusteli lakkauttamisesitystään.

– Poikeluksen päiväkoti on pieni, eikä sen lähialueen lasten määrä ole arvioiden mukaan nousemassa. Yksikkö on erittäin haavoittuva esimerkiksi työvoiman riittävyyden suhteen, hän jatkoi.

Sorvannon mukaan lakkautuksesta tulee kaupungille jonkin verran säästöjä. Ne eivät kuitenkaan näy viivan alla heti, vaan vasta lähitulevaisuudessa.

– Sulkemisen myötä Poikeluksen päiväkodin työvoimaa voidaan siirtää muihin päiväkoteihin, joissa sitä tarvitaan. Näin voimme jättää uusia virkoja luomatta, kaupunginjohtaja sanoi.

Lakkautusta puolsivat lähes kaikki kokoomuksen, SDP:n ja vasemmistoliiton valtuutetut. Keskustan Minna Sarvijärven esitys päiväkodin toiminnan jatkamisesta sai kuitenkin runsaasti kannatusta yli puoluerajojen.

– Täällä kantakaupungin ruuhkassa ei taideta ymmärtää, millainen isku päiväkodin menetys pienelle kylälle on. Emme me syrjässä asuvat halua kylille uimahalleja, mutta tällaisia peruspalveluita ei saisi viedä, Teuvo Hakanen (kesk.) kommentoi.

Äänestyksessä Sarvijärven kannattajat jäivät kuitenkin niukasti alakynteen. Poikeluksen päiväkodin tarina sai sinetin lukemin 27–24.

Päiväkodin ovet suljetaan lopullisesti ensi vuoden kesäkuussa. Rakennuksessa nyt hoidettavat noin 15 lasta sijoitetaan muihin Ylöjärven päiväkoteihin.

– Jos lasten vanhemmilla on työmatkaa Tampereen suuntaan, he saavat jonon ohi -oikeuden valita haluamansa päivähoitopaikka Ylöjärveltä, sivistysjohtaja Matti Hursti lupasi.

Nuorisotila jatkaa, veroprosentti myös

Päiväkotipäätöstä lukuun ottamatta Ylöjärven kaupunginvaltuutetut olivat maanantaina sopuisalla tuulella. Ensi vuoden talousarvioon esitetyistä suurista investoinneista ja säästökohteista ei syntynyt juurikaan äänestyksiä.

Poikkeuksen sääntöön teki nuorisotila Zopperon lakkautussuunnitelma, joka päätettiin äänestyksen jälkeen hylätä. Lakkauttamista vastustanut Rauno Kesseli (vas.) ei hyväksynyt rahallisten säästöjen hakemista nuorten syrjäytymistä ehkäisevästä työstä.

Kesselin kanssa samaa mieltä oli lopulta peräti 31 valtuutettua. Lakkauttamista puoltamaan jäi lopulta vain 18 edustajaa.

Yleensä paljon kiistoja aiheuttaneet veroprosentit saatiin tällä kertaa siunattua ilman äänestyksiä. Kunnallisvero ja kaikki kiinteistöverot pysyvät ensi vuonna samalla tasolla kuin nytkin.

Viimeksi veroprosentteihin kajottiin vuonna 2013. Tuolloin kunnallisvero kohosi 0,75 prosenttiyksikköä.

– Nykyisten prosenttien pitäminen on ainoa oikea ratkaisu. Ei tämä yhteiskunta jatkuvilla veronkorotuksilla parane, Mika Kotiranta (kok.) totesi.

Uusi MAPSTO hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto teki maanantaina kolme ponsiesitystä, jotka etenevät jatkovalmisteluun. Ponnet koskivat Elovainion terveyskioskin palauttamista sen alkuperäiseen toimintamalliin, yksityisteiden määrärahojen lisäämisen harkitsemista ja kiertoliittymän valmistelua Asuntilantien ja Kuruntien risteykseen.

Myös Ylöjärven uusi maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma, MAPSTO, kirvoitti valtuutettujen kielenkantoja illan mittaan. Vuosien 2016–2020 kaupunkikehitystä suuntaava asiakirja hyväksyttiin lopulta vähäisin muutoksin.

Ylöjärven Uutiset esittelee tuoretta MAPSTOa tarkemmin ensi viikon numerossaan.