Ylöjärvelle yhteisiä marja- pensaita ja hedelmäpuita

Ylöjärvestä puhutaan puutarhakaupunkina. Jos Ylöjärvi on sitä, niin miksi kaupungissa ei ole missään viinimarjapensaita, omenapuita tai muitakaan puutarhaan liittyviä asioita, joista kaupunkilaiset saisivat vapaasti ottaa luonnonantimia vaikkapa pakkaseen?

Kaikilla ei ole omaa tonttia eikä mahdollisuuttakaan sellaiseen, joten mielestäni olisi hienoa kaupungilta veronmaksajiaan kohtaan pitää vaikka edes muutamaa puskaa tai puuta, joiden syyssadosta saisi vapaasti nauttia.

Kaupunki joka tapauksessa joutuu hoitamaan puutarhojaan, joten samalla vaivalla kaupunkilaisille voisi tuottaa iloa.

Esimerkiksi kirjasto Leijan takana on tyhjä suuri nurmikenttä, ja muuallakin on vastaavia kenttäpaikkoja, kuten Räikän rannassa.

Tilaa siis tällaiselle kyllä olisi.

TIMO KYTÖ