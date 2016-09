Paras eläkevakuutus

Pontimena tekstilleni toimivat keskustelut erään sydänystävän kanssa. Etumerkki on viestissäni kieltämättä aika mollivoittoinen. Tarkoitus on herätellä ihmisiä, mikäli yhtään mahdollista, edes vähän pohtimaan sanojensa vaikutusta lähimmäiseensä. Surullisinta asiassa on se, että nettiuutisista kertyy helposti kiusaamiseen liittyvää tausta-aineistoa niin, että hetkessä yhden käden sormet eivät riitä.

Tämän pitäisi kuulua yleissivistykseen, mutta kun ei. Lyhyesti sanottuna: Älä oleta ääneen kerrotuista toisen ihmisen raha-asioista yhtään mitään. Neuvominen on ihmisellä varmaan alitajuntaan rakennettu. Silti jokaisen oma kalenteri on nimenomaan hänen omansa. Vaatii hyvää tilannetajua, että erottaa hyvän kannustamisen huonosta neuvomisesta.

Läheisesti neuvomiseen liittyy valittaminen. Toistuva valittaminen saa sisimmän raivon partaalle. Mahdollisesti erittäin herkät lähimmäiset harvemmin osaavat puolustaa itseään tehokkaasti. Pidemmän päälle asiat siis vain kärjistyvät.

Valittamista pahempaa on jatkuva vähättely. Ihmiset osaavat hyvin erilaisia asioita. Sinulle joku asia voi olla todella helppoa, mutta ei välttämättä läheisellesi. Kannattaa siis konkreettisesti auttaa toista alkuun sen jatkuvan mollaamisen sijaan. Röntgensäteiden tyyppinen läpivalaisu tuijotuksen voimalla ei myöskään saa mitään hyvää aikaan.

Urheilu saa aikaan paljon negatiivista. Löytyy jopa urheilija, joka jätti olympialaiset väliin kiusaamisen takia.

Sitten löytyy vanhojen meriittien perusteella hyviä neuvoja tähän päivään. Kuulostaa joskus poliittiselta ulostulolta. Mertarantaa siteeraten: on pöyristyttävää, että urheilija saa henkilöön eikä suoritukseen liittyviä viestejä.

Itse väitän sosiaalista mediaa kaiken pahan aluksi. Ennen vanhaan tappelun jälkiseuraamus saattoi olla mantereen vaihto! Nykyään voi nopeasti kommentoida ihan mitä vaan. Kuvaavaa on seuraava sitaatti mainostelevision internetsivuilta: ”En ymmärrä, miten voivat sanoa sellaisia asioita ja olla niin ilkeitä ihmiselle, jota eivät edes tunne, bloggari ihmettelee kyyneleet silmissään.”

Uskottava se kaiketi on, kun kerran uutisissa lukee. Suomesta löytyy jopa pin-up-malleja välittänyt toimisto, jonka omistaja päätyi lopettamiseen. Syynä tietysti se kiusaaminen.

Koetan lopettaa positiivisemmin. Mikäli lukijoilla oli viikko sitten kiirettä, kannattaa kaivaa esille vanha lehti ja lukea vuorineuvos Paavo V. Suomisen haastattelu. Elämänohjeiden osalta voi havaita tiettyä yhtäläisyyttä. Joskus näkee vaatimuslistan 200:n yleissivistyksen kannalta pakollisen kirjan lukemisesta. Suominen on tässä suhteessa viisas, kun typistää listan kahteen kirjaan. Lähimmäinen on aina tunteva ja kokeva ihminen.

