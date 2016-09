Leikkisimmekö?

Aronrannan tulevaisuus huolestuttaa vihreiden kunnallispoliitikkoja Minna Sorsaa ja Jussi Kytömäkeä.

– Kirkonseudun täydennysrakentaminen eli keskustan tiivistäminen uhkaa ylöjärveläisten aktiivisessa käytössä olevaa yhteisrantaa, vihreät päättäjät pelkäävät.

Sorsa ja Kytömäki linjaavat, että ylöjärveläinen vihreä politiikka kumpuaa kaupunkilaisten lähiympäristöön liittyvistä asioista.

Ylöjärven Vihreät ry:tä ja vihreiden valtuustoryhmää luotsaava Jussi Kytömäki sekä valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Minna Sorsa eivät pane pahakseen, vaikka heidän toimintaansa paneteltaisiinkin pienten asioiden kimpussa näpertelyksi.

Kytömäki ja Sorsa iloitsevat vihreiden vahvasta eteenpäinmenosta Ylöjärvellä kahden viime vuosikymmenen aikana.

– Yhdistyksemme täyttää syksyllä 20 vuotta. Meillä on aihetta juhlaan, he toteavat.

Vihreät ovat nostaneet kannatustaan kuntavaalista toiseen Ylöjärvellä. Parivaljakko uskoo saavansa vuoden 2017 kuntavaaleissa muhkeamman äänisaldon kuin vuoden 2012 vaaleissa.

– Vihreällä liikkeellä on Ylöjärvellä erittäin hedelmällinen kasvumaaperä, Kytömäki ja Sorsa riemuitsevat.

Vihreät poliitikot sanovat, että heidän toimintansa kumpuaa aina kaupunkilaisten arjen asioista.

– Ihmisten elinympäristöön liittyvät seikat ovat tärkeitä. Olemmekin vuosien saatossa nostaneet esille monta uhkaa ja ongelmaa. Useat asiat ovat saaneet onnellisen lopun, Kytömäki ja Sorsa iloitsevat.

Heidän mielestään kipupisteitä esiin tuovat henkilöt leimataan Ylöjärvellä liian kepeillä perusteilla häiriköiksi ja kehityksen jarruttajiksi.

– Kaupunkilaisethan ovat äänestäneet päättäjänsä siinä käsityksessä, että vastuunkantajat tarttuvat epäkohtiin ja korjaavat epäkohtia, vihreät poliitikot muistuttavat.

Onnistumiset kannustavat

Minna Sorsa ja Jussi Kytömäki sanovat, etteivät he ole yhden asian ihmisiä.

Arkitodellisuus nostaa päivänvaloon asioita, jotka hallitsevat oman aikansa julkista keskustelua.

Kaksikko ounastelee, että lähitulevaisuudessa ylöjärveläiset joutuvat taittamaan peistä Aronrannan tulevaisuudesta.

Kytömäen ja Sorsan mielestä kaupungin sydämessä sijaitseva yhteisranta on säilytettävä kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä vapaa-ajanviettopaikkana.

– Uhkana on, että keskustan tiivistämisrakennuksessa jo pitkän aikaa kaupunkilaisia palvellut uimaranta päätyy kerrostaloalueeksi, he huomauttavat.

Vihreät päättäjät muistuttavat, että Ylöjärveltä on meinattu hävittää lukuisia merkityksellisiä luontokohteita.

– Barrikadille on pitänyt nousta esimerkiksi Laadun alueen metsän ja paikkakunnan suuren ylpeydenaiheen, harjualueen, puolesta, he toteavat.

Höntsäilylle paikkoja

– Kaupunkilaisille on varattava eri puolille paikkakuntaa paikkoja, joissa ihmiset voivat itse kehitellä tekemisiään, Kytömäki ja Sorsa vaativat.

Heidän mielestään kaupunkisuunnittelu lähtee liian voimakkaasti siitä, että esimerkiksi puistot on suunniteltava ja rakennettava tiettyjä toimintoja varten.

Kytömäki puhuu höntsäilystä.

– Tarkoitan höntsäilyllä sitä, että ihmiset voivat mennä johonkin ja tehdä siellä haluamiaan asioita, hän tarkentaa.

– Myös lapsille on varattava luontokohteita, joissa he saavat toteuttaa itseään, Sorsa lisää.

Avoimuutta on lisättävä

Vihreät kuntapäättäjät suomivat Ylöjärven kaupungin tiedottamiskulttuurin heikkoutta.

Pitkän linjan paikallispoliitikot ovat vain voineet seurata sivusta, miten tiedottaminen on käynyt yhä surkeammaksi.

– Odotuksemme uuden kaupunginjohtajan suhteen ovat korkealla. Mielestämme kaupungin tiedottamisen on oltava läpinäkyvää ja avointa. Lisäksi on tärkeää, että kaikki päättäjät saavat tiedot, Kytömäki ja Sorsa painottavat.

Tietotekniikkaan uppoutunut Kytömäki kummastelee sitä, ettei kaupunki ole halunnut hyödyntää olemassa olevia mahdollisuuksia.

– Meidän aikanamme on suorastaan surullista, että luottamushenkilöt joutuvat kuluttamaan virkamiesten aikaa, kun haluttuihin kysymyksiin ei löydy kätevästi arkistoista ja asiakirjapankeista vastauksia, Kytömäki kritisoi.

Miestä kismittää myös toimintatapa, jossa virkamiehet ovat jakaneet tietoa vain itse valitsemilleen päättäjille.

Turvallisuudesta on huolehdittava

Jussi Kytömäki ja Minna Sorsa teroittavat, että kaupungin on tehtävä kaikkensa asukkaidensa turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi.

– Jokainen kuntapäättäjä tietää, että kaupungin rahat ovat tiukalla. Turvallisuuteen liittyvät seikat on vain arvostettava kärkihankkeiksi, kaksikko linjaa.

Kytömäki ja Sorsa kiirehtivät muun muassa kevyen liikenteen väylien rakentamista koululaisten liikkumisen turvaamiseksi Mannissa, Mutalassa sekä Siivikkalassa.

Halutaanko pienet puolueet pois?

Nykyinen kaupunginvaltuusto päättää, montako paikkaa vuonna 2017 valittavassa uudessa valtuustossa on.

Jussi Kytömäki ja Minna Sorsa eivät katso hyvällä ehdotuksia, joiden mukaan valtuustossa olisi nykyistä 51:tä paikkaa vähemmän paikkoja.

– Jos valtuuston kokoa pienennetään, menettäjiä ovat suurella todennäköisyydellä pienet puolueet, he muistuttavat.

– Mielestämme on tärkeää, että poliittinen skaala on laaja, ja että suoraan kuuluu mahdollisimman paljon erilaisia näkökantoja edustavia päättäjiä, vihreä kaksikko lisää.

Kytömäki ja Sorsa kannattavat valtuutettujen nykyistä runsaampaa istuttamista lautakuntiin. Heidän mielestään eri lautakuntien jäsenistä runsas puolet voisi olla valtuutettuja.

– Kun valtuutettu on lautakunnissa, hän on aktiivisesti mukana valmistelussa ja aidosti vaikuttamassa valtuustoon saapuvaan päätösehdotukseen, he sanovat.

Kytömäki ja Sorsa haluaisivat uudistaa myös eri luottamushenkilöpaikkojen jaon perusteita.

– Kannatamme kristillisdemokraattien ehdottamaa pisteytysmallia, jossa jokainen luottamustehtäväpaikka arvotetaan. Nykyinen luottamushenkilöpostien jakaminen tapahtuu tylysti suurien puolueiden saneluehdoilla, he muistuttavat.

– Luottamushenkilöpaikkojen pisteytys toisi paikkojen jakamiseen aidon demokratian. Jakamisessa toteutuisi koko vaalituloksen mukainen tahto, Kytömäki ja Sorsa sanovat.

Joensivulle kiitoksia

Nykyinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leena Joensivu (sd.) kerää kiitoksia vihreiltä päättäjiltä.

– Joensivu on tuonut valtuustotyöskentelyyn uusia toimintatapoja. Hän kutsuu koolle muun muassa erilaisia työpajoja, Jussi Kytömäki ja Minna Sorsa kehuvat.

Vihreiden mielestä vastuunkantajien mielipiteiden kuunteleminen ja niiden sovittaminen loppuratkaisuun takaa kaupunkilaisten kannalta kestävän lopputuloksen.

Kytömäki ja Sorsa nostavat malliesimerkiksi laajasta ja tasokkaasta valmistelusta taannoisen MAPSTO-asiakirjan, eli maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman.

– Päivän selväähän on, että Ylöjärvi kehittyy ja kasvaa tulevaisuudessakin. Eteenpäin menemisen on oltava hallittua, Minna Sorsa ja Jussi Kytömäki painottavat.