Leikin puolesta

Liikemiehet eivät pelkää itsensä nolaamista. Leikki ruokkii luovuutta.

Moka ei ehkä ihan joka kerta ole lahja, mutta mokaamisen pelko ainakin on turhaa.

Mokaamisen pelon jättää narikkaan Liikemiehet eli muusikkoryhmä, jonka koreografi Hanna Brotherus on patistanut liikkumaan ja soittamaan samanaikaisesti. Itsensä likoon panevat viulisti Esko Järvelä, saksofonisti Jukka Perko, beatboxaaja Felix Zenger ja huuliharpisti Jouko Kyhälä.

Liikemiesten show on Tuokio-klubin tuorein esitys. Tuokio-klubi toteuttaa konserttikiertueita ja puhetilaisuuksia, joilla on sanoma. Nyt sanoma on pro leikki.

– Meitä on koolla ryhmä kokeilunhaluisia muusikoita. Olemme musiikin osalta avoimia joka suuntaan, joten nyt päätimme olla avoimia myös liikkeelle, Esko Järvelä hymyilee.

Esityksessä nähdään ainakin body percussion -tyyppisiä kohtauksia, joissa rytmisoittimina käytetään vain ihmiskehoja. Lisäksi kokeillaan ainakin, miten onnistuu viulun soittaminen, kun soittaja raahautuu selällään pitkin lattiaa.

Ryhmä on hitsautunut yhteen, kun jokainen on joutunut – tai siis saanut – tehdä mitä kummallisimpia juttuja. Kun leikitään, jää särkyy nopeasti. Leikki onkin Liikemiesten avainsana.

– Minulla on kolme lasta, ja olen usein miettinyt, miten asiat linkittyvät toisiinsa lasten maailmassa. Lasten ajatusmaailma on mutkaton ja suorasukainen. Nyt olen pyrkinyt käyttämään samaa ajatusmallia: jos pitää improvisoida jokin liike, teen miettimättä sen, mikä sillä hetkellä tuntuu hyvältä, Esko Järvelä sanoo.