Extremejuoksu keräsi osallistujia laidasta laitaan

Viime lauantaina Ylöjärvellä järjestetty Finland X Run keräsi mukavan joukon osallistujia. Paikalla oli nelisensataa kilpailijaa.

Aron rantaan pakkautui väkeä jo aamupäivästä odottamaan juoksutapahtuman alkua, joka koitti kahdelta iltapäivällä.

Joukossa oli tavallisiin lenkkivermeisiin pukeutuneita kuntoilijoita, mutta saattoipa kentällä törmätä erikoisempiinkin asuihin. Kuuden kilometrin hupimatkalle osallistuneet kisailijat olivat sonnustautuneet muun muassa eläinasuihin, pyjamiin ja ajankohtaisesti Pokémon-teeman mukaisesti.

Matkoille saattoi osallistua yksin tai joukkueena. Yksin kilpailemaan lähti 151 lenkkeilijää. Lisäksi mukana oli 59 joukkuetta, joissa jokaisessa oli kilpailijoita kahdesta kuuteen.

Yksi hupimatkalle lähteneistä joukkueista oli ylöjärveläistaustainen Team Tequila sunrise. Joukkueeseen kuuluneet Jaana, Jussi ja Satu ottivat lystin löysin rantein. Osallistumiseen innosti joukkuehenki.

– Olemme seikkailun- ja kokeilunhaluisia, Jussi valotti.

Vielä ennen itse kilpailun alkamista kolmikolla oli hymy herkässä. Kilpailua varten joukkue oli keskittynyt mentaalivalmennukseen.

– Olemme kuntourheilleet kovasti. Ainakin kerran vuoden aikana, Satu kertoi ja lisäsi:

– Henkinen valmennus jää aina tosi vähälle. Ihan olympiatasolla siitä puhutaan, joten me painotimme valmistautumisen siihen.

Joukkueen tavoitteena oli voittaa pukeutumiskilpailu. Asun kriteereinä kolmikolla oli, ettei pukeutuminen saa haitata suoritusta. Toinen syy meksikolaistyyliseen pukeutumiseen oli tykästyminen kyseiseen maahan.

– Voimme ottaa pienet siestat matkan varrella, Satu pohti.

Monenlaisia kilpailijoita

Tapahtuma keräsi yhteen ilahduttavan paljon erilaisia osallistujia. Hupimatka houkutti kaveriporukoita viettämään hauskaa iltapäivää yhdessä. Hupimatka olikin suosituin reitti, sillä sille osallistui 47 joukkuetta ja 46 yksin lenkkeillyttä.

Pidemmät matkat taas houkuttelivat kuntoilijoita puoleensa. Ikähaitarikin oli kiitettävän laaja, sillä vanhimmat osallistujat olivat kuusikymppisiä.

Tampereelta lenkille oli lähtenyt Ideaparkin joukkuetta edustaneet Olli Gestranius ja Jarkko Sipiläinen. Joukkue oli kokenut miestappioita, mutta kaksikko ei antanut sen haitata.

Kaverukset suuntasivat 11 kilometrin lenkille.

– Olemme olleet aiemmin Tough Vikingissa Helsingissä, joten extremejuoksusta on jo jotain kokemusta, Gestranius kertoi.

– Tämä on hauskaa, sen vuoksi tuli lähdettyä uudelleenkin, Sipiläinen sanoi.

Valmistautuminen kaksikolla oli jäänyt vähäiseksi, mutta miehet eivät antaneet sen haitata.

– Ainoa huoli on, että tulee liian kylmä. Täytyy toivoa, että aurinko vähän pilkistäisi matkan varrella pilvien takaa, Gestranius mietti.

Jatkoa luvassa?

Tapahtuman puuhamiehenä toiminut Marko Tapio oli tyytyväinen osallistujamäärään.

– Enemmänkin toki olisi mahtunut, kun täällä on isot alueet, joissa toimimme. Pääasia on kuitenkin, että kaikilla on hyvä meininki.

Tapahtuman järjestämisessä oli kova homma. Suuri tapahtuma vaati monta yhteistyökumppania. Lisäksi palkinnoiksi oli hankittu esimerkiksi lahjakortteja ja suklaata perinteisten palkintojen lisäksi. Suuresta urakasta huolimatta järjestelyn aikana ei sattunut yllätyksiä.

– Tämä on upea paikka, ja puitteet ovat kohdallaan. Tänne pystyy kokoilemaan kaikennäköistä, Tapio kertoi.

Extremejuoksusta saatetaan saada vuosittainen tapahtuma Ylöjärvelle.

– Uskoisin, että tämä tapahtuma antaisi mahdollisuuden jatkaa. Tämän päivän perusteella näyttää hyvältä, Tapio pohti.