Tiitiset palaavat Elon Intersportiin

Ylöjärveläinen urheilukauppa saa uutta tuulta siipien alle heti lokakuun alussa, kun yrittäjäpariskunta Sanna ja Timo Tiitinen palaavat muutaman vuoden taon jälkeen Kauppakeskus Elossa olevan Intersportin ohjaksiin. Koko viisijäseninen Tiitisen perhe on heittäytynyt urheilukauppaan. 22-vuotias Susa Tiitinen ottaa ylöjärveläismyymälän vetovastuun.

Urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneet ylöjärveläiset ovat ennättäneet olla huolissaan siitä, että paikkakunta menettää urheilukauppansa.

Erikoiskaupan pärjäämiseen vaikuttaa kaksi tärkeää asiaa.

Millainen myymälän tarjonta on, ja miten siellä palvellaan asiakkaita?

Käyttävätkö alueen ihmiset paikallista palvelua vai turvautuvatko he naapurikaupungissa oleviin palveluihin tai jopa globaalisti toimiviin verkkokauppoihin?

Sanna ja Timo Tiitinen ovat paiskineet erikoiskauppaa vuosikaudet, joten heillä on vankka kokemus urheilukaupasta. Heille yrittäminen on sydämenasia. Pariskunta on satsannut henkilökuntansa kouluttamiseen ja myymälöidensä viihtyisyyteen. Tiitiset ovat olleet aina ajanhermolla, sillä he ovat halunneet olla alansa edelläkävijöitä.

Tiitiset avaavat Ylöjärven toimipaikkansa suurin odotuksin. Susa Tiitinen on paiskinut ahkerasti hommia Lielahden myymälässä, jotta hänen ammattitaitonsa riittää Kauppakeskus Elon myymälän luotsaamiseen. Hän on opiskellut tunnollisesti Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemiassa. Naisen asenne on kohdallaan, joten hän palaa halusta saavuttaa todellisia tuloksia.

Sini Tiitinen, 21, on duunannut onnistuneesti Lielahden myymälän. Hän iloitsee siitä, että kansainvälisessä ketjussa sallitaan omien ideoiden toteuttaminen. Sini Tiitinen on tehnyt jo monta huippukeksintöä esillepanojen suhteen. Asiakkaat ovat antaneet myönteistä palautetta, kun he ovat löytäneet helposti heitä kiinnostavia tuotteita.

Myymälän ilmeellä on huomattavan iso merkitys asiakasviihtyisyyden syntymiseen. Sini Tiitisellä onkin jo valmiina ideat, jotka hän on miettinyt Kauppakeskus Elon myymälän vetonauloiksi.

Sanna ja Timo Tiitisen nuorin lapsi eli 16-vuotias Tuomas on tehnyt tulevaisuuttaan koskevan tärkeän ratkaisun. Tuomas on aloittanut opiskelunsa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa, ja hän kartuttaa opiskelunsa ohessa oppisopimuksella myyjän tiedot ja taidot. Ilveksen riveissä jääkiekkoa pelaava nuori vesa uskoo, että lajin tuntemus kantaa häntä pitkälle arjen myyntityössä.

Suomen hallitus puhuu yrittämisen ja uusien työpaikkojen luomisen puolesta. Koko Tiitisen perhe kantaa kiitettävästi kortensa yhteiseen kekoon. He ovat satsanneet Ylöjärven toimipaikkansa.

Nyt on ylöjärveläisten vuoro näyttää voimansa ja mahdollistaa urheilukaupan pärjääminen kasvukaupungissa.

Tiitiset ovat myös muuttamassa asumaan Ylöjärvelle. Heistä tulee puutarhakaupunkilaisia.