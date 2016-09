Haja-asutusalueilla kustannusten nousu herättää närää

Työpäällikkö Mirko Harjula ei kannata yksityistiekuntien ehdotusta, jonka mukaan Ylöjärven kaupungin pitäisi odottaa tiekuntien vastauksia katuvalaistusverkkojen hallinta-asiaan ensi vuoteen saakka.

Harjula huomauttaa, että jo kaksi kolmasosaa yksityistiekunnista, joiden teiden varsilla on kaupungin ylläpitämä katuvalaistusverkko, on ilmoittanut myönteisen ratkaisunsa valaistuksen siirtämisestä omistukseensa.

– Tiekunnat voivat pitää ylimääräisen kokouksen valaistusasiasta, hän korostaa.

Mirko Harjula ihmettelee soppaa, joka on syntynyt kaupungin katuvalaistusverkkojen hallintamuutoksesta yksityisteiden osalta.

– Tampereen kaupunki on toteuttanut vastaavan muutoksen, työpäällikkö korostaa.

Harjula muistuttaa, että Ylöjärven kaupungilla on yksiselitteiset päätökset, joiden mukaan tekninen osasto on vienyt yksityisteiden katuvalaistusverkkojen hallintaratkaisua eteenpäin.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto poisti viime vuoden marraskuussa yksityisteiden valaistusrahat, kun valtuusto hyväksyi tämän vuoden talousarviota.

Kaupunginvaltuuston valaistusrahapäätös on synnyttänyt kunnallisvalituksen, joka on edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Mirko Harjulan mukaan kunnallisvalitus ei estä valaistusverkon omistuksellista tai fyysistä siirtoa kaupungilta pois.

Kaupunginhallitus päätti viime huhtikuussa, että kaupunki luovuttaa korvauksetta nykyiset yksityisteiden valaistusverkot sähköliittymineen tiekunnille, joiden teiden varsilla katuvalaistusverkkoja on. Luovutuksen ehtona on, että myös vastuut valaistusverkon kunnossapidostaja hoidosta siirtyvät kaikkine kustannuksineen yksityistieosuuskunnille.

– Kaupunki luovuttaa yksityisteiden varsilla olevien katuvalaistuskeskusten tievalaistukset tiekunnille katuvalaistuskeskuskohtaisina kokonaisuuksina eli ei esimerkiksi tiekohtaisesti verkkoa pilkkoen. Jos saman katuvalaistuskeskuksen piirissä on useita tiekuntia, jotka haluavat valaistuksen yksityisteilleen, on tiekuntien sovittava keskenään valaistusverkon hallinnoinnista ja muista kysymyksistä, Harjula kertoo.

Työpäällikön mukaan lähtökohtana on, että kaupunki siirtää katuvalaistuskeskuksen sille tiekunnalle, jonka alueella katuvalaistuskeskus sijaitsee.

Mirko Harjula kertoo, että jo kaksi kolmasosaa yksityistiekunnista, joita valaistusasia koskee, on tehnyt myönteisen päätöksen katuvalaistusverkon vastaanottamisesta.

– Yksityistiekunnat, jotka eivät ole vielä muodostaneet kantaansa katuvalaistusverkkokysymykseen, voivat pitää ylimääräisen vuosikokouksen ja hioa siellä ratkaisunsa kaupungin ehdotukseen, työpäällikkö sanoo.

Mirko Harjulan mukaan kaupunki pitää kiinni katuvalaistuskeskusten liittymien irtisanomisen ajankohdasta, joka on 15. marraskuuta.

– Suosittelen nyt lopuillekin tiekunnille, että ne ottaisivat katuvalaistusverkon vastaan. Jos tiekunnalla ei ole heti mahdollisuutta laittaa valoja päälle, se voi kuitenkin vaivattomasti kytkeä valot myöhemmin. Marraskuun puoleenväliin saakka valojen luovutus voidaan tehdä teknisenä siirtona, Harjula painottaa.

– Jos katuvalaistuskeskuksen sopimus irtisanotaan, on uuden liittymäsopimuksen tekeminen hyvin kallista, hän lisää.

Valot säilyvät yleisillä teillä

Muutamat ylöjärveläiset ovat ennättäneet huolestua tiedoista, joiden mukaan kaupungin ylläpitämät katuvalaistusverkot olisivat pimenemässä myös muutamilla yleisillä teillä.

Käsitys on syntynyt siitä, että Ylöjärven kaupungin talousarviossa yksityisteiden ja yleisten teiden määrärahat ovat olleet samalla kustannuspaikalla.

Näin ollen kaupungin kustantamat valot ovat käytössä Viljakkalantiellä, Kyrönlahdentiellä, Länsi-Teiskontiellä, Parkkuuntiellä, Itä-Aureentiellä, Riuttasentiellä ja Parkkuuntiellä.

Ylöjärven kaupungin hallinnoiman valaistusverkon kesäsammutus päättyi 7. elokuuta.

Tekninen osasto aloitti valaistusten päälle laiton koulujen ympäristöistä. Sittemmin valaistuksia on palautettu päälle asemakaava-alueilla ja ELY-keskuksen tarpeellisiksi luokittelemilla yleisillä teillä.

Poikkeuksena on Takamaan koulun ympäristö, jossa valaistus on palautettu väliaikaisesti sekä yleiselle tielle että yksityisteille. Tässä kohteessa yhden valaistuskeskuksen piiriin on kytketty useiden yksityisteiden ja Viljakkalantien valaistusta.

ELY-keskus on pyytänyt, että valaistus pidetään päällä Viljakkalantiellä ja koulun välittömässä läheisyydessä liikenneturvallisuuden vuoksi.

Aktiivisuus olisi estänyt sopan

– Aktiivinen tiedottaminen olisi estänyt sopan, joka vieläkin kuplii, Mirko Harjula pohtii.

Hänen mielestään myös tiekunnat olisivat voineet olla aloitteellisia asian tiimoilta.

Mirko Harjula painottaa, että hän ja kunnossapitopäällikkö lähettivät katuvalaistusverkkojen hallintamuutoksia koskevat muistutuskirjeet vielä heinäkuussa.

– Kun yksityistiekunnat ovat nyt pitäneet kokouksia, niiden edustajat ovat tiedustelleet valaistuksen synnyttämiä kuluja. Olen pystynyt kertomaan suuntaa antavia euromääriä. Loppusummaan vaikuttaa muun muassa lamppujen määrä ja niiden laatu, työpäällikkö mainitsee.