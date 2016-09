Eppu Normaalille Pirkanmaa-palkinto

Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali maakuntamatkailee johtamansa Tampere Filharmonian kanssa Ylöjärven kirkossa ensi viikon keskiviikkona. Hän toivoo, että ylöjärveläiset täyttävät konserttipaikan viimeistä sijaa myöten. Tahtipuikon heiluttaja muistuttaa, että kuulijat kannustavat muusikot huippusuorituksiin. – Tulkaa hyvät ihmiset tsemppaamaan meitä, mies vetoaa.

Tampere Filharmonia avaa syyskautensa klassisella ohjelmalla Ylöjärven kirkossa keskiviikkona 31. elokuuta.

Kaikki 97-jäsenisen sinfoniaorkesterin muusikot eivät mahdu kirkon kuoriin, joten ohjelmasta vastaa hivenen pienempi kokoonpano.

Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali ja uusi konserttimestari Pekko Pulakka ovat valinneet avajaiskonserttiin kolme teosta, jotka säveltäjät tekivät 1800-luvun alkupuolella hoveja, konserttisaleja ja teatterilavoja silmällä pitäen.

Rouvalin mukaan Tampere Filharmonia saa Ylöjärven ohjelmistollaan vauhdikkaan lähdön koko syksyyn.

Kapellimestari iloitsee myös siitä, että orkesterin omissa riveissä on virtuoosimainen trumpetisti Jonas Silinskas. Rouvali uskoo, että filharmonian trumpetin äänenjohtaja puhaltaakin monipuoliset äänet ilmoille Johann Hummelin Trumpettikonsertossa.

Santtu-Matias Rouvali toivoo, että Tampere Filharmonia onnistuu lisäämään esiintymisiään Pirkanmaalla.

– Lähdemme liikkeelle mielellämme, hän lupaa.

Rouvali hehkuttaa Ylöjärven puuristikirkon huippuakustiikkaa, joten mies tulee hyppien ja pomppien vierailulle.

– Ylöjärven kirkon sali on tullut minulle tutuksi elämänkumppani Heini Lehdon ansiosta. Hän ja hänen Tuomas-veljensä vastaavat KuruFestin toteutuksesta. Tapahtuman konsertteja on myös Ylöjärven kirkossa. Olen ollut siellä niin esiintyjän kuin kuulijan rooleissa.

– Tämänkesäinen KuruFest huipentui Ylöjärven kirkossa pidettyyn konserttiin. Olin tapahtuman aikaan työmatkalla Saksassa. Paluulentoni laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle siten, että heti vuokrattuani auton ehdin kuuntelemaan puolet päätöskonsertin annista, Rouvali muistelee värikkäästi.

Loppuunmyydyt salit kannustavat

Maine Santtu-Matias Rouvalin johtamista Tampere Filharmonian loppuunmyydyistä konserteista on kantautunut jo kaikkialle maailmaan.

– Tulee hyvä fiilis, kun eri konserttitalojen ihmiset onnittelevat saavuttamistamme suurista yleisöistä ja kyselevät, mitä te siellä Tampereella oikein teette, ylikapellimestari kertoo kainosti.

Rouvali sanoo itsekin miettineensä sitä, mitä Tampere Filharmonia on tehnyt niin huipusti, että kuulijat palkitsevat sitä aktiivisella osallistumisellaan.

– Kyllä suuri suosiomme pohjautuu siihen, että orkesterimme on nostanut soittotasonsa hyvin korkealle asteelle, ylikapellimestari korostaa.

Rouvali lisää, että kaikki muusikot ovat huippuammattilaisia ja hyvin innostuneita työstään.

– Muusikkojemme palo soittamiseen säteilee heistä ulospäin. Yleisö aistii soittajien heittäytymisen ja antautumisen.

Santtu-Matias Rouvali pitää lyhyen tuumaustauon, jonka jälkeen hän hymähtää:

– Toden totta! Emme ole tarjoilleet huonoja konsertteja. Olemme antaneet parastamme. Hehkuneet!

Ylikapellimestari kiirehtii selittämään kuulijoiden merkitystä konsertin onnistumiseen.

– Konsertti on yhteistyötä. Muusikot antavat parastaan, ja yleisö elää musiikin todeksi. Tunteiden kirjo on voimakkaasti läsnä, hän selvittää.

– Tampere Filharmonialla on fantastinen yleisö, joka antaa aktiivisesti palautetta. Kyllä meillä on suorastaan ainutlaatuinen kuulijakunta, joka muodostuu musiikkimme ystävistä. Koko homma on fantastista, Rouvali hehkuttaa.

Stereotypiat sirpaleiksi

Santtu-Matias Rouvali riemuitsee siitä, että Tampere Filharmonia on onnistunut laajentamaan kuulijakuntansa lapsesta vanhaan ja työttömästä vuorineuvokseen.

– Olemme onnistuneet rikkomaan perinteiset orkesterikirjallisuuden kuluttajien stereotypiat, ylikapellimestari onnittelee orkesteriaan.

– Onneksi Tampereen seudulla on paljon ihmisiä, jotka tietävät, että musiikkimme kuuluu ihan kaikille, Rouvali ihastelee.

– Klassinen musiikki ei todellakaan ole vain rikkaiden tai jonkin elitin yksinoikeus, hän lisää.

Santtu-Matias Rouvali iloitsee siitä, että Tampere-talon isossa salissa istuu huomiota herättävän paljon lapsia ja nuoria ihmisiä.

– Heistä varttuu seuraava uusi suurkuluttajien joukko, mies kiittää.

– Olen erittäin täpinöissäni siitä, että sinfoniaorkesteristamme on tullut aidosti suuren yleisön suosikki. Me haluamme esittää ohjelmistoamme mahdollisimman laajalle ja monipuolisolle yleisölle. Siksi haluamme soittaa Tampere-talon puistossa ja maakunnan kirkoissa tai muissa konserttipaikoissa, Rouvali sanoo.

”Olemme ihmisten sydämissä”

Ylikapellimestari kehuu Tampereen päättäjiä heidän myönteisestä suhtautumisestaan täysimittaista sinfoniaorkesteria kohtaan.

– Tampere Filharmonia saa tehdä työtään täydessä rauhassa. Tämä on nykyaikana hyvin merkityksellinen asia, Santtu-Matias Rouvali arvostaa.

– En usko, että koko kaupungista löytyisi sellaista henkilöä, joka haluaisi heikentää sinfoniaorkesterin toimintaedellytyksiä.

– Muusikkomme ovat lunastaneet paikkansa suuren yleisön sydämissä. Tampere Filharmonia on tärkeä osa koko kaupunkia, hän hehkuttaa.

”Viihdyn mainiosti Tampereella”

– Olen kuin kotonani Tampereella – mutta tämähän onkin kotini, Santtu-Matias Rouvali hymyilee.

Ylikapellimestari sanoo, että Tampere Filharmonian onnistumiset ja saavutukset kannustavat häntä jatkamaan pestissään.

Rouvali toteaa kainosti, että hän ja hänen orkesterinsa on saavuttanut kaikki odotukset, jotka mies pestinsä vastaanottaessaan itselleen asetti.

– Minun ja orkesterimme pysyvä haaste on soittotasomme säilyttäminen huipputasolla.

– Meidän on satsattava ohjelmistoomme.

Santtu-Matias Rouvali napauttaa tahtipuikollaan pöytäänsä ja huomauttaa, että hän on itsekin saanut paljon Tampereen vuosinaan.

– Oma repertuaarini on kehittynyt valtavasti, hän aloittaa.

– Esiintymisjännitykseni on hävinnyt lähes kokonaan.

– Kun olen johtamassa muita orkestereita, turvaudun Tampereen oppeihini. Johtamistaitoni ovat kehittyneet valtavasti, mies listaa.

”Hyvä, kun puhumme herkkyydestäkin”

Moni konserttivieras on aistinut Santtu-Matias Rouvalin iloisesta ja vapautuneesta olemuksesta erityisesti miehen herkkyyden.

– Minun herkkyyteni on sisään rakennettua, hän vastaa spontaanisti.

Rouvali osaa vaalia herkkyyttään, ja hänen mukaansa lahjasta on paljon iloa arjen elämässä.

– Tampere Filharmonian muusikoista on tullut minulle niin läheisiä, että he lukevat minun olemuksestani ja kehonikielestäni, mitä milloinkin ajattelen. Minun ei tarvitse sanoa kaikkea ääneen, hän miettii.

Santtu-Matias Rouvali on laittanut merkille sinfoniaorkesterinsa kanssa työskennellessään, että herkkyys tarttuu ja että herkkyys on kollektiivista.

– Jokainen muusikko elää todeksi saman ajatuksen. Siinä se herkkyyden lähde on kiteytettynä, hän innostuu.

Uutta musiikkiatarjontaan

Tampere Filharmonian on Santtu-Matias Rouvalin mielestä otettava rohkeasti ohjelmistoonsa uutta musiikkia.

– Meidän on rohjettava kokeilla, hän sanoo.

Rouvalin mukaan sinfoniaorkesterit vastaavat siitä, että esimerkiksi oman aikamme säveltäjät saavat teoksiaan suuren yleisön tietoisuuteen.

– Meidän on tuettava ja kannustettava tulokkaita.

– Yleisö kokee monesti, että uusi musiikki on vaikeaa kuunnella ja omaksua. Haaste on otettava myönteisesti vastaan.

Kyyhkysmetsältä harjoituksiin

Punaposkinen ja naurusuinen Santtu-Matias Rouvali tarinoi aamuisesta linnustusmatkastaan.

– Pääsemme kyyhkyspaistille perheeni kanssa, mies lisää.

– Höystän aterian sienillä ja kermakastikkeella. Kyytipojiksi laitan papuja ja vihanneksia, hän luettelee.

Rouvali on harrastanut metsästystä vuosikymmenen.

– Isäni kollega sanoi silloin minulle: ”Sinun on poika rauhoituttava.” Menimme yhdessä kävelemään metsään, ja hän metsästi. Ei mennyt kauan, kun minäkin astelin asekauppaan ja rupesin kulkemaan metsällä ja jahdeissa, mies muistelee.

– Metsä on minulle tärkeä paikka, hän kiteyttää.