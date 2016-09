Riiuuretkellä luonnon helmassa

Seitsemisen luontokeskuksessa on riittänyt viime viikkoina tohinaa. Ylöjärven ja Ikaalisten rajalla sijaitsevassa kansallispuistossa on käynyt kesäkuun alun jälkeen tuhansia vieraita, ja kiire ei ole vähenemään päin. Sesonki jatkunee pitkälle syksyyn.

Pitkän linjan asiakasneuvoja Leena Hiltunen pitää meneillään olevaa suvea hitusen tavallista vilkkaampana. Aivan tarkkoja kävijälukuja hänellä ei ole haastatteluhetkellä esittää, mutta tiuhaan käyneet luontokeskuksen ovet kielivät hyvää.

– Kyllä nyt voi jo sanoa, että väkeä on käynyt himpun verran enemmän kuin viime kesänä, Hiltunen sanoo.

– Meillä on maastossa kävijämäärää mittaavia laitteitakin, mutta käymme niiden datan kimppuun vasta syksyllä, hän lisää.

Tämänvuotisia kesäsäitä Hiltunen pitää Seitsemiselle hyvinä. Kesä- ja heinäkuu ovat olleet välillä sateisia ja välillä paisteisia – kumpikaan säätyyppi ei ole vallinnut päiväkausia putkeen.

On todistettu fakta, että retkeilijät eivät halua tulla kansallispuistoon palelemaan tai hikoilemaan.

– Vuosi sitten alkukesä oli sateinen ja tuulinen, ja se verotti kävijämääriä selvästi. Turhan helteisiäkin aikoja Seitsemisessä on nähty, Hiltunen muistelee.

– Normaalin vaihteleva sää on kaikkein paras. Ja sellaista täällä on nyt ollutkin.

Paljon kiireapulaisia

Seitsemisen kansallispuiston maastoissa vieraili viime vuonna yhteensä 41 000 kävijää. Heistä suurin osa ajoitti retkensä touko- ja lokakuun välille.

Kesän sesonki on kansallispuistoista vastaavalle Metsähallitukselle iso ponnistus. Kaikkein selvimmin aikajakson tärkeys näkyy kasvavina työntekijämäärinä.

– Seitsemisen luontokeskus työllistää vakituisesti kolme henkilöä, mutta kesällä palkkaamme aina muutaman ekstran. Tänä vuonna kesätyöläisiä on neljä, Leena Hiltunen kertoo.

Tekeviä käsiä tarvitaan asiakaspalvelussa ja maaston siivous- sekä kunnostustöissä. Kahteen viimeksi mainittuun on saatu apuja jopa lain tuolta puolen.

– Vilppulan avovankilan vangit ovat käyneet meillä satunnaisesti töissä muutaman vuoden ajan. Heidän panoksensa on ollut hyvä ja tärkeä – kyllä täällä nimittäin töitä riittää, Hiltunen juttelee.

Jokaiselle jotakin

Kansallispuiston suosituimmat kohteet ovat vuodesta toiseen pitkälti samat. Multiharjun aarnimetsä, Soljasten suoalue ja Koveron perinnetila ovat paikkoja, jotka vetävät äärelleen niin satunnaisia vieraita kuin kokeneitä kävijöitäkin.

Peräseinäjokinen Harri Virkkunen jäi Seitsemiseen koukkuun aivan äskettäin.

– Minä olen täällä nyt kolmatta kertaa, Koveron pihapiiristä tavoitettu Virkkunen kertoi.

– Ensimmäistä kertaa kävin täällä keväällä, kun patikoin vaimoni kanssa Torpparintaipaleen. Ihastuimme puistoon niin, että pitihän tänne palata, hän kehui.

Toissa viikolla Virkkusen ohjelmassa oli leppoisa kävely Haukilammen rannalle. Siellä oli tarkoitus paistaa lastenlasten kanssa makkaraa.

– Torpparintaival on yli kuusi kilometriä pitkä, mutta lammelle on tästä reilu kilometri. Se on sopiva matka noille pikkuisille, Virkkunen hymyili.