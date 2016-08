Veri vaihtuu yrittäjäyhdistyksessä

Ylöjärven Yrittäjät ry on ollut pitkän aikaa maakunnan toiseksi suurin yrittäjien paikallisyhdistys jäsenmäärällä mitattuna. Samasta sijasta kisailee Kangasalan Yrittäjät ry.

Syksy tuo kokoukset, joissa paikallisyhdistykset valitsevat hallituksensa sekä puheenjohtajansa.

Ylöjärvelle odotellaan värikästä syyskokousta.

Ylöjärveläisyrittäjät valitsivat vuosi sitten kapteenikseen Anne Juholan, kokeneen yhdistysaktiivin ja perinteisen paikkakuntalaisen yrityksen työjuhdan.

Viime vuonna yrittäjäyhdistyksen vallan kahvaan pyrki myös Niko Liehu, joka jäi silloin hopeatilalle.

Yrittäjäporukan keskuudessa on viime viikkoina liikkunut tietoja, joiden mukaan Liehu olisi tänäkin syksynä halukas kaksintaisteluun. Hän olisi haastamassa istuvan puheenjohtajan.

Niko Liehu kertoo, että hän ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstään puheenjohtajakisaan lähtemisestä.

Asia ei ole aivan yksinkertainen.

Ylöjärven Yrittäjillä on ollut lähihistoriassa taitavia kellokkaita, jotka ovat tehneet määrätietoista työtä yhdistyksen, yhteistyökumppaneiden ja koko paikkakunnan hyväksi. Arvossa on ollut jatkuvuuden turvaaminen.

Ylöjärven Yrittäjien jotkut jäsenet ovatkin kyselleet nyt, miksi puheenjohtajaa pitäisi vaihtaa hyvin lyhyen ajan sisällä.

Huomionarvoista on se, että yrittäjäyhdistyksen hallituksessa on 12 jäsentä. Hallitus on varsin suuri.

Tänä syksynä yrittäjät saavat valita peräti viisi uutta vastuunkantajaa, mikäli hallituksen paikkalukua ei pienennetä.

Luopumisestaan ovat ilmoittaneet Kirsti Parviainen, Tomi Järvenpää, Aila Kiili, Reijo Karppinen sekä Anne Salmikangas.

Ylöjärven Yrittäjien johto on siis varsin mittavien uudistuksien edessä.

Pirkanmaan Yrittäjien ylöjärveläinen puheenjohtaja Veikko Kiili on kuuluttanut jo pitkän aikaa, että paikallisyhdistyksien olisi nopeasti kehitettävä toimintaansa alkamalla tarjota esimerkiksi verkostoitumispalveluja. Niiden turvin saman toimialan yritykset muun muassa voisivat jättää yhteisiä tarjouksia.

Yhdistystoiminta on hiipunut koko yhteiskunnassa. Myös yrittäjäyhdistykset pyristelevät jäsenkatoa vastaan. Yrittäjät vaativat oikeutetusti vastinetta jäsenmaksuilleen.

Paikallisyhdistyksen on osattava toimia viisaasti.