Taajamien kadut pimeinä viikon

Ylöjärven lähiöiden ja kylien katuvalot eivät palaneet elokuun alussa runsaaseen viikkoon. Syynä pimeydelle oli kaupungin uusi valaistuskäytäntö, jonka käyttöönotto ei sujunut ongelmitta.

Ylöjärven Uutisten toimitukseen kantautui elokuun aikana lukuisia ärtyneitä yhteydenottoja. Moni kaupunkilainen ihmetteli, miksi katuvalot esimerkiksi Vuorentaustassa ja Metsäkylässä eivät pala.

Samanlaisia viestejä sai pitkän linjan päättäjä, siivikkalalainen Ossi Sippola (kok.). Teknisen lautakunnan puheenjohtajan mukaan hämärät olot johtuivat kaupungin virallisen valaistuskäytännön muutoksesta.

– Taajamien katuvaloja ohjataan tästä syksystä eteenpäin älykkäillä etäohjausjärjestelmillä. Ne piti ottaa käyttöön koulujen alkua edeltävän viikon perjantaina, mutta tässä viivästyttiin, Sippola kertoo.

– Syynä taisivat olla kaupungin kesäloma-ajat. Valot olivat niiden takia kesäasetuksilla – eli pimeinä – runsaan viikon, hän jatkaa.

Vain osa palaa öisin

Alkuongelmien jälkeen Ylöjärven katuvalot ovat tiettävästi toimineet niin kuin pitääkin. Kaupungin nykyisen linjan mukaisesti kaikki lamput eivät enää ole päällä ympäri vuorokauden.

Keskustan ja lähitaajamien katuvalot valaisevat entiseen malliin aamukuudesta iltakymmeneen. Yöaikaan niiden käytöstä kuitenkin tingitään.

Alku- ja loppuyöstä päällä on joka toinen lamppu. Pimeimpään aikaan eli kello 24–04 katuvaloista palaa puolestaan joka kolmas.

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikön Mirko Harjulan mukaan tavoitteena on optimaalinen sähkön käyttö.

– Nykytekniikka mahdollistaa sen, että sammutamme osan lampuista, kun niitä ei tarvita. Mielestäni se on erittäin järkevää, hän kertoo.

– Ajatuksena siis on, että valot ovat kyllä päällä, mutta jokainen lamppu ei. Ketään ei jätetä pimeään, Harjula korostaa.

Ylöjärven kaupunki vastaa paitsi taajama-alueiden myös muutamien haja-asutusalueilla sijaitsevien yleisten teiden valaistuksesta. Viimeksi mainituilla valot sammutetaan yöksi jatkossa kokonaan.

Harjulan mukaan asian ei pitäisi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

– Autoissa ja polkupyörissä pitää lain mukaan olla valot, joilla näkee kyllä hyvin. Joillekin jalankulkijoille tämä muutos voi olla ikävä, mutta heitä ei yöaikaan ole Ylöjärvellä paljon.

Yksimielinen päätös

Päätös katuvalaistusaikojen muutoksista tehtiin jo huhtikuussa. Tuolloin asiaa käsitteli tekninen lautakunta, joka oli yksimielisesti uusien aikojen kannalla.

Muutos ei vaikuta ELY-keskuksen hallinnoimiin maanteihin eikä yksityisteihin.