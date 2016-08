Mikki auki ja menoksi

Stand upin lähetyssaarnaaja Ismo Leikola risteilee parhaillaan pitkin Suomea Kaikkien aikojen show -kiertueellaan. Koomikko höylää vitsinsä parisuhteesta ja arkisista tilanteista, joihin yleisön on helppo samaistua. Show sisältää myös kansaa koukuttavia musiikkiesityksiä.

Tampereen Komediateatterin Ravintolateatteri hälisee loppuun varattuna, ja kansa odottaa litranmitalla läppää ja stand up -huvituksia á la Ismo Leikola.

On alkamassa Suomen suosituimpiin ja varmasti myös menestyneimpiin alan konkareihin kuuluvan koomikon puolitoistatuntinen sooloilu.

Ismo Leikola puree suomalaiseen kuin saha pölliin. Ovathan ne jututkin paikoin latvasta lahoja, mutta pääasiassa kiltinpuoleisia jorinoita. Leikola höylää vitsinsä arkisista tilanteista, joihin monen on helppo samaistua.

Show alkaa mahtipontisesti audiovisuaalisella jyräyksellä, ja jo startissa on vastakohtien komiikkaa: lavalle tallustelee isäntä itse vasen käsi vatsakummun päällä leväten ja oikea käsi mikrofonia vatkaten.

Leikolan brändi on yhtä kuin lököttävät farkut, ruutupaita ja kuriton, luonnonkihara kuontalo. Nallekarhu mielletään ”meijän Ismoksi”.

Lupsakka tilannetaju

Kaikkien aikojen show -esitys pyöräyttää samaan soossiin sitä sun tätä ihmiskunnan elosta. Mikä sopi luolamiehelle, ei sovellu nykypäivän sohvaperunalle – se tulee todistetuksi ruuan hankinnan ja mässäilyn näkövinkkelistä.

Parhaat heitot syntyvät laihduttamisesta, parisuhteesta ja vaimon harrastamista itsetutkiskelukursseista. Sanoilla leikittely ja nasevat oivallukset kananuggeteista ovat Leikolaa parhaimmillaan. Osansa kakusta saavat Päivi Räsänen ja Paavo Arhinmäki. Kaupan päälle vielä parit jorinat luonnonmukaisista päästöistä. Ismo pohtii asiantuntemuksella myös oravannahkataloutta ja pikavippikierrettä.

Kuulijoille myydään varsin onnistunut selitys siitä, miten kaukaa antiikin Roomasta on peräisin Antero Mertarannan mantra ”ihanaa, leijonat, ihanaa”.

Teksti vaikuttaa improvisoidulta, mutta perusta on tarkoin rakennettu. Maestro ei pumppaa tekstiinsä turhan paljon täytesanoja. Hänellä on myös lupsakka, yleisöä palkitseva tilannetaju.

Musisoiva koomikko

Koomikko on hauskuttanut fanejaan laulujen pilaversioilla kuten Pendolino, Raksamies ja Moottoritie on kesken. Kipaleilla on ollut tilaus kyykytetyn kansan keskuudessa.

Show’n väliajalla katsastettiin musiikkivideo Mitä jos me silti voitetaan, jolla säveltäjän kannuksia kasvattava Leikola hulluttelee yhdessä kollegansa Pirjo Heikkilän kanssa.

Poika saunoo -versio, joka kertoo taannoisesta MM-kisasaunomisesta, ei ole kovin onnistunut. Jos stand upissa biisiä täytyy puolustella ja selittää, sitä on turha esittää. Heikkotasoiset homovitsit saa nekin työntää komeron perille.

Liikemies Leikola myy väliajalla pipaa ja paitaa kuin kuka tahansa rokkistara. Rauta on taottava ja oravannahka kynittävä oikeaan aikaan. Entäpä se tärkein asia: naurattiko? No, naurattipa hyvinkin ja hyvin nauratti. Tosin, muutama tyrskäys menee anniskelupaikoissa aina ohrapirtelön piikkiin.