"Kaveria ei jätetä"

Kutsuntavelvolliset ylöjärveläismiehet saivat runsaasti hyödyllistä tietoa asepalveluksesta ja sen suorittamisesta aamun avausinfon aikana. Suosituksi palveluspaikaksi osoittautui Niinisalon Tykistöprikaati Kankaanpäässä, jonne usean paikallisen nuorukaisen tie vie lähitulevaisuudessa.

Ylöjärven kutsuntatilaisuudessa välittyi vahvasti myös sotaveteraanien viesti parin sukupolven takaa. Yhtäältä sotaveteraanien ääni kuului videotallenteessa, jossa käsiteltiin varsin osuvasti esimerkiksi sotatilanteen eettisiä kysymyksiä.

Kutsuntatilaisuudessa oli paikalla myös kaksi ylöjärveläistä sotaveteraania.

Kutsuntoja kunnioittivat läsnäolollaan Ylöjärven Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja Aarre Palin ja monivuotinen hallitusjäsen Ilmari Halinen.

Iso osa ylöjärveläisistä kutsuntavelvollisista sai kutsuntalautakunnalta palvelukseenastumismääräyksen Niinisalon Tykistöprikaatiin Kankaanpäähän.

– Niinisalossa on imua, komentajakapteeni Timo Ikonen totesi.

Nykypäivän palvelusajat on syytä kerrata.

– Kaikki palvelusajat lyhenivät pari viikkoa. Pisin palvelusaika on 347 vuorokautta eli noin 11 ja puoli kuukautta.

– Lyhin palvelusaika on 165 vuorokautta eli noin viisi ja puoli kuukautta.

– Tämän lisäksi on vielä tiettyjä erikoisryhmiä, kuten sotilaspoliisien koulutus, jota varten on olemassa kahdeksan ja puolen kuukauden eli 255 vuorokauden palvelusaika, Ikonen listasi.

Fyysinen kunto kohentunut

Muutama vuosi sitten asepalvelukseen astuneiden alokkaiden fyysinen kunto vaikutti heikolta. Nyt tilanne on muuttunut paremmaksi.

– Asia oli takavuosina tapetilla. Kehitys oli uhkaava. Jos fyysistä kuntoa mitataan jollakin yksittäisellä mittarilla, kuten Cooperin testillä, käännös parempaan on tapahtunut kahden viime vuoden aikana, komentajakapteeni Ikonen vahvisti.

Aikalisästä apua tarvittaessa

Puolustusvoimat pyrkii tekemään omalta osaltaan kaiken voitavansa, jotta se pystyisi ehkäisemään asevelvollisuusikäisten syrjäytymisen. Niinpä myös Ylöjärven kutsuntatilaisuudessa oli paikalla Aikalisä-hankkeen työntekijöitä, joiden juttusilla kaikki kutsuntalaiset piipahtivat.

– Meidän kannaltamme kyseessä on varsin toimiva hanke. Se antaa tukea asevelvolliselle, jos hän ei esimerkiksi tiedä, mitä hän tekee, kun palvelus päättyy.

– Aikalisän ihmisillä on taas yhteydet asevelvollisen kotikunnan terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen tai muuhun auttavaan organisaatioon, komentajakapteeni Ikonen taustoitti.

Osan syrjäytyneistä tai syrjäytymisvaarassa olevista nuorista voidaan paikallistaa suhteellisen selvästi. Kaikista sitä ei kuitenkaan näe yhtä helposti. Tästäkin huolimatta tarkalla seulonnalla päästäneen hyviin tuloksiin.

– Jos kaveri ei osaa selittää, mitä hän on tekemässä tai jos hänellä ei ole töitä tai koulutuspaikkaa, eikä edes aikomusta hakea edellä mainittuja kohteita.

– Kun listaan lisätään vielä ohut pohjakoulutus ja kaveripiiri, silloin syrjäytymisen tunnusmerkit ovat vahvat, Timo Ikonen havainnollisti.

Puolustusvoimat on viimeisiä oljenkorsia syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

– Meillä on vielä mahdollisuus käskeä. Asevelvolliset ovat halussamme kutsunnoissa ja varusmiespalveluksen aikana

– Kun varusmies kotiutuu, vastuu siirtyy hänelle, komentakapteeni Ikonen kiteytti.

Eväitä työelämään

Kutsuntojen lomassa ylöjärveläiset asevelvolliset ehtivät kertoa tunnelmiaan kutsunnoista ja tietenkin tulevasta palveluspaikasta.

Ylöjärven Haavistolla asuva Samuli Haavisto pääsi haluamaansa palveluspaikkaan.

– Osoitteeni on Niinisalon Tykistöprikaati. Valikoiduin saapumiserään 1/18, eli aloitan palvelukseni noin puolentoista vuoden kuluttua tammikuussa.

Nuori ylöjärveläismies haluaa kasvaa henkisesti palveluksen aikana.

– Pyrkimyksenäni on kehittää muun muassa ryhmätyötaitojani ja ylipäätään aikuistua armeijan aikana, Haavisto kaavaili.

Ylöjärveläisellä jäi kutsuntatilaisuudesta hyvä maku.

– Täällä oli rennompaa kuin ajattelin. Luulin, että kutsunnoissa pitää istua selkä suorassa ja vakavalla ilmeellä. Eivät nuo armeijatyypit olleetkaan mitään kivikasvoja, Haavisto luonnehti.