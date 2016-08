Ystävyyden todelliset kasvot

Musiikki kaikui parkkipaikalle saakka, kun lapsikuoro Junior Gospel Singers (JGS) aloitti esiintymisensä viime sunnuntaina. Ilma oli tapahtuman työntekijöiden ja vapaaehtoisten mukaan juuri sopiva: ei liian kuuma tai kylmä, eikä edes satanut, kuten joinain aikaisempina vuosina. Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan yhteistyössä järjestämä Kirkkopuisto soi -perhetapahtuma saattoi alkaa.

Ylöjärvellä on paljon fiksuja nuoria.

Ylöjärven seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Asko Järvensivu toivoi tapahtumalta tänä vuonna samaa kuin aikaisempinakin vuosina. Nimittäin sitä, että ihmiset saisivat tilaisuudesta juuri sen, mitä he tulevat paikalta hakemaan ja että tapahtuma olisi onnistunut.

Hän kertoi iloitsevansa paikallisten kykyjen esiintyessä ja katseli tyytyväisenä lavalle päin, jossa kanttori Heidi Olkinuora ohjeisti laulavaa lasten joukkoa.

– Kun paikalliset esiintyvät, samalla mummot, kummit, naapurit ja kaveritkin innostuvat viimeistään lähtemään tapahtumaan mukaan, Järvensivu kertoi.

Entä mistä muusta vastaava nuorisotyönohjaaja iloitsi syksyn alkaessa?

– Tällä hetkellä ilonaiheita on kesän rippikouluissa. Ylöjärvi on täynnä hyviä, fiksuja nuoria. Rippikoululeirien ohjaajilta on tullut paljon hyvää palautetta, Asko Järvensivu kertoi.

Seurakunnalla on toimintaa nuorille myös rippikoululeirien jälkeen. Jotkut innostuvat isoskoulutuksesta, ja toiset lähtevät nuorteniltoihin.

– Meille täällä Ylöjärven seurakunnassa jokainen nuori on erityinen ja tärkeä. Kukaan meistä ei todennäköisesti selviä elämänsä halki ilman vaikeuksia ja vaikeina hetkinä tarvitaan apua ja muiden ihmisten tukea. Toivoisin, että seurakunta voisi olla yksi niistä paikoista, joista apua saa ja kasvaminen kohti turvallista aikuisuutta olisi sen myötä mahdollista, Asko Järvensivu sanoi.

Mönkijällä pääsee ja popcorn maistuu

Joel Kaasalainen oli mönkijäpisteen vastaavana henkilönä tapahtuma-alueen laidalla. Puuha oli hänelle tuttua jo aikaisemmilta vuosilta.

– Kävijät ovat aina tykänneet mönkkäriajelusta, ja koska tapahtuma on lapsipainotteinen, niin tätä pyydetään joka vuosi uudelleen, Kaasalainen jutteli.

Tapahtuma-alueella oli mahdollisuus myös hyppimiseen pomppulinnassa, rakenteluun, leikkimökkikirkossa hiljentymiseen lastenohjaajan kanssa sekä herkullisten popcornien ja muiden herkkujen nauttimiseen, mutta pääasiassa oli tietysti musiikki.

Kun Maria Joutsi-Laine nousi lavalle kyselemään, missä kaikkialla on valoa, hän sai kuulla lapsiyleisöstä innostuneita huudahduksia. Laulu oli monille tuttu seurakunnan musiikkileikkikouluista.

Juho Jokelainen kertoi saapuneensa paikalle, jotta lapsilla olisi tekemistä. Kolmivuotias olikin jo kuuntelemassa musiikkia, ja nuorempi lapsi nukkui vaunuissa.

– Vanhempi lapseni on seurakunnan päiväkerhossa ja sitä kautta tulee osallistuttua seurakunnan toimintaan. Tästäkin tapahtumasta saimme tiedon päiväkerhon kautta, Jokelainen kertoi.

Rauhallinen tapahtuma

Työterveyshoitaja ja ensiapukouluttaja Harri Nieminen kertoi, että kyseessä on hyvin rauhallinen tapahtuma. Hän oli tapahtuman ensiapupisteellä siltä varalta, että jotain sattuu.

– Olen ollut täällä joka vuosi vastaavassa hommassa. Edellisvuosinakaan ei ole sattunut juuri ampiaisenpistoa tai haavoja kummempaa, sillä rastit ovat valvottuja, Nieminen kertoi.

Nieminen tiesi jo nuorena miehenä, että häntä kiinnostaa hoitoala, vaikka välillä on tullut kokeiltua muitakin hommia. Hän on saanut työuransa aikana tehdä laajasti hoitoalaan liittyviä töitä.

– Suosittelisin kaikille ensiapukurssin käymistä, sillä siinä harjoitellaan käytännön tilanteita, jotka voivat tulla eteen kenelle tahansa, ja missä hyvänsä, ja jotka jokaisen on hyvä osata, Nieminen sanoi.

– Ja kun ensiapukurssi on käytynä, niin siitähän voi joku saada kipinän tulevaisuutta ajatellen ja huomata, että hoitoala kiinnostaakin oikeasti, Nieminen vinkkasi ja tarkisti, että tavarat ovat omilla paikoillaan ensiapulaukussa.

Myöhemmin iltapäivällä tapahtuman pääkonsertissa esiintyi vielä tunnelmallisia tarinoita musiikillaan välittävä Peter Joukainen Band.