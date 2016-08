Ylöjärveltä hävinnee yli sata yhdistystä

Ylöjärven Omakotiyhdistys saavutti kunnioitettavan 50 vuoden iän, ja juhlia vietettiin torstaina 14. huhtikuuta ravintola Keitaassa. Toiminta on vuosien varrella muuttunut, mutta yhtä asiaa yhdistys haluaa painottaa vielä tänäkin päivänä. Yhteistoiminnan avulla halutaan valvoa yhteisiä asumisen ja ympäristön etuja, eikä jäsenyyden ehtona suinkaan ole omakotitalossa asuminen.

– Olennaista ei siis ole se, omistaako osakkeita vai seiniä, Siivikkalan Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Ossi Sippola toteaa juhlatilaisuudessa.

Asuipa siis Ylöjärvellä omakotitalossa tain vaikkapa rivitalossa, on paikallinen Omakotiyhdistys oivallinen paikka päästä vaikuttamaan oman paikkakuntansa asioihin.

Ylöjärven Omakotiyhdistyksen puheenjohtajan Raimo Lepistön mukaan yhteydenpito kaupungin kanssa on varsin toimivaa. Lepistön mukaan yhdistykseltä pyydetään mielipidettä erityisesti kaavalausunnoista.

– Olemme myös yhdistyksestä päin kaupunkiin yhteydessä, ja kyllä he ovat meitä kuunnelleet.

Lepistö näkeekin yhdeksi yhdistystoiminnan eduksi sen, että asioita pohtimassa on useita osapuolia.

Kun usea ihminen pohtii asioita, saadaan esille myös erilaisia näkökulmia. Näin myös yhdistyksen rooli mielipiteen esittämisessä on vahvempi kuin yksittäisen kuntalaisen asema.

Yhdistyksessä myös yksittäiset jäsenet pääsevät tuomaan esille omia ehdotuksiaan, joita voidaan sitten koko porukan voimin viedä eteenpäin.

Lepistö toteaa, että mahdollisuus omien ajatusten ja ideoiden esittämiselle on olemassa, mutta ei kovinkaan yleisesti käytössä.

– Ei siinä ruuhkaa ole ollut. Toivoisin, että enemmän tulisi ehdotuksia.

Yhdessä yhteisellä asialla

Pirkanmaan kyläasiamiehenä toimiva Marja Vehnämaa on samaa mieltä yhdessä tekemisen merkityksestä. Pirkan Kylät ry:ssä vaikuttavan Vehnämaan mukaan tilanne näyttää paikkakunnallamme hyvältä ja Ylöjärvellä on todella opittu tekemään asioita yhdessä.

– Yhdistysten yksi tärkeä tehtävä on olla välittäjänä ja kuuntelijana. Kaikkien ehdotusten joukosta saattaa aina välillä löytyä helmiä.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen meininkiä yritetään Ylöjärven Omakotiyhdistyksessäkin ylläpitää, ja yhdistyksen merkitys nähdään tärkeänä myös tulevaisuudessa.

– Kaavoitusasiat pysyvät ajankohtaisina myös jatkossa. Lisäksi julkinen liikenne kehittyy.

Jotta paikallinen yhdistystoiminta saadaan asian tiimoilla jatkumaan tulevien sukupolvien aikaan saakka, tarvitaan toimintaan kiperästi uusia osallistujia.

Ylöjärven Omakotiyhdistyksessä jäsenmäärä on laskenut jo vuosia, ja 1980-luvun usean sadan jäsenmäärä on vähentynyt noin sataan. Huoli jäsenmäärän laskusta painaa myös puheenjohtaja Lepistön mieltä.

– Jotain tarvitsee tehdä, koska toiminta kuolee muuten pystyyn. Tekoja tarvitaan kuitenkin äkkiä, koska nykyisiltä tekijöiltä loppuu ikä kesken.

Tällä hetkellä toimintaa on saatu elvytettyä yhteistyöllä muiden omakoti- ja kyläyhdistysten kanssa, koska ilmiö jäsenten vähenemisestä on tuttu myös muissa yhdistyksissä.

– Kaikki kipuilevat tällä hetkellä saman ongelman kanssa. Jäsenmäärä ja innostus vähenevät.

Yhteistyöneuvottelujen tuloksena on saavutettu uutta yhteistyötä, josta parhaana esimerkkinä toimii Lepistön mukaan Asuntilan Kyläyhdistyksen toiminnan siirtäminen Ylöjärven Omakotiyhdistyksen yhteyteen.

– Tässä kaupassa voittavat molemmat osapuolet, kun toiminta virkistyy.

Mukaan toivotaan lisää nuoria

Kuten kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto juhlatilaisuudessa pitämässään puheessaan nostaa esille, on Ylöjärvi kasvukunta ja muuttovoittoa kertyy paikkakunnallemme vuosittain.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että yhdistysten jäsenmäärät nousisivat samalla tahdilla.

Vaikka uusia asukkaita saadaan lisää vuosittain, ei heitä ole saatu toivottavalla tavalla mukaan yhdistyksen toimintaan. Muuttajien lisäksi myöskään paikallisia nuoria ei ole saatu mukaan yhdistykseen. Lähitulevaisuudessa Omakotiyhdistys aikoo kehittää toimintaansa siihen suuntaan, että yhdistykseen saataisiin lisää nuoria jäseniä kehittämään asuinympäristöään.

Lisää näkyvyyttä yhdistyksen on tarkoitus hankkia sosiaalisen median kautta.

– Ajat muuttuvat, ja meidän on muututtava niiden mukana, Lepistö sanoo.